Aboudiyé: Der Zoll wartet immer noch auf seine Kredite

Am 10. November gibt die CDR an, dass die meisten Einrichtungen am Abudiyah-Übergang fertiggestellt wurden. Allgemeine Sicherheits- und Armeegebäude sind fertiggestellt. Die Zollstelle befindet sich noch im Bau, bis zur Mittelübertragung durch das Finanzministerium. Die Passage mit Syrien wurde am Tag zuvor wieder geöffnet. Es wird kein Betrag, Lieferplan oder Bewegungsstopp angekündigt. Diese Klarstellung unterscheidet die Wiederaufnahme der Grenzverbindung von der Fertigstellung aller Gebäude.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Grenzübergang Aboudiyé wurde wieder geöffnet, aber das Zollgebäude muss noch fertiggestellt werden. Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau (CDR) hat am Dienstag, den 10. November 2026, festgelegt. Er kündigte die Fertigstellung der meisten Grenzeinrichtungen an und wies auf die Erwartung von Krediten des Finanzministeriums für den Zoll hin.

In Aboudiyé wurden zwei Gebäude fertiggestellt

In seiner Pressemitteilung unterscheidet die CDR die bereits durchgeführten Anlagen von den noch im Bau befindlichen. Die libanesischen Sicherheits- und Armeegebäude sind fertiggestellt. Die Arbeiten am Zollaufbau werden fortgesetzt, bis die erforderlichen Mittel vom Finanzministerium übertragen werden.

Der Rat beziffert diese Mittel nicht. Es wird auch kein Datum für die Fertigstellung des Gebäudes angegeben. Seine Ankündigung beschreibt somit ein laufendes Projekt, auf das noch ein finanzieller Schritt wartet.

Diese Klarstellung kommt nach der Wiedereröffnung der Passage zwischen Libanon und Syrien. Die CDR selbst erinnert an diese Einweihung. Es kündigt keine Unterbrechung des Verkehrs an und beschreibt nicht die vorläufigen Bedingungen, unter denen die Zolldienste arbeiten.

Wiedereröffnung angekündigt am 9. November

Die Zeremonie am Montag fand auf syrischer Seite in Dabousiyé in Anwesenheit von Fayez Rasamny statt. Der libanesische Minister für öffentliche Arbeiten und Verkehr wurde von diplomatischen, Zoll- und Sicherheitsbeamten begleitet. Auch syrische Vertreter nahmen an der Veranstaltung teil, darunter der Gouverneur von Homs, Mounif al-Naassan.

Nach der Zeremonie besuchten die Delegationen die Büros und Einrichtungen des Durchgangs. Der Besuchsbericht bezog sich auf die Überwachungsausrüstung und -einrichtungen. Die Klärung der CDR bringt nun einen separaten Zustand der Gebäude auf der libanesischen Seite.

Die Wiederaufnahme der Abudiyah-Dabousiyah-Verbindung und die Fertigstellung aller ihrer Einrichtungen entsprechen daher nicht dem gleichen Stadium. Die neuen Informationen vom 10. November betreffen genau das Zollgebäude, das trotz der Einweihung des Vortages noch im Bau ist.

Mittel und Zeitplan bleiben zu erwarten

Die Passage verbindet Akkar mit der syrischen Provinz Homs. Bei der Einweihung betonte Fayez Rasamny sein Interesse an Reisen und Handel. Es schätzte den zukünftigen Verkehr auf 8.000 bis 10.000 Menschen pro Tag sowie 150 bis 200 Lastwagen. Diese Zahlen bleiben Ministerprognosen, keine Überprüfung seit der Wiedereröffnung.

Die RDC-Version bietet keine gemessene Anwesenheit oder Bewertung der Transitzeiten. Sie kann auch nicht die Auswirkungen des Projekts auf die Verarbeitung von Waren quantifizieren.

Für den Zollaufbau ist das nächste erwartete Element die Übertragung der von der CDR genannten Mittel. Die Kommission legt weder den Betrag noch die Frist fest, noch legt sie einen Liefertermin fest.

Titelbild: offizielle Delegation zur Passage von Abudiyé-Dabousiyé, Foto ausgestrahlt am 9. November 2026. Archiv NNA, Komposition Libnanews. Genaues Drehdatum nicht separat dokumentiert.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews