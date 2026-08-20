Jabal Amel: Was verändert den Schutz der UNESCO?

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Die fünf historischen Festungen von Jabal Amel im Südlibanon stehen unter verstärktem internationalem Schutz, während die Bedrohung für sie unmittelbar bleibt. Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa und Chamaa wurden im Rahmen eines Notfallverfahrens in die Welterbeliste aufgenommen und gleichzeitig in die gefährdete Welterbeliste aufgenommen. Diese Entscheidung findet in einem Gebiet statt, das immer israelischen Bombardierungen und Operationen ausgesetzt ist. Die UNESCO hat bereits Schäden an der Zitadelle Chamaa bestätigt und gemeldete Streiks in der Nähe von Beaufort gemeldet. Der Besuch des Generaldirektors Khaled El-Enany im Libanon wirft daher eine Frage auf, die weit über die symbolische Anerkennung hinausgeht: Was kann das Völkerrecht wirklich tun, um historische Denkmäler zu schützen, wenn eine Armee weiterhin um sie herum operiert?

Khaled El-Enanys Übergabe des Dokuments an Präsident Joseph Aoun, das die internationale Anerkennung der fünf Festungen formalisiert, stellt einen diplomatischen und historischen Sieg des Libanon dar. Sie verleiht den Standorten mehr Sichtbarkeit, erleichtert die Mobilisierung von Experten und kann dazu beitragen, Finanzmittel für ihre Erhaltung zu erhalten. Es schafft jedoch keinen physischen Schild über Denkmälern.

Das ist der Widerspruch dieser Inschrift. Die fünf Festungen genießen jetzt eine der höchsten internationalen Anerkennungen, aber sie befinden sich in einem Teil des Libanon, wo Israel seine militärischen Operationen fortsetzt. Mechanismen der UNESCO können die Restaurierung dokumentieren, alarmieren, mobilisieren und vorbereiten. Sie können einen Streik nicht physisch verhindern.

Schäden bereits im Erbe des Südens gesehen

Die Bedrohung ist nicht hypothetisch. Am 29. Mai 2026 meldete die UNESCOverifizierte Schäden an der Zitadelle von Chamaa, eine der fünf heute aufgeführten Festungen. Die Organisation äußerte sich auch besorgt über gemeldete Streiks in der Nähe von Beaufort Castle.

Diese Elemente machen deutlich, warum das Welterbekomitee am 24. Juli ein Dringlichkeitsverfahren angewandt hat. Es ging nicht nur darum, den historischen Wert eines monumentalen Ensembles anzuerkennen. Es bestand auch die Notwendigkeit, einer Bedrohung zu begegnen, die so ernst und unmittelbar war, dass ihre gleichzeitige Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes in Gefahr wäre.

Chamaas Präzedenzfall ist besonders heikel. Die Zitadelle hatte bereits während des Krieges 2006 zwischen Israel und der Hisbollah Schaden erlitten. Die neuen Verstöße zeigen das Problem der libanesischen Behörden und der Spezialisten für Kulturerbe: Ein nach einem Krieg restauriertes Denkmal kann im nächsten wieder beschädigt werden.

Die Fortsetzung der israelischen Streiks im Süden hält dieses Risiko aufrecht. Selbst wenn ein Denkmal nicht direkt ins Visier genommen wird, kann ein Angriff in der Nähe Schäden durch Explosion, Projektionen, Vibrationen oder den Zusammenbruch bereits fragiler Strukturen verursachen. Bei Gebäuden, deren Teile Jahrhunderte alt sind, kann die Verwundbarkeit besonders wichtig sein.

Internationaler Schutz, der Bomben nicht aufhalten kann

Die Festungen von Jabal Amel genießen nicht nur ihren neuen Status als Weltkulturerbe. Bis November 2024 hatten sie bereitsvorläufiger verstärkter schutzim Rahmen des Zweiten Protokolls von 1999 zum Haager Übereinkommen von 1954 zum Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten.

Dieser Schutz erlegt den Konfliktparteien besondere Verpflichtungen auf. Insbesondere soll verhindert werden, dass das betreffende Vermögen angegriffen oder in einer Weise genutzt wird, die geeignet ist, es der Zerstörung auszusetzen.

Die Registrierung für das Welterbe in Gefahr fügt nun eine zweite Ebene der internationalen Mobilisierung hinzu. Die jüngsten Erfahrungen zeigen jedoch die Grenze zwischen Rechtsschutz und materiellem Schutz.

