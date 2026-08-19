Israel-Türkei in Syrien: eine neue Konfrontationslinie?

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Am 18. August 2026 zielten acht israelische Angriffe auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt Abu al-Duhur im Nordwesten Syriens. Israel erkannte dann die Operation an und rechtfertigte sie mit der Aussicht auf einen türkischen Militäreinsatz an der Stelle, den Ankara bestreitet. Der Vorfall zeigt ein viel umfassenderes Problem: Seit dem Fall von Bashar Al-Assad hat die Türkei den neuen syrischen Behörden geholfen, die Fähigkeiten des Staates wieder aufzubauen, während Israel beabsichtigt, die Möglichkeit beizubehalten, das Auftreten von Truppen oder Ausrüstung in Syrien zu verhindern, die es als Bedrohung betrachtet. Zwischen diesen beiden Strategien gibt es noch keine gemeinsamen Regeln, wie weit Ankara gehen kann. Washington versucht nun, einen De-Konflikt-Mechanismus einzurichten, um zu verhindern, dass diese Rivalität eine direkte Konfrontation verursacht.

Die Startbahn von Abu al-Duhur wurde unbrauchbar, noch bevor sie sich von echten militärischen Aktivitäten erholte. In der Nacht vom 17. zum 18. August trafen israelische Flugzeuge diesen ehemaligen Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Idlib, in der Nähe der Provinz Aleppo und etwa 70 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt.

Die Streiks trafen die Start- und Landebahn und die Lagereinrichtungen. Es wurden keine Todesfälle gemeldet. Die Bedeutung der Operation liegt jedoch nicht in ihrem menschlichen und unmittelbaren militärischen Wert einer Basis, die seit mehr als einem Jahrzehnt nicht voll funktionsfähig ist.

Sie lebt in ihrer Rechtfertigung.

Israel erkannte schließlich seine Verantwortung. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu besagt, dass die syrische Regierung im Begriff war, die Entsendung türkischer Streitkräfte nach Abu al-Duhur zu genehmigen. Nach der israelischen Version hätte diese Einrichtung den « Sicherheitsstatus quo » verändert und eine Bedrohung für Israel geschaffen.

Ankara lehnt diese Erklärung ab. Am 19. August verurteilte das türkische Außenministerium « unerträgliche » Anschuldigungen, die seiner Meinung nach darauf abzielten, israelische Operationen in Syrien zu rechtfertigen.

Der Vorfall markiert damit eine neue Etappe. Israel schlägt nicht mehr nur in Syrien zu, um den Transfer von Waffen an die Hisbollah zu verhindern, eine iranische Siedlung zu bekämpfen oder Ausrüstung des ehemaligen Regimes zu zerstören. Er geht nun von einem Streik aus, der explizit mitmöglichkeit einer türkischen militärpräsenz.

Es ist diese Änderung, die Abu al-Duhur zu einer regionalen Akte macht.

Die Türkei will einen handlungsfähigen syrischen Staat wieder aufbauen

Um Konfrontation zu verstehen, müssen wir mit türkischen Zielen beginnen.

Der Sturz von Bashar Al-Assad im Dezember 2024 veränderte Ankaras Position in Syrien grundlegend. Die Türkei hat sich von einem wichtigen Unterstützer der syrischen Opposition zu einem privilegierten Partner der neuen Behörden unter der Führung von Ahmed Al-Charaa entwickelt.

Sein erstes Interesse ist politisch: die neue Macht zu stabilisieren.

Nach mehr als dreizehn Jahren Bürgerkrieg will Ankara verhindern, dass Syrien in eine dauerhafte territoriale Fragmentierung zurückfällt. Ein schwacher syrischer Staat würde es den von bewaffneten Gruppen kontrollierten Gebieten erlauben, zu bleiben, die Instabilität an der türkischen Grenze aufrechtzuerhalten und die Rückkehr einiger in der Türkei lebender Syrer zu erschweren.

Das zweite Interesse ist sicher. Ankara will die nachhaltige Besiedlung der kurdischen Autonomie in der Nähe seiner Grenze verhindern, die von Organisationen dominiert wird, die es als mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden betrachtet.

Die dritte ist strategisch. Der Wiederaufbau der syrischen Macht bietet der Türkei die Möglichkeit, in einem Land, mit dem sie mehr als 900 Kilometer Grenze teilt, dauerhaft Einfluss zu nehmen.

Dieser Einfluss geht über die Diplomatie hinaus.

