Budget 2027: Öffentliche Löhne in der Debatte

Am 10. November genehmigte der Finanzausschuss die Mittel der Präsidentschaften der Republik und der Regierung, des Verfassungsrates und des Rates des öffentlichen Dienstes. Sie verschob die der Hohen Disziplinarkommission. Eine Sondersitzung sollte sich mit öffentlichen Gehältern und Rekrutierung befassen, ohne dass ein Datum bekannt gegeben wird. Ibrahim Kanaan möchte den Agenten einen Teil eines möglichen Überschusses der Staatskasse widmen. Es wurden keine Lohnerhöhungen beschlossen. Die Mittelausstattung der Aufsichtsgremien wird am Mittwoch, dem 11. November, überprüft.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Am Dienstag, den 10. November, genehmigte der Finanzausschuss die Mittelzuweisungen von vier Institutionen aus dem libanesischen Haushalt für 2027. Unter dem Vorsitz von Ibrahim Kanaan plant sie eine separate Sitzung zu öffentlichen Gehältern und Rekrutierung. Am Ende dieses Treffens wurden keine Lohnerhöhungen angekündigt.

Die genehmigten Finanzrahmen betreffen den Vorsitz der Republik, den Vorsitz des Ministerrats, den Verfassungsrat und den Rat des öffentlichen Dienstes. Dies ist ein Schritt in der parlamentarischen Überprüfung des Entwurfs, nicht die endgültige Annahme des Finanzgesetzes.

Libanesischer Haushalt für 2027: vier Mittel bewilligt

Das Treffen stand um 10 Uhr in Beirut auf dem Parlamentskalender. Die fünf auf der Tagesordnung stehenden Institutionen haben jedoch nicht alle die Genehmigung ihrer Mittel erhalten. Die Kommission weigerte sich, die der Hohen Disziplinarkommission in Abwesenheit ihres Vorsitzenden zu validieren. Ibrahim Kanaan lud ihn erneut zu einer zukünftigen Sitzung ein.

Der von einer Nachrichtenagentur herausgegebene Bericht beschreibt nicht die Mengen der genehmigten Umschläge. Es werden auch keine Änderungen der ursprünglichen Vorschläge genannt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erlauben diese Entscheidungen daher nicht, eine Erhöhung oder Verringerung der Mittel jedes Organs zu berechnen.

An den Beratungen nahmen Vertreter der betroffenen Verwaltungen teil, darunter der Generaldirektor der Präsidentschaft, Antoine Choucair, und der Generalsekretär des Ministerrats, Mahmoud Makkieh. Der Generaldirektor für Finanzen, Georges Maurawi, war ebenfalls anwesend, ebenso wie Vertreter des Verfassungsrates.

Eine separate Sitzung für die Entschädigung

Die Diskussion über den Rat für den öffentlichen Dienst konzentrierte sich auf die Situation der Verwaltungen und Einstellungsregeln. Die Abgeordneten befragten ihren Präsidenten Nisrine Machmouchi zur Einhaltung des Ernennungsmechanismus. Insbesondere wurde die Frage der Einstellung außerhalb dieses Verfahrens angesprochen.

Machmouchi antwortete auf die Fragen des Ausschusses. Der Bericht gibt jedoch die Einzelheiten seiner Antworten nicht wieder und stellt nicht das Vorhandensein spezifischer Unregelmäßigkeiten fest. Sie enthält keine Liste der angefochtenen Ernennungen oder einen Sanktionsbeschluss.

Auf deren Wunsch einigten sich die Teilnehmer auf eine Sondersitzung zu Gehältern und Beschäftigung im öffentlichen Sektor. Sein Datum wurde nicht bekannt gegeben. Die Genehmigung der Mittel des Rates für den öffentlichen Dienst beendet daher nicht diese Überprüfung der Gehälter und Einstellungen.

Kanaan erinnert an einen möglichen Überschuss

Ibrahim Kanaan verteidigte die Idee, einen Teil eines möglichen Überschusses der Staatskasse an Beamte zu verteilen. Er verwies auf die Schwierigkeiten, die durch die Verschlechterung des Wechselkurses verursacht wurden. Seine Bemerkungen drückten eine gewünschte Priorität bei der Verwendung der verfügbaren Ressourcen aus, vorbehaltlich ihrer Existenz.

Dieser Erklärung sind weder ein Betrag noch ein Aufwertungssatz oder ein Zahlungsplan beizufügen. Die angekündigte Sitzung wird die zur Diskussion stehenden Fragen weiter klären müssen. Beamte haben daher allein auf dieser Grundlage keine neue Lohnmaßnahme.

Die Kommission wird am Mittwoch, den 11. November, die Mittelausstattung der Aufsichtsorgane weiter prüfen. Diese werden von der Nationalen Antikorruptionskommission, dem Rechnungshof, der Zentralinspektion und der Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen angekündigt. Mit dieser Sitzung soll die Prüfung der Mittelausstattung der Institutionen, Verwaltungen und Organe abgeschlossen werden, die dem Vorsitz des Ministerrats angehören.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews