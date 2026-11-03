Hilfe für Israel: Trump kündigt Ende 2026 Stopp an

Donald Trump behauptet, mit Benjamin Netanyahu vereinbart zu haben, die jährlichen US-Zahlungen an Israel Ende 2026 zu beenden. Er behält die Möglichkeit der Hilfe, wenn nötig. Diese Erklärung lässt noch nicht den Schluss zu, dass jegliche militärische Unterstützung abgeschafft werden sollte. Der bestehende Rahmen sieht 38 Milliarden US-Dollar für die Geschäftsjahre 2019 bis 2028 vor, wobei im Kongress Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die betreffenden Programme und die Durchführungsbestimmungen müssen noch präzisiert werden.

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Donald Trump kündigte am Dienstag, den 3. November an, dass er die von Washington Ende 2026 jährlich gezahlte Hilfe für Israel beenden werde. Laut seinem Interview mit Fox & Friends, das von Al Jazeera berichtet wurde, behauptet der US-Präsident, dieses Abkommen mit Benjamin Netanyahu einige Monate zuvor abgeschlossen zu haben. Er erwähnte einen jährlichen Betrag von 4 Milliarden Dollar.

Sie behält jedoch die Möglichkeit bei, Israel bei Bedarf zu helfen. Dieser Vorbehalt verbietet es, seine Erklärung als Ankündigung eines vollständigen Zusammenbruchs der amerikanischen militärischen Zusammenarbeit zu lesen.

Hilfe für Israel: Trumps Frist

Die Ankündigung setzt einen politischen Horizont, aber die finanziellen Modalitäten müssen noch spezifiziert werden. In den vorliegenden Stellungnahmen wird weder auf die betreffenden Programme noch auf die Behandlung bereits eingegangener Verpflichtungen eingegangen. Sie können auch nicht zu dem Schluss kommen, dass Waffenlieferungen oder Verträge sofort annulliert werden.

Die Unterscheidung ist wesentlich: Haushaltszuschüsse, Waffenverkauf und Verteidigungskooperation sind nicht die gleiche Verpflichtung. Die Einstellung der jährlichen Finanzierung bedeutet daher nicht allein die Unterbrechung aller militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Ein 38-Milliarden-Dollar-Rahmen bis 2028

Das Mandat basiert auf dem Memorandum, das im September 2016 unter Barack Obama unterzeichnet wurde. Es bietet 38 Milliarden US-Dollar über die Geschäftsjahre 2019 bis 2028. Diese Summe umfasst 33 Milliarden externe Militärmittel und fünf Milliarden für die Raketenabwehr.

Die übliche jährliche Verteilung beträgt 3,3 Milliarden US-Dollar an Militärfinanzierung und 500 Millionen US-Dollar an Raketenabwehrprogrammen. Die Gesamtsumme beträgt 3,8 Milliarden, gegenüber den von Trump zitierten vier Milliarden. Diese Beträge decken nicht unbedingt gesondert gewährte außergewöhnliche Beihilfen ab.

Die Finanzierung erfolgt über die im Kongress beschlossenen Mittel. Eine Ankündigung des Präsidenten reicht daher nicht aus, um festzustellen, dass alle geltenden Haushaltsbestimmungen bereits geändert wurden. Die Herausforderung wird darin bestehen, die gewählten Mechanismen zu kennen und wie sie sich auf bestehende Behörden und Mittel beziehen.

Der Umfang des noch festzulegenden Anschlags

Das Ende des Kalenderjahres 2026 entspricht nicht dem Ende des US-Bundesfinanzjahres am 30. September. Der Zeitplan sollte daher insbesondere für bereits gebundene Zahlungen festgelegt werden.

Zu diesem Zeitpunkt enthalten die konsultierten Elemente nicht den von Donald Trump erwähnten Text des Abkommens. Sie bestätigen keine wirksame Einstellung aller US-Hilfen an Israel. Die Erläuterungen der beiden Regierungen zu den betreffenden Programmen stehen noch aus.

Cover: Donald Trumps offizielles Porträt, 2. Juni 2025. Foto: Daniel Torok / Weißes Haus, gemeinfrei. Quelle:Weißes HausEditorial Layout mit Unterstützung von IA, Libnanews.

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