Die Türkei beteiligt sich an der Bildung der neuen syrischen Streitkräfte. Sie bringt ihre Expertise in den Wiederaufbau militärischer und sicherheitspolitischer Fähigkeiten ein, die während des Krieges zerstört oder stark geschwächt wurden. Die Arbeit umfasste auch militärische Infrastruktur und Überwachungs- oder Verteidigungssysteme.

Abu al-Duhur muss in diese Politik einbezogen werden.

Die Basis hatte während des Krieges aufgehört, normal zu funktionieren. Seine Rehabilitation könnte den neuen syrischen Behörden Luftinfrastruktur im nordwestlichen Teil des Landes zur Verfügung stellen. Für Ankara ist die Unterstützung von Damaskus bei der Rehabilitierung dieser Art von Standorten Teil des Wiederaufbaus staatlicher Institutionen.

Für Israel wird der gleiche Prozess aus einem radikal anderen Blickwinkel beobachtet.

Israel will nicht, dass die syrische Militärmacht wiedergeboren wird

Die israelische Strategie seit Dezember 2024 basiert auf einem anderen Prinzip:die Ersetzung des Assad-Regimes darf Syrien nicht erlauben, militärische Fähigkeiten wieder aufzubauen, die eines Tages gegen Israel eingesetzt werden könnten.

In den Tagen nach dem Sturz des ehemaligen Regimes hatte die israelische Luftfahrt eine massive Kampagne gegen die syrische Militärinfrastruktur gestartet. Flugzeuge, Flugabwehrsysteme, Depots, Raketen und andere Ausrüstung wurden zerstört.

Die Logik war zu verhindern, dass das Arsenal des alten Staates in die Hände neuer Führer oder anderer Gruppen fällt.

Aber diese Doktrin erzeugt jetzt einen Widerspruch.

Die Regierung von Ahmed Al-Charaa versucht genau, einen zentralisierten Staat wieder aufzubauen. Um dies zu erreichen, muss es eine Armee haben, seinen Luftraum kontrollieren, seine Basen wieder aufnehmen und eine Befehlskette wieder aufbauen.

Israel kann den gleichen Prozess wie die schrittweise Wiederherstellung einer Bedrohung betrachten.

Die Türkei befindet sich inmitten dieses Widerspruchs, weil sie über die technischen, militärischen und finanziellen Fähigkeiten verfügt, um Damaskus zu helfen.

So kann das, was Ankara als Beitrag zur syrischen Stabilisierung darstellt, in Jerusalem als die Installation einer regionalen Militärmacht im strategischen Raum Syriens interpretiert werden.

Abu al-Duhur: Israel schlägt vor dem Einsatz zu

Der Vorfall vom 18. August erlaubt uns zu messen, wie weit diese Logik führen kann.

Nach israelischer Rechtfertigung musste keine größere türkische Truppe bereits auf der Basis installiert werden, um einen Angriff auszulösen.Die Aussicht auf seine Ankunft wäre ausreichend gewesen.

Israel behauptet, die syrischen Behörden wiederholt vor einem türkischen Einsatz vor Ort gewarnt zu haben. Die israelische Regierung behauptet, dass Damaskus kurz davor stand, diese Grenze zu überschreiten.

Die Türkei bestreitet diese Version.

Ankara behauptet, die israelischen Anschuldigungen über seine militärische Position seien unbegründet und wirft Benjamin Netanjahu vor, die Türkei zu benutzen, um eine Politik der Destabilisierung Syriens zu rechtfertigen.

Diese Divergenz ist wichtig, da sie das Fehlen einer gemeinsamen Definition von roten Linien zeigt.

Was hält Israel von einer bedrohlichen türkischen Präsenz?

Einige Instruktoren? Eine ständige Einheit? Flugzeuge? Drohnen? Radar? Ein Luftverteidigungssystem? Wiederherstellung einer Spur für den zukünftigen Einsatz türkischer Flugzeuge?

Die Antwort ist nicht klar.

Ohne eine von beiden Parteien akzeptierte Definition kann eine Einrichtung, die die Türkei als Teil der normalen militärischen Zusammenarbeit mit Damaskus betrachtet, ein Ziel für Israel werden.

Hier liegt das strukturelle Risiko.

Ein Präzedenzfall hatte bereits 2025 stattgefunden

Abu al-Duhur erscheint nicht in einem strategischen Vakuum.

Bis zum Frühjahr 2025 hatten sich die Spannungen auf mehrere syrische Militärbasen konzentriert, die für Ankara von Interesse sein könnten, insbesondere T4 in der Provinz Homs und Palmyra.

Israel hatte diese Anlagen getroffen, als die Möglichkeit einer türkischen Präsenz erwähnt wurde. Ankara und Israel nahmen dann Kontakte auf, um eine zufällige Konfrontation ihrer Streitkräfte in Syrien zu vermeiden.

Das Problem wurde bereits klar identifiziert: Israelische Flugzeuge müssen gemäß der israelischen Sicherheitsdoktrin im syrischen Luftraum operieren können, während die Türkei eine militärische und technische Präsenz mit den neuen Behörden entwickelt.

Die beiden Nutzungen des gleichen Raumes können inkompatibel werden.

Eine Basis, die mit türkischen Radaren ausgestattet ist, könnte beispielsweise israelische Luftoperationen erkennen. Ein fortschrittlicheres Flugabwehrsystem könnte ihre Handlungsfreiheit einschränken. Türkische Flugzeuge, die in Syrien stationiert sind, würden das Risiko eines israelischen Angriffs weiter erhöhen, der direkt türkisches Personal oder Ausrüstung erreicht.

Abu al-Duhur verwandelt daher ein theoretisches Risiko in einen konkreten Vorfall.

Washington kritisiert « unnötige Eskalation »

Die amerikanische Reaktion auf die Bombardierung war besonders bedeutsam.

Tom Barrack, US-Botschafter in der Türkei und US-Sondergesandter für Syrien, bezeichnete den israelischen Angriff als « Streik »« unnötige eskalation »Er wies auch darauf hin, dass die neuen syrischen Behörden eine Deeskalation befürworteten, so Washington.

Diese Kritik ist in ihrer Schärfe ungewöhnlich.

Sie zeigt vor allem das Problem der Vereinigten Staaten.

Israel ist ihr wichtigster strategischer Partner im Nahen Osten. Die Türkei ist Mitglied der NATO und hat die zweitgrößte Armee der Allianz. Washington unterstützt auch die Stabilisierung Syriens unter den neuen Behörden.

Die Vereinigten Staaten haben daher ein Interesse an drei gegensätzlichen Zielen: die israelische Sicherheit zu gewährleisten, ihr Bündnis mit Ankara aufrechtzuerhalten und eine weitere Destabilisierung Syriens zu vermeiden.

Abu al-Duhur zeigt, wie zerbrechlich dieses Gleichgewicht ist.

Die Türkei war vor dem israelischen Angriff nicht gewarnt worden. Laut Tom Barrack hat Ankara das Flugzeug entdeckt und hätte militärisch reagieren können.

Diese Präzision erlaubt es uns, die Gefahr zu messen: Eine in Jerusalem getroffene Entscheidung gegen eine syrische Siedlung hätte durch Fehlidentifizierung oder Abwehrreaktion einen Vorfall mit einer NATO-Armee verursachen können.

Die USA wollen einen Drei-Wege-Konflikt

Washington versucht genau zu verhindern, dass sich ein solches Szenario wiederholt.

Tom Barrack kündigte an, dass die Vereinigten Staaten an einemkonfliktfreiheitsmechanismus zwischen Israel, der Türkei und Syrien.

Das Prinzip ist einfach: Kommunikationskanäle schaffen, die es den drei Parteien ermöglichen, genug über die Absichten und Bewegungen anderer zu wissen, um einen unfreiwilligen militärischen Zusammenstoß zu vermeiden.

Solche Vereinbarungen stellen keine Allianzen dar und bedeuten nicht, dass die Parteien ihre jeweilige Politik akzeptieren. Ihre Funktion ist es, zu verhindern, dass eine strategische Meinungsverschiedenheit versehentlich zu einem Feuerwechsel wird.

Im syrischen Fall ist die Schwierigkeit jedoch tiefer.

Ein Mechanismus kann verhindern, dass sich ein israelisches Flugzeug und eine türkische Einheit am selben Ort treffen, ohne es zu wissen. Es löst nicht die zentrale politische Frage:Wird Israel akzeptieren, dass die Türkei Syrien hilft, militärische Fähigkeiten wieder aufzubauen, die Jerusalem als potenzielle Bedrohung betrachtet?

Und wird Ankara umgekehrt akzeptieren, dass Israel de facto ein Vetorecht auf den Basen hat, die die Türkei in Syrien nutzen oder rehabilitieren kann?

Diese Frage bleibt unbeantwortet.

Erstes Szenario: Ankara und Israel setzen ihre roten Linien

Das am wenigsten widersprüchliche Szenario basiert auf einem verbesserten Konfliktbekämpfungsmechanismus.

Israel und die Türkei könnten bestimmte praktische Grenzen definieren, entweder direkt oder über die Vereinigten Staaten.

Ankara könnte ausreichende Vorabinformationen über seine bedeutenden Einsätze liefern. Israel könnte die Ausrüstung identifizieren, die es als unmittelbare Bedrohung betrachtet. Für Bereiche oder Kategorien von Einrichtungen können besondere Mitteilungen erforderlich sein.

Diese Formel würde ihre Rivalität nicht unterdrücken.

Es würde einfach verhindern, dass ein israelischer Streik türkische Soldaten tötet und Ankara dann zu Vergeltungsmaßnahmen zwingt.

Diskussionen seit 2025 zeigen, dass beide Regierungen bereits die Notwendigkeit eines solchen Mechanismus verstehen. Der Vorfall von Abu al-Duhur zeigt, dass er nach wie vor unzureichend ist.

Szenario 2: Eine Abfolge von Streiks und begrenzten Krisen

Eine zweite Flugbahn wäre die von wiederholten, aber enthaltenen Vorfällen.

Die Türkei würde weiterhin bestimmte syrische Infrastrukturen wieder aufbauen. Israel würde diejenigen treffen, die es für unvereinbar mit seinen Sicherheitsinteressen hält. Ankara würde die Operationen verurteilen, ohne direkt auf Israel zu reagieren.

Dieses Szenario ähnelt teilweise der bereits beobachtbaren Dynamik.

Es hat jedoch eine offensichtliche Grenze: Je höher die türkische Präsenz, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Streik türkisches Personal erreicht.

Der Tod türkischer Soldaten würde die Natur eines Vorfalls sofort verändern.

Der interne Druck auf Ankara wäre dann viel stärker, auch wenn weder Recep Tayyip Erdogan noch Benjamin Netanyahu eine direkte Konfrontation suchen würden.

Drittes Szenario: Syrien wird zum Boden für indirekte Konfrontation

Das dritte Szenario ist struktureller.

Israel und die Türkei könnten eine direkte Konfrontation vermeiden, während sie im gesamten syrischen Staat gegensätzliche Strategien verfolgen.

Ankara würde Damaskus beim Wiederaufbau seiner Streitkräfte, Radaranlagen, Basen und Verteidigungsfähigkeiten helfen. Israel würde auch versuchen zu verhindern, dass einige dieser Fähigkeiten ein Niveau erreichen, das es für gefährlich hält.

Die Konfrontation würde sich dann weniger auf die Anwesenheit türkischer Soldaten konzentrieren als auf diedie Natur der syrischen Armee, die die Türkei beim Wiederaufbau unterstützt.

Diese Situation würde ein dauerhaftes Paradoxon schaffen.

Je mehr der syrische Staat seine Kapazitäten zurückgewinnt, desto erfolgreicher könnte Ankara seine Politik sehen. Aber je mehr einige dieser Fähigkeiten voranschreiten, desto mehr könnte Israel versucht sein, sie zu zerstören.

Damaskus würde sich dann in einer Situation befinden, in der der Wiederaufbau seines Militärapparats regelmäßig ausländische Streiks auslösen würde.

Risiko ist nicht Krieg, sondern das Fehlen von Regeln

Abu al-Duhur erlaubt nicht, einen Krieg zwischen Israel und der Türkei anzukündigen.

Beide Länder haben starke Gründe, dies zu vermeiden. Eine direkte Konfrontation zwischen Israel und einem NATO-Mitglied würde eine erhebliche regionale und internationale Krise auslösen. Es würde die amerikanischen Interessen bedrohen und könnte die syrische Regierung destabilisieren, die die Türkei zu konsolidieren versucht.

Die unmittelbare Gefahr liegt woanders.

Er wohnt in Ermangelung akzeptierter Regeln für die türkische Präsenz in Syrien.

Israel hat gerade angedeutet, dass es eine Anlage treffen kann, noch bevor ein türkischer Einsatz angekündigt wurde oder stattfinden soll. Die Türkei antwortete, dass sie ihre Zusammenarbeit mit Damaskus fortsetzen werde, um die syrische Stabilität, die institutionelle Kapazität und den Wiederaufbau zu stärken. Washington seinerseits hält es nun für notwendig, einen spezifischen Mechanismus aufzubauen, um zu verhindern, dass diese beiden Strategien kollidieren.

Die nächste Etappe wird daher nicht nur vom Schicksal der Abu al-Duhur-Strecke abhängen. Es wird von der Fähigkeit der drei Hauptstädte abhängen, eine viel schwierigere Frage zu beantworten: Wie weit kann die Türkei beim Wiederaufbau der syrischen Militärmacht helfen, ohne eine israelische rote Linie zu überschreiten, deren Grenzen bis heute umstritten sind?