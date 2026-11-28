An der öffentlichen Schule Zuk Mosbeh in Kesrouan erhielten Schüler mit Behinderungen geeignete Materialien und Rehabilitationssitzungen. Das libanesische inklusive Bildungsprogramm, zu dem Kroatien beiträgt, umfasst auch Transporthilfe, Schulunterstützung und Nachsorge für Kinder, die während der Schließung vertrieben wurden.

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Angepasste Lernmaterialien, Rehabilitationssitzungen und, wenn die Reise ein Hindernis ist, Transporthilfe: Das libanesische inklusive Bildungsprogramm befasst sich mit verschiedenen Ursachen für Abwesenheit von der Schule. Eine Delegation des kroatischen Außenministeriums sah einige von ihnen in der öffentlichen Schule Zuk Mosbeh in Kesrouan während einer regionalen Mission vom 14. bis 21. November 2026. Sie traf sich mit dem Management, dem multidisziplinären Team, Studenten, die entsprechende Ausrüstung oder Betreuung erhalten hatten, sowie ihren Eltern.

Einhundertzwanzig Kinder im Libanon begleitet

UNICEF stellt dem kroatischen Beitrag die Bedarfsanalyse und individuelle Unterstützung von 120 Kindern mit Behinderungen im Libanon zur Verfügung. Die Zahl bezieht sich auf die landesweite Komponente der kroatischen Finanzierung, nicht auf die Zouk Mosbeh Schule. UNICEF gibt nicht genau an, wie viele Kinder von jeder Leistung profitiert haben: Unterstützung könnte Rehabilitationssitzungen, technische Hilfe oder einen Beitrag zum Transport umfassen, abhängig von der Situation des Schülers.

Die Finanzierung umfasste auch 120 Sensibilisierungssitzungen und lokale Aktivitäten gegen die Stigmatisierung von Behinderungen. Dies ist eine Anzahl von Sitzungen, die sich von der Anzahl der begleiteten Kinder unterscheidet. Die Ergebnisse des Besuchs zeigen nicht, wie viele Eltern, Schüler oder Lehrer an diesen Aktivitäten teilgenommen haben.

Pflegen Sie die Unterstützung, wenn die Schule schließt

Nach der Eskalation des Konflikts im März 2026 und der Schließung öffentlicher Schulen wurde ein Teil der Begleitung in Sammelunterkünften für vertriebene Kinder mit Behinderung durchgeführt. Die Dienste wurden dann in den Schulen wieder aufgenommen, als sie wiedereröffnet wurden, so UNICEF. Die Agentur veröffentlicht weder eine gesonderte Zählung für Kinder, die in Unterbringungszentren begleitet werden, noch veröffentlicht sie eine Besucherbilanz nach ihrer Rückkehr in die Schule.

Die im Jahr 2023 verabschiedete nationale Politik der inklusiven Bildung sieht auch vor, Maßnahmen zu ergreifen, was der Schüler im Klassenzimmer vorfindet: zugängliche Materialien, nach Bedarf ausgewählte Materialien und angemessene Bewertungen. Das Ministerium nennt insbesondere die Entwicklung von Braille-Ressourcen und den Einsatz von Hilfstechnologien. Transportunterstützung erleichtert den Zugang zum Gebäude; Die Bildungsvereinbarungen bestimmen dann, wie der Schüler eine Bewertung mit seinen Kollegen lesen, kommunizieren oder bestehen kann.

Von 30 Pilotschulen zu 180 öffentlichen Schulen

Das Bildungsministerium startete das Programm mit Unterstützung von UNICEF im Schuljahr 2018-19. Von 30 Pilotschulen erreichte sie laut UNICEF-Leistung im November 2026 180 öffentliche Schulen. Ministerin Rima Karami hatte diese Summe bereits im Dezember 2025 angekündigt. Es sind also in diesem Jahr nicht 180 neue Eröffnungen. Generalisierung bis 2030 bleibt ein Ziel des Ministeriums.

Für eine Familie, die eine Immatrikulation vorbereitet, sind die nützlichsten Fragen, die an der Einrichtung gestellt werden müssen, die vor Ort verfügbaren Helfer, ihre Häufigkeit, die Route und die für die Nachsorge verantwortliche Person. Der Besuch von Zouk Mosbeh dokumentiert die von den Studenten tatsächlich erhaltenen Dienstleistungen; Es bietet keinen Eintrittsplan oder eine Liste der in jeder der 180 Schulen verfügbaren Leistungen.

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