Ein internationales Übereinkommen kann festlegen, dass ein Denkmal zu bewahren ist. Die UNESCO kann Schäden dokumentieren und geltende Verpflichtungen zurückrufen. Experten können den Zustand eines Gebäudes aufzeichnen und seine Restaurierung vorbereiten. Keiner dieser Mechanismen neutralisiert jedoch eine Munition physisch oder verhindert eine militärische Operation in der Nähe.

Genau deshalb ist die Fortsetzung der israelischen Operationen heute das Haupthindernis für die Wirksamkeit dieses Schutzes.

Dokumentation von Schäden wird zum Notfall

In diesem Zusammenhang erhält die Dokumentation eine Funktion, die über die traditionelle Konservierung hinausgeht. Es ist notwendig, einen möglichst genauen Zustand der Denkmäler vor einer weiteren Degradation zu haben, die bereits entstandenen Schäden zu identifizieren und ihre Entwicklung vergleichen zu können.

Das Unesco-Regionalbüro in Beirut und libanesische Spezialisten können mit dem General Antiquities Directorate zu dieser Arbeit beitragen. Fotografien, Architekturvermessungen, Archive, Kartographien und Strukturanalysen helfen festzustellen, welche Teile alt sind, welche bereits restauriert wurden und welche Degradationen kürzlich aufgetreten sind.

Diese Dokumentation ist auch notwendig, um zu unterscheiden, was von dem, was berichtet wird, festgestellt wird. In einer aktiven militärischen Umgebung können nicht alle Informationen über ein beschädigtes Denkmal sofort am Boden verifiziert werden. So hat die UNESCO den Schaden, den sie in Chamaa nachweisen konnte, ausdrücklich von den gemeldeten Streiks in der Nähe von Beaufort unterschieden.

Diese Vorsicht ist unerlässlich. Es vermeidet die Zuweisung von Schäden, die noch nicht gefunden wurden, und verfolgt gleichzeitig Warnmeldungen, die einer Inspektion bedürfen.

Joseph Aoun schrieb die Festungen in ein universelles Erbe ein

Für Joseph Aoun repräsentieren die fünf Stätten Jahrhunderte der Geschichte des Südlibanon. Ihre Registrierung bedeutet auch, dass ihr Wert nun offiziell über den nationalen Rahmen hinausgeht.

Die Festungen von Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa und Chamaa gehören zu einem Netzwerk, das von den verschiedenen Mächten zeugt, die diese Region kontrollierten. Ihre Geschichte geht durch mehrere Perioden, vom Mittelalter bis zur osmanischen Ära, mit aufeinanderfolgenden Transformationen im Zusammenhang mit den Kreuzfahrern, Ayyubiden, Mamluken und lokalen Behörden.

Diese Akkumulation gibt ihrer möglichen Zerstörung einen besonderen Umfang. Ein zerstörtes modernes Gebäude kann wieder aufgebaut werden. Eine fehlende mittelalterliche Mauer kann restauriert werden, aber ihr ursprüngliches historisches Material ist definitiv verloren.

Es ist diese Unumkehrbarkeit, die die besondere Aufmerksamkeit erklärt, die dem Erbe in bewaffneten Konflikten geschenkt wird. Rekonstruktion kann eine Form reproduzieren. Sie stellt keine Jahrhunderte materieller Geschichte wieder her.

Ghassan Salamé: Hinter den Steinen, die Erinnerung an die Bewohner

Der Kulturminister Ghassan Salamé betonte diese Dimension während des Besuchs von Khaled El-Enany. Der Angriff auf das Erbe bedeutet nicht nur den Angriff auf Steine, sondern auch die Erinnerung an die Bewohner und die Geschichte des Landes.

Diese Idee nimmt eine besondere Dimension in den Dörfern des Südens an, die von israelischen Operationen betroffen sind. Eine Festung ist nicht nur ein isoliertes archäologisches Objekt. Es gehört zur täglichen Landschaft einer Gemeinschaft. Es dominiert manchmal Wohnungen, gibt seine Identität einem Ort und stellt ein sichtbares Wahrzeichen für die Bewohner dar, die ihre Dörfer verlassen mussten.

Der Wiederaufbau des Südens beschränkt sich daher nicht auf Wohnraum und Infrastruktur. Es geht auch um die Möglichkeit, ein erkennbares Territorium zu finden.

Wenn eine Bevölkerung nach einem Krieg zurückkehrt, trägt das Vorhandensein eines Denkmals, eines religiösen Ortes, eines alten Hauses oder einer historischen Landschaft dazu bei, die Kontinuität zwischen dem vorherigen und dem wieder aufzubauenden Dorf aufrechtzuerhalten.

Die Wiederherstellung bleibt von der Einstellung des Betriebs abhängig

Hier hat die israelische Bedrohung ihre konkreteste Wirkung auf die Schutzprogramme. Eine Restaurierung beginnt nicht mit Gerüsten. Sie beginnt mit einer Inspektion.

Spezialisten sollten in der Lage sein, den Standort zu erreichen, Risse zu untersuchen, strukturelle Bewegungen zu messen, zerbrechliche Steine zu identifizieren und Notfallarbeiten zu bestimmen. Wenn das Gebiet weiterhin Streiks ausgesetzt ist, können solche Operationen unmöglich oder begrenzt sein.

Dann müssen wir die Teams sichern. Archäologen, Architekten, Ingenieure und Arbeiter können nicht nachhaltig in einem Gebiet arbeiten, in dem eine neue militärische Operation stattfinden kann.

Schließlich müssen die Geber berücksichtigen können, dass das für eine Restaurierung bereitgestellte Geld nicht sofort verloren geht. Mehrere Millionen in ein Erhaltungsprogramm zu investieren macht wenig Sinn, wenn das Gebäude wahrscheinlich wieder beschädigt wird, bevor die Arbeiten abgeschlossen sind.

Die langfristige Einstellung der Militäroperationen rund um die Standorte ist daher in der Praxis die erste Bedingung für ihre Wiederherstellung.

Die fünf Festungen stellen nur einen Teil des bedrohten Erbes dar

Die Inschrift macht heute auf fünf große Denkmäler aufmerksam. Es stellt sich jedoch die Frage nach allem, was nicht die gleiche Sichtbarkeit genießt.

Der Süden hat auch alte Häuser, religiöse Gebäude, ländliche Strukturen und historische Landschaften. Die verfügbaren Informationen erlauben keine umfassende Bestandsaufnahme dieses Erbes oder aller Schäden, die durch die jüngsten Militäroperationen verursacht wurden.

Es wäre daher unklug, eine Liste der Zerstörungen zu erstellen, die nicht dokumentiert sind.

Aber dieser Mangel an Inventar ist selbst ein Problem. Ein international bekanntes Denkmal hat in der Regel Fotografien, Umfragen und Archive. Ein traditionelles Haus oder ein ländliches architektonisches Element kann verschwinden, ohne jemals ordnungsgemäß registriert worden zu sein.

Der Schutz der Jabal-Amel-Festungen könnte somit zum Ausgangspunkt für eine viel breitere Dokumentation des südlichen Erbes werden, insbesondere in Dörfern, die Bombardierungen ausgesetzt sind.

Wiederaufbau ohne den historischen Süden zu verlieren

Khaled El-Enanys Besuch kam schließlich an der Kreuzung zweier Zeitlichkeiten. Der militärische Notfall, in dem Menschen geschützt und weitere Zerstörung verhindert werden müssen, und das viel längere Erbe, in dem jeder Verlust irreversibel werden kann.

Die Auflistung der fünf Festungen ist ein zusätzliches Instrument für den Libanon. Sie internationalisiert ihren Schutz, erleichtert die Mobilisierung von Experten und kann dabei helfen, die notwendige Finanzierung zu suchen. Es gibt auch mehr Gewicht auf Warnungen vor Schäden, die sie betreffen könnten.

Aber seine Wirksamkeit hängt jetzt von einem Element ab, das die UNESCO nicht kontrolliert: die militärische Entwicklung im Südlibanon.

Solange die israelischen Angriffe und Operationen andauern, werden Beaufort, Tebnine, Chakra, Deir Kifa und Chamaa gleichzeitig zu den bekanntesten Denkmälern Libanons und zu denen gehören, deren physischer Schutz nach wie vor am schwierigsten ist.

Der nächste Schritt wird keine neue Registrierungszeremonie sein. Es wird eine Gelegenheit für libanesische und internationale Teams sein, langfristig Zugang zu den Festungen zu erhalten, das genaue Ausmaß der Schäden zu ermitteln und mit der Arbeit zu beginnen, ohne befürchten zu müssen, dass ein neuer Streik die Zerstörung derjenigen hinzufügen wird, für die sie genau verantwortlich sind.