Beirut Marathon: Treffen am 29. November

Der Beirut-Marathon bereitet sich auf den Sonntag, den 29. November 2026 vor, ein Datum, das vom Veranstalter und dem internationalen AIMS-Kalender bestätigt wurde. Die Koordination mit den Institutionen begleitet die Vorbereitungen für das Rennen. Der Kit-Entzug wurde vom 24. bis 28. November in Antélias von 15 bis 22 Uhr angekündigt. Sowohl für die Teilnehmer als auch für die Bewohner werden die nächsten Richtungen in Bezug auf Zugang und Verkehr unerlässlich sein. Die hier vorgelegten praktischen Informationen wurden am 7. November überprüft.

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Der Beirut-Marathon wird für Sonntag, den 29. November 2026 angekündigt. Das Datum ist in den Informationen der Beirut Marathon Association und im internationalen Kalender des AIMS enthalten. Drei Wochen nach dem Datum betreffen die Vorbereitungen sowohl die Fahrer als auch die Organisation der Stadt rund um das Rennen.

Der Präsident der Vereinigung, May el-Khalil, traf sich mit dem General Security Director Hassan Choucair. Dieser Austausch ist Teil der institutionellen Koordination vor der Veranstaltung, die rund um den Märtyrerplatz und den Slogan « Beyrouth jeden Schritt » präsentiert wird. Es allein ist keine detaillierte Ankündigung von Verkehrsmaßnahmen.

Beirut Marathon: Mehrere Strecken zum Programm

Programm 2026 umfasst den 42,195-Kilometer-Marathon und den 21,1-Kilometer-Marathon, die beide um 6:30 Uhr angekündigt werden. Die Abfahrt der 10 km wird um 7:45 Uhr eingestellt. Ein Zwei-Kilometer-Rennen für Jugendliche und ein außerplanmäßiges 6-Kilometer-Rennen runden die vom Verein vorgestellten Treffen ab.

Der Veranstalter gibt einen Abschluss der Registrierungen am 20. November oder früher an, wenn die Kapazität erreicht ist. Altersgrenzen und -bedingungen hängen vom gewählten Test ab. Die Teilnehmer müssen die Kategorie überprüfen, die ihrer Registrierung entspricht, bevor sie sich auf ihre Ankunft vorbereiten.

Vorbereitung auf Reisen

Ein Rennen in der Stadt fordert die Teilnehmer auf, ihre Ankunft, Abreise und Wiederherstellung ihrer Habseligkeiten zu antizipieren. Für die Bewohner sind die genauen Zeiten und Grenzen der Verkehrsbeschränkungen die nützlichsten Informationen. Diese beiden Bedürfnisse kommen zusammen: Partizipation organisieren heißt Zugang verständlich machen.

Es ist daher notwendig, den bereits bestätigten Sportkalender von den Betriebsanweisungen zu unterscheiden, die für den Tag des Rennens mitgeteilt werden müssen. Die Einschränkungen für Trainingseinheiten beschreiben nicht automatisch die vom 29. November. Die datierten Stellungnahmen der Behörden und des Reiseveranstalters sollten die Reise leiten.

Die Rücknahme der in Antélias angekündigten Zahlen

Der Verband plant, die Rennsets vom 24. bis 28. November 2026, von 15 bis 22 Uhr, in Spinneys, im The Hub-Komplex in Antélias zu liefern. Das Kit enthält das Bib und Trikot. Dieser Vorlauf ist Teil der Materialvorbereitung der Reiter.

Das Treffen am 29. November wird somit mehrere Räume mobilisieren: den Rückzugsort vor der Veranstaltung, den Versammlungsbereich und die von den Rennen ausgeliehenen Straßen. Für die Öffentlichkeit wird die praktische Herausforderung darin bestehen, kohärente Informationen zwischen diesen Phasen zu haben.

Benchmarks geprüft am 7. November

Das Rennen ist für Sonntag, den 29. November 2026 geplant. Der Kit-Entzug wurde in Antelias zwischen dem 24. und 28. November von 15 bis 22 Uhr angekündigt. Die angekündigten Abfahrtszeiten, Zufahrts- und Verkehrsbeschränkungen müssen vor jeder Reise in den aktualisierten Anweisungen des Veranstalters überprüft werden. Diese Benchmarks sind am 7. November festgelegt und ersetzen keine Anweisungen für Registranten.

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