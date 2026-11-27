In Alexander Smias Thriller stehen ein französischer Präsident und sein Verteidigungsminister vor einem russischen Ultimatum. In der Kamera zeigt, wie die Krise die Zeit zu entscheiden reduziert.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

In Alexander Smias Thriller stehen ein französischer Präsident und sein Verteidigungsminister vor einem russischen Ultimatum. In der Kamera zeigt, wie die Krise die Zeit zu entscheiden reduziert.

InJupiterDenis Ménochet verkörpert Paul Archambault, einen französischen Präsidenten, der gerade gewählt wurde. Nach einem Angriff auf seinen russischen Amtskollegen beschuldigte Moskau die Ukraine der nuklearen Bedrohung. Der französische Staatschef steigt auf den Kommandoposten des Elysée herab, wo sein Verteidigungsminister, gespielt von Reda Kateb, und seine zivilen und militärischen Berater die mögliche Reaktion bewerten müssen. Der 87-minütige Spielfilm, der im September in der Mostra de Venise präsentiert wurde, wurde am 18. November in Frankreich veröffentlicht.

Die Ansichten derjenigen, die entscheiden müssen

Alexandre Smia erklärt in der offiziellen Präsentation des Festivals, dass er mit seinem Co-Autor Thomas Finkielkraut Realismus gesucht hat. Der Film beginnt von einem Ort der wirklichen Macht, aber die Krise und die Charaktere sind fiktiv. Sein Gerät ist es, den Zuschauer einer Entscheidung näher zu bringen, dass er weder alle Ursachen noch alle Konsequenzen sieht. Die Aktion wird nicht ausgesetzt, weil die Charaktere die Schwere der Bedrohung ignorieren; Es liegt daran, dass sie sich entscheiden müssen, bevor sie alle Informationen, die zu ihnen kommen, überprüfen können.

Der Präsident von Ménochet und der Minister von Kateb erfüllen nicht die gleiche dramatische Funktion. Der Erstere muss sich für eine Wahl verantworten, die er nicht delegieren kann. Letzterer beteiligt sich an der Beratung und Schlichtung zwischen der militärischen Lesart einer Bedrohung und ihren politischen Folgen. Die Spannung kommt von diesem Unterschied in der Verantwortung und nicht nur von der unmittelbar bevorstehenden Streik.

Was die in der Kamera lässt aus dem Feld

Indem er sich auf die französische Seite stellt, gibt der Film der Einsamkeit des Entscheidungsträgers eine konkrete Form. Es reduziert auch das, was der Zuschauer aus der Berechnung Moskaus und der Erfahrung der bedrohten Bevölkerung erfassen kann. Es ist die Stärke und die Grenze des Geräts: Es macht den Austausch zwischen den Verantwortlichen sichtbar, während es die Menschen, die sich der Entscheidung unterziehen würden, an die Peripherie der Geschichte beschränkt. Das vom Elysée inspirierte Dekor verwandelt den Film nicht in eine Rekonstruktion einer echten Krise.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews