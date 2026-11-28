Helme, Westen und Übertragungsmittel sind Teil der dokumentierten Bedürfnisse. Humanitäres Recht schützt Journalisten, ob sie markiert sind oder nicht.

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Ein Helm, eine Weste und was die Bilder zu übermitteln sind: Für Journalisten, die über Gaza berichten, stellen Schutz und Arbeitsmittel zwei unterschiedliche Probleme dar. Die International Federation of Journalists (IFJ) erinnerte die Redaktion an ihre Verantwortung für die Bereitstellung von Sicherheitsausrüstung. Presseorganisationen fordern auch die Möglichkeit, Informationen über Ereignisse einzubringen.

Das Material, das schützt und dasjenige, das es ermöglicht, zu veröffentlichen

Der Ausschuss für den Schutz von Journalisten (CPJ) forderte die israelischen Behörden auf, den Durchgang von Helmen und Schutzwesten sowie Ladegeräten, Laptops und eSIM-Karten zu erlauben. Die Nachfrage geht auf 2024 zurück. Es unterscheidet physischen Schutz von der Fähigkeit zu übertragen, wenn das Sammeln von Bildern und das Senden an ein Editorial zwei verschiedene Aufgaben sind. Dieser Brief ist keine Bestandsaufnahme der heute in Gaza verfügbaren Ausrüstung.

In seinem Follow-up, das am 4. November 2026 aktualisiert wurde, erinnert die IFJ daran, dass lokale Teams über geeignete professionelle Ausrüstung verfügen müssen, und fordert die Arbeitgeber auf, diese zur Verfügung zu stellen. Zu dieser Zeit wurden mindestens 200 palästinensische Journalisten und andere Medienmitarbeiter registriert, die während des Gaza-Krieges getötet wurden. Dies ist die Zählung dieser Föderation, die mehrere Medienberufe umfasst.

Markierung « Presse » schafft keinen Personenstand

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erinnert daran, dass Journalisten als Zivilisten geschützt sind, solange sie nicht direkt in Feindseligkeiten verwickelt sind. Dieser Schutz hängt weder vom Tragen einer Weste mit der Aufschrift « Presse » noch von einer Registrierung beim IKRK ab. Ein Helm ist keine Garantie gegen einen Streik und seine Abwesenheit nimmt dem Journalisten nicht die Rechte.

CPJ verzeichnete auch in seiner Dokumentation, die Ende April 2026 verhaftet wurde, Zeugenaussagen und Fakten, die erklären, warum einige Journalisten befürchteten, dass die Markierung « Presse » sie entlarven könnte. Dies deutet auf ein wahrgenommenes Risiko vor Ort hin: Es reicht nicht aus