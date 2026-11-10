Alte Mieten: Welche Schutzmaßnahmen werden diskutiert?

Die Vorschläge von Halima Kaakour und Nadim Gemayel beleben die Debatte über die alten Mieten im Libanon wieder auf. Sie betreffen die Erhaltung von Wohnraum, die Erhöhung und den Schutz älterer Menschen. Der parlamentarische Bericht vom 3. November betont auch die Rechte der Spender und die Wahrung des Gleichgewichts des bestehenden Rechts. Die Diskussionen gehen weiter, ohne dass ein neuer Schutz als erworben betrachtet wird. Die Definition der Begünstigten und die Bedingungen der Mietverträge müssen noch geklärt werden.

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Ehemalige Mieten werden weiterhin im libanesischen Parlament diskutiert. Die Vorschläge von Halima Kaakour und Nadim Gemayel zielen unter anderem darauf ab, ältere Mieter zu schützen und die Bedingungen für die Beibehaltung von Wohnraum zu überprüfen. Am 3. November bestätigte der Ausschuss für Verwaltung und Justiz seine Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Wohn- und Eigentumsrechten. Zu diesem Zeitpunkt sollte kein neuer Schutz als erworben betrachtet werden.

In Ashrafieh appellierten ältere Mieter an ihre religiösen Autoritäten, ihre Angst vor dem Verlust ihrer Häuser anzuprangern. Dieses Zeugnis, das am 10. November berichtet wurde, stellt die schwächsten Menschen in den Mittelpunkt einer Debatte, die auch die Eigentümer betrifft. Die geprüften Vorschläge beziehen sich auf die Laufzeit von Verträgen, Erhöhungen und Kategorien, die von besonderem Schutz profitieren könnten.

Ehemalige Mieten: zwei Ansätze zum Schutz

Der Vorschlag, der am 25. Februar 2026 von Halima Kaakour und mehreren Abgeordneten vorgelegt wurde, sieht eine jährliche Erneuerung ehemaliger Mietverträge vor. Es verbindet diese Kontinuität mit einer Mietrevision. Der vorgeschlagene Mechanismus berücksichtigt die Währungsabwertung und die Immobilienmerkmale, gefolgt von einem jährlichen Index, der vom Statistischen Zentralamt erstellt wird.

Die Autoren versuchen zu vermeiden, dass die Räumlichkeiten ausschließlich auf Mieten basieren, die nach dem Zusammenbruch des Buches sehr niedrig wurden. Sie wollen auch Haushalte erhalten, die keine Alternative haben. Rentner und ältere Menschen nehmen einen wichtigen Platz in diesem Argument ein.

Ein weiterer Vorschlag von Nadim Gemayel konzentriert sich auf Mieter über 70 Jahre. Es zielt darauf ab, sie in Wohnungen zu halten, ohne die Miete zu erhöhen und ohne Zwangsräumung. Dieser gezielte Schutz und der umfassendere Erneuerungsmechanismus sind noch keine gemeinsame Regel.

Castro Abdallah, Vertreter des Tenant Rights Committee, sprach von Diskussionen über eine Fusion der beiden Ansätze. Es beschreibt eine Erweiterung mit inkrementellen Erhöhungen. Diese Präsentation drückt den Status der von einem Mietervertreter gemeldeten Diskussionen aus, nicht den Inhalt eines erlassenen Gesetzes.

Kommission will Rechtsgleichgewicht bewahren

Die offizielle Aufzeichnung des Treffens vom 3. November liefert eine wichtige Klarstellung. Die Abgeordneten sagen, sie wollen Bestimmungen vermeiden, die das Gesetz 2/2017 demontieren würden. Gleichzeitig suchen sie nach Lösungen für Situationen, die Schutz verdienen, sowohl bei Mietern als auch bei Spendern.

Die Kommission teilte mit, dass sie die vom Finanzministerium vorgelegten Statistiken zu den noch betroffenen Wohnungen geprüft habe. Sie konsultierte auch Daten zu laufenden Gerichtsverfahren und Urteilen. Die Pressemitteilung veröffentlicht diese Zahlen nicht im Detail.

Die Mitglieder einigten sich auf Kriterien für die Ausarbeitung einer Schutzformel. Die Arbeit sollte in einer nachfolgenden Sitzung fortgesetzt werden. Dieser Bericht ermöglicht somit eine strukturierte Diskussion, aber nicht die Schlussfolgerung, dass das Parlament über die Änderungsanträge abgestimmt hat.

Eigentümer bestreiten eine neue Erweiterung

Die Vertreter der Eigentümer lehnten die vorgeschlagenen Änderungen ab. In einem Brief an die Kommission glauben sie, dass die bereits zwischen Spendern und Mietern geschlossenen Vereinbarungen die Anzahl der Situationen, die noch den alten Mietverträgen unterliegen, reduziert haben. Sie forderten, dass die öffentliche Reaktion auf den Wohnungsbau nicht auf neuen Belastungen beruhen sollte, die allein den betroffenen Eigentümern auferlegt werden.

Andira Zouheiri, Präsident der libanesischen Immobilienbehörde, verteidigt diese Position. Es warnt auch, dass eine Änderung der Fristen bestehende Rechtsstreitigkeiten beeinflussen könnte. Die in dieser Debatte vorgebrachten Zahlen bleiben die der Parteien, solange eine detaillierte offizielle Erklärung keine Überprüfung ihres Umfangs ermöglicht.

Der Unterschied bezieht sich somit auf die Aufteilung der Schutzkosten. Die Mieter bitten, zu Hause zu bleiben. Die Geber fordern ein angemessenes Einkommen und die Möglichkeit, ihre Rechte auszuüben. Die Kommission erklärt, dass sie nach Kriterien sucht, um mit Schwierigkeiten auf beiden Seiten umzugehen.

Alternatives Wohnen bleibt der sensible Punkt

Die Frage übersteigt die einzige monatliche Miete. Für einen pensionierten Haushalt bedeutet das Verlassen einer Wohnung, eine andere zugängliche Unterkunft zu finden. Die Befürworter des Vorschlags betonen, dass die Fragilität des Einkommens und der Mangel an Alternativen diesen Übergang besonders schwierig machen.

Die Debatte bringt auch den Pachtbeitrittsweg wieder in Umlauf. Roni Lahoud, Generaldirektor der Habitat Public Institution, sprach von einem Mechanismus für die Vermietung vor dem Kauf. Dies ist jedoch kein unmittelbares Angebot für ehemalige Mieter. Die Modalitäten und die Finanzierung müssen noch festgelegt werden.

Der nächste Text des Ausschusses sollte die Begünstigten, die Dauer des Schutzes und die Modalitäten für die Änderung der Mieten festlegen. Bis zur Annahme dieser Formel können die Vorschläge von Kaakour und Gemayel nicht als neue Rechte geltend gemacht werden, die automatisch für eine einzelne Datei gelten.

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