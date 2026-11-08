Iran: Drei Männer nach Protesten hingerichtet

Die iranische Justiz kündigt die Hinrichtung von drei Männern in einem Fall im Zusammenhang mit den Protesten im Januar in Karaj an. Sie wirft ihnen bewaffnete Aktionen zugunsten ausländischer Mächte vor. Beweise und gerichtliche Garantien müssen im Zusammenhang mit der Anwendung der Todesstrafe, die von NRO angeprangert wird, noch geprüft werden.

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Am Sonntag, den 8. November, kündigte die iranische Justiz die Hinrichtung von drei verurteilten Männern in einem Fall im Zusammenhang mit den Protesten im Januar 2026 in Karaj, westlich von Teheran, an. Die Behörden werfen ihnen vor, an bewaffneten Aktionen im Namen Israels, der Vereinigten Staaten und feindlicher Gruppen teilgenommen zu haben. Diese angeblichen Verbindungen zu ausländischen Mächten wurden nicht unabhängig hergestellt.

Hassan Divband, Hamid Kazemi und Reza Zanganeh wurden vom Karaj Revolutionsgericht verurteilt. Laut der gerichtlichen Ankündigung wurden die Todesstrafen nach ihrer Bestätigung durch den Obersten Gerichtshof verhängt. Die Einziehung des Vermögens verurteilter Personen begleitet die Hinrichtungen.

Ein Fall im Zusammenhang mit der Gewalt im Januar

Das Konto der Behörden umfasst zwei Nächte der Unruhen im Januar. Er beschuldigte sie für Angriffe auf öffentliche Gebäude, Brände, die Zerstörung von Kameras und die Zerstörung einer elektrischen Station, die einen Teil von Karaj der Macht beraubt hätte. Er erwähnte auch den Angriff von zwei Personen, die für Sicherheitsbeamte genommen wurden.

Das Gericht beruft sich auf Geständnisse, Videoüberwachungsaufzeichnungen und eine Untersuchung durch Geheimdienste in der Provinz Alborz. Die ausführliche Fassung der Klagebeantwortung und die Bedingungen, unter denen die Aussagen des Angeklagten erhoben wurden, werden durch die konsultierten Elemente nicht festgelegt. Formale Abgaben können daher nicht als Tatsachen dargestellt werden, die durch eine unabhängige Untersuchung überprüft wurden.

Die Akte besteht aus elf Personen. Die restlichen acht Angeklagten wurden nach Angaben der Behörden zu fünf bis zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Ankündigung allein ermöglicht nicht die Wiederherstellung des gesamten Verlaufs der Anhörungen oder der in den Berufungen geltend gemachten Gründe.

Die Verwendung nationaler Sicherheitsgebühren

Die Verurteilung basiert auf Rechtsvorschriften, die die Sanktionen gegen Spionage und die Zusammenarbeit mit Israel oder Staaten, die als feindselig gelten, verstärken. Die gewählte Qualifikation ist die Teilnahme an einer operativen Tätigkeit zugunsten dieser Gegner. Es gibt somit eine nationale Sicherheitsdimension für Handlungen, die sich auf Demonstrationen beziehen.

Dieser Mechanismus war vor den drei Hinrichtungen kritisiert worden. In einem am 10. September veröffentlichten Bericht dokumentierten Human Rights Watch und das Abdorrahman Boroumand Centre die Anwendung der Todesstrafe gegen Demonstranten und Dissidenten. Ihre Untersuchung umfasste mindestens 59 Männer, die zwischen dem 18. März und Ende August 2026 wegen politischer oder nationaler Sicherheitsvorwürfe hingerichtet wurden, von denen 29 mit den Demonstrationen vom Dezember 2025 und Januar 2026 zusammenhingen.

Angefochtene gerichtliche Garantien

Beide Organisationen berichteten, dass sie Geständnisse unter Zwang, Beschränkungen des Zugangs zu einem ausgewählten Anwalt und zügige Verfahren in den von ihnen geprüften Akten erhalten hatten. Sie berichteten, dass es in 16 der 29 Fälle im Zusammenhang mit Demonstrationen nicht um Mord ging. Diese Befunde betreffen ihre frühere Stichprobe und stellen keine spezifische Untersuchung von Divband, Kazemi und Zanganeh dar.

Die drei an diesem Sonntag angekündigten Hinrichtungen verlängern daher eine Sequenz, die bereits von Menschenrechtsverteidigern angeprangert wurde. Für diesen speziellen Fall sind vollständige Gerichtsdokumente und widersprüchliche Beweise weiterhin erforderlich, um die von den Behörden vorgelegten Beweise und die Garantien für verurteilte Personen zu bewerten.

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