Ägypten: Mopco kündigt 33% weniger Gas an

Mopco bestätigt eine Reduzierung seiner Erdgasversorgung um 33% und passt seine Anlagen an die verfügbaren Mengen an. In Ägypten kommt die Einschränkung nach einer ersten Episode, die Anfang November angekündigt wurde. Es setzt Düngemittelherstellung, landwirtschaftliche Lieferungen und Exporte den Schwierigkeiten des Energiesystems aus. Die Unterlagen des Unternehmens quantifizieren die Produktionsverluste noch nicht. Die Kosten für importiertes Gas erklären die Kompromisse, während neue Offshore-Entdeckungen noch in die Entwicklungsphase gehen müssen.

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Mopco kündigte am 8. November 2026 eine 33% ige Reduzierung seiner Erdgasversorgung an. Der ägyptische Düngemittelhersteller stellt sicher, dass sein Betrieb mit den verfügbaren Mengen aufrechterhalten wird. Diese neue Beschränkung, nach der Anfang November erwähnten von 20 %, setzt seine Anlagen unter Druck, während Ägypten versucht, seine Energierechnung einzudämmen.

Misr Fertilizers Production Company, bekannt als Mopco, bestätigte die Benachrichtigung an die ägyptische Börse. Es gibt an, dass seine Teams den Betrieb und die Produktion an die empfangenen Gasmengen anpassen. Es veröffentlicht jedoch keine tägliche Versorgungsmenge oder Schätzung der Tonnen Dünger, die fehlen werden. Es gibt kein Datum der Rückkehr zur Normalität im Brief.

Die Zahl von 33 % bezieht sich daher auf Gas und nicht auf einen gemessenen Rückgang der Produktion oder des Gewinns. Das Unternehmen meldet auch keine allgemeine Schließung seiner Anlagen. Für seine Kunden betrifft die Unsicherheit nun die Dauer der Rationierung und ihre Auswirkungen auf die Lieferungen.

Mopco bestätigt stärkere Einschränkung

Am 3. November hatte Mopco den Markt bereits darüber informiert, dass es sein Geschäft trotz einer Reduzierung der Lieferungen an Düngemittelanlagen um 20% fortsetzte. Sein Schreiben bezog sich auf den Anstieg der Importkosten. Fünf Tage später bestätigte sie, dass sie eine Benachrichtigung erhalten hatte, die die angekündigte Beschränkungsrate auf 33% erhöhte.

Mopco hat die an jede seiner Einheiten gelieferten Ströme nicht detailliert beschrieben.

Die Verteilung von Gas zwischen Einheiten, Lagerbeständen und technischen Zwängen bestimmt die Möglichkeiten, die Produktion aufrechtzuerhalten. Mopco verpflichtet sich, die Börse über alle wichtigen Entwicklungen zu informieren.

Gas geht in die Düngemittelproduktion ein

Mopco befindet sich in der Damiette Free Zone und produziert hauptsächlich Harnstoff und Ammoniak. In dieser Industrie wird Gas nicht nur zum Antrieb von Geräten verwendet. Es liefert auch den Wasserstoff, der für die Herstellung von Ammoniak benötigt wird, das dann in die Produktion von Stickstoffdüngern eingeht.

Diese Doppelfunktion erklärt die Empfindlichkeit des Sektors gegenüber Beschränkungen. Die Reduzierung des Hilfsstromverbrauchs ersetzt nicht den fehlenden chemischen Rohstoff. Eine Pflanze kann ihr Tempo anpassen, aber ihre Produktionskapazität bleibt an die tatsächlich erhaltenen Mengen gebunden.

Gas belastet auch die Kosten. In der konventionellen Ammoniak- und Harnstoffproduktion macht sie oft einen großen Teil der Betriebsausgaben aus. Sein Preisanstieg drückt Margen, wenn die Verkaufspreise nicht folgen. Eine physische Begrenzung der Lieferungen fügt eine weitere Einschränkung hinzu: Selbst ein profitabler Auftrag kann schwieriger zu produzieren werden.

Landwirtschaftliche Chancen und Ausfuhrerlöse

Die von Mopco für 2024 veröffentlichten Daten geben den Umfang ihrer Tätigkeit an. Das Unternehmen gab an, 1.718 Millionen Tonnen Harnstoff produziert zu haben. Es wurden 947 000 Tonnen ausgeführt und 795.000 Tonnen für den Binnenmarkt bestimmt. Die gleichen Einrichtungen versorgen die ägyptische Landwirtschaft und ausländische Märkte.

Für die ägyptische Landwirtschaft betrifft die Frage die Verfügbarkeit von Düngemitteln zum Zeitpunkt des Bedarfs. Für ausländische Käufer betrifft es die Einhaltung von Fristen und exportierbaren Mengen. Eine erweiterte Beschränkung kann die Hersteller dazu verpflichten, ihre Geschäftspläne zu überprüfen. Allerdings kann kein nationales Düngemitteldefizit allein von Mopcos Aussage abgezogen werden.

Ein anderer Produzent, Abu Qir, hatte in der ersten Episode der Reduktion erklärt, dass er seine Aktivität an das verfügbare Gas anpassen würde. Laut einer Nachrichtenagentur umfassten ihre Maßnahmen die Bestandsverwaltung und die Neuorganisation der Wartung. Diese Anpassungen können unmittelbare Störungen begrenzen. Ihre Wirksamkeit hängt davon ab, wie lange die Beschränkungen in Kraft bleiben.

Importierte Gasrechnung belastet Schiedsverfahren

Ägypten nutzt Gas, um Strom zu erzeugen und seine Industrie anzutreiben. Unzureichendes lokales Angebot zur Nachfrage erhöht seine Abhängigkeit von Importen. Der Anstieg der internationalen Preise für verflüssigtes Erdgas im Kontext des regionalen Krieges macht diese Versorgung teurer.

Eine von einer Agentur weitergeleitete Analystenschätzung legt das LNG-Importbudget für das Geschäftsjahr 2026-2027 auf etwa 10,1 Milliarden US-Dollar fest. Nach derselben Schätzung waren bis zum 6. Oktober bereits 5,8 Milliarden ausgegeben worden.

Die Regierung sucht auch nach alternativen Kraftstoffen. Kommerzielle Quellen berichteten über den Kauf von sechs Lieferungen von Heizöl mit hohem Schwefelgehalt für November und Dezember. Die Verwendung von Heizöl kann bestimmte Energiebedürfnisse erfüllen. Es ersetzt nicht direkt das Gas, das als Rohstoff bei der Herstellung von Ammoniak verwendet wird.

Das Schiedsverfahren geht somit über die einzige Brennstoffkaufrechnung hinaus. Die Begrenzung der Importmengen kann die unmittelbaren Ausgaben reduzieren und gleichzeitig eine Branche betreffen, die Landwirte beliefert und im Ausland verkauft. Die Industriekosten werden von der Länge der Rationierung und der Lieferungen abhängen, die die Hersteller aufrechterhalten können.

Eine Offshore-Entdeckung wartet noch auf ihre Entwicklung

Am 6. November gab das Ölministerium positive Ergebnisse bei der Erkundungsbohrung Nassim-1X bekannt. Es befindet sich in der Tiba-Konzession im Mittelmeer. Die erste Schätzung ist etwa 200 Milliarden Kubikfuß Gas an Ort und Stelle. Eni betreibt die Konzession mit Woodside; Petrobel führte die Bohrungen durch.

Dieses Volumen entspricht nicht den bereits zertifizierten rückgewinnbaren Reserven, geschweige denn dem sofort verfügbaren Gas für Anlagen. Das Ministerium teilte mit, dass es die Untersuchung des Reservoirs fortsetzen werde. Sie sieht eine Anbindung an die bestehenden Anlagen über eine Pipeline von ca. 22 Kilometern vor, ohne in diesem Kommuniqué einen Termin für die Erstproduktion bekannt zu geben.

In Damiette müssen Fabriken nun ihre Produktion an das verfügbare Gas anpassen. Die angekündigte Offshore-Entwicklung bietet keine sofortige Reaktion auf die November-Beschränkungen.

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