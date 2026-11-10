Joseph Aoun verteidigt die Armee gegen Kritiker

Joseph Aoun forderte am 10. November auf, die Armee, ihr Kommando, Offiziere und Soldaten nicht ins Visier zu nehmen. In Baabda empfangen, hatte Michel Menassa bereits die Verantwortlichkeiten des Kommandos in einem separaten Kommuniqué verteidigt. Der Abgeordnete Alain Aoun forderte auch, die Institution der politischen Regelung zu bewahren. Er behauptet, der Präsident sei weiterhin offen für den Dialog mit der Hisbollah. Es wird keine Parteisitzung, kein Datum oder keine Annahme angekündigt. Die Haltung des Präsidenten fügt der Debatte über Militärmissionen eine direkte Unterstützung hinzu.

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Joseph Aoun verteidigt die Armee und ruft dazu auf, sein Kommando, Offiziere und Soldaten nicht ins Visier zu nehmen. Der Präsident äußerte diese Position am Dienstag, den 10. November, während eines Treffens mit Verteidigungsminister Michel Menassa. Er betonte die innere Stabilität und die Rolle des Militärs bei der Umsetzung politischer Entscheidungen. Der Abgeordnete Alain Aoun, der separat in Baabda empfangen wurde, erwähnte eine Öffnung zum Dialog mit der Hisbollah, ohne ein Treffen anzukündigen.

Joseph Aoun verteidigt die Armee in seiner Mission

Der Staatschef und der Verteidigungsminister überprüften die Sicherheitslage im Land. Joseph Aoun lobte die Rolle der Armee bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ruhe. Er erinnerte auch an seinen Beitrag zur Umsetzung der Entscheidungen der politischen Autorität.

Sein Appell zielt auf Angriffe gegen die Institution auf allen Ebenen ab. Der Präsident hält diese Herausforderungen für unvereinbar mit den besten Interessen des Libanon. Der Interviewbericht identifiziert jedoch keine Partei oder politischen Führer. Sie enthält keine neue Betriebsanweisung oder Bereitstellungsbekanntmachung.

Diese Intervention des Präsidenten erweitert die Verteidigung des bereits am Dienstag von Michel Menassa zum Ausdruck gebrachten Kommandos. In einem separaten Kommuniqué hatte der Minister auf die Kritik an der Armee und ihrem Führer, General Rodolphe Haykal, reagiert. Insbesondere focht er die Appelle für seinen Rücktritt oder seine Entlassung an, ohne ihre Autoren zu ernennen.

Menassa unterschied die von der Exekutive festgelegte allgemeine Verteidigungspolitik von den militärischen Befehlen unter dem Kommando. Er hatte auch den Respekt vor Regierungsentscheidungen bekräftigt. Sein Argument betraf die Mittel der Armee, die Bewertung der Ausführungsbedingungen und die Erhaltung des zivilen Friedens. Das Baabda-Interview fügt nun die direkte Position des Präsidenten zu dieser Antwort auf Ministerebene hinzu.

Alain Aoun bittet um Erhalt der Institution

Der Abgeordnete Alain Aoun hielt nach seinem eigenen Treffen mit dem Präsidenten eine enge Linie. Er forderte, dass die Armee nicht für die Abrechnung von Konten zwischen politischen Kräften verwendet werden sollte. Ihm zufolge sollten Meinungsverschiedenheiten über die Entscheidungen des Landes den Druck auf das Militär nicht erhöhen.

Der Abgeordnete hat diese Forderung mit der Rolle verknüpft, die die Armee bei jeder Lösung für den Süden spielen muss. Er nannte drei Ziele: den Krieg im Libanon zu beenden, den israelischen Rückzug zu sichern und Waffen an den Staat zu reservieren. Dies sind die Ziele, die er verteidigt, kein Abkommen, das er angekündigt hätte.

Alain Aoun berichtete auch, dass der Präsident sein Vertrauen in die militärische Institution aufrechterhielt. Er forderte die politischen Kräfte auf, die Bedingungen für eine Lösung vorzubereiten, anstatt ihren Austausch zu stärken. Kein neuer Militärkalender begleitet diese Aussagen.

Verfügbarkeit für Dialog, ohne angekündigte Ernennung

Auf die Frage nach den Möglichkeiten des internen Dialogs sagte Alain Aoun, dass die Tür des Präsidenten für die Hisbollah offen bleibe. Er verwies auf einen Austausch ohne Vorbedingungen, sofern die Teilnehmer bereit seien, eine Lösung zu finden. Diese Präsentation kam vom Abgeordneten, als er Baabda verließ. Es stellt nicht die Ankündigung eines von der Hisbollah akzeptierten Interviews dar.

Der Abgeordnete erklärte, dass er mit Joseph Aoun über die Bemerkungen sprach, die Nabih Berri am Vortag gemacht hatte. Laut seinem Bericht ermutigt der Sprecher des Hauses bilaterale Gespräche zwischen gegnerischen Kräften. Sie ist jedoch der Ansicht, dass die Bedingungen für einen gemeinsamen Dialogtisch noch nicht erfüllt sind.

Alain Aoun unterschied diesen gezielten Austausch von rein formellen Treffen. Die Erklärung gibt keine bestimmten Gesprächspartner, Datum oder Tagesordnung an. Die darin beschriebene Offenheit bleibt daher eine politische Bereitschaft, ohne einen angekündigten Verhandlungsprozess zu erreichen.

Fotografisches Porträt von Joseph Aoun, Fotobibliothek Libnanews. Genaues drehdatum nicht festgelegt. Dieses Bild stellt nicht die Interviews vom 10. November 2026 dar. © Libnanews Archives; einzelner Fotograf nicht informiert.

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