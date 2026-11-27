Jean-Baptiste Brenet übersetzt den Großen Kommentar von Averroès zum Vertrag der Seele des Aristoteles. Der vollständige Text ist im mittelalterlichen Latein erhalten, nicht in seinem ursprünglichen Arabisch.

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Jean-Baptiste Brenet übersetzt den Großen Kommentar von Averroès zum Vertrag der Seele des Aristoteles. Der vollständige Text ist im mittelalterlichen Latein erhalten, nicht in seinem ursprünglichen Arabisch.

Dies ist weder das Werk von Averroes noch eine neue Übersetzung des griechischen Textes von Aristoteles. Die Verdier-Ausgaben veröffentlichen die erste vollständige französische Übersetzung desWichtiger Kommentar zum Vertrag Aus der Seele des Aristoteles, geschrieben vom andalusischen Philosophen Ibn Rushd, auf Französisch als Averroès bekannt. Jean-Baptiste Brenet, Spezialist für arabische Philosophie in Paris 1 Panthéon-Sorbonne, unterschreibt auch die Einführung, Notizen und Bibliographie. Das Volumen von 762 Seiten wurde am 29. Oktober zum angekündigten Preis von 42 Euro in Frankreich veröffentlicht.

Warum der Übersetzer Latein verlassen hat

Averroès schrieb das Buch im 12. Jahrhundert auf Arabisch. Aber der Text bleibt in seiner Gesamtheit nur in einer mittelalterlichen lateinischen Übersetzung, aufgrund von Michel Scot. Wenn er ins Französische übersetzt, muss Brenet daher die lateinische Formulierung, das arabische philosophische Vokabular, das ihm vorausging, und die Passagen von Aristoteles, die Averroès kommentiert, unterscheiden. Den vollständigen Text auf Französisch zu lesen ist nicht wie ein auf wundersame Weise gefundenes arabisches Original zu lesen.

Auszüge gab es bereits auf Französisch. 1998 übersetzte Alain de Libera Passagen aus Buch III inIntelligenz und DenkenDie Verdier-Ausgabe stellt diese berühmten Passagen in eine breitere Untersuchung der Fähigkeiten des Lebens, von der Wahrnehmung bis zum Denken. Es unterscheidet sich auch von der Veröffentlichung desKompendiumundDurchschnittliche Kommentaregallimard: Dies sind andere Werke von Averroès über die gleiche Abhandlung.

Eine Lesung von Aristoteles, die eine Meinungsverschiedenheit eröffnet

Für Aristoteles bezieht sich das Wort Seele auf das Prinzip, das einen Körper zu einem lebenden macht. Der Kommentar beschränkt sich daher nicht auf das Schicksal der Seele nach dem Tod. Es untersucht die Fähigkeiten, die es einer lebenden Person ermöglichen, zu essen, zu fühlen und im Falle von Menschen zu denken.

Die Diskussion wird besonders lebhaft, wenn Averroès argumentiert, dass der Intellekt einzigartig für die menschliche Spezies ist und sich von den Körpern unterscheidet. Wenn der Intellekt allgemein ist, wie können wir erklären, dass es ein solches Individuum ist, das eine Idee versteht? Es ist insbesondere in diesem Punkt, dass Thomas d’Aquin gegen verroist Lesung. Der französische Band gibt Zugang zu den Argumenten, die zu dieser These führen, und nicht nur zu ihrer bekanntesten Formulierung.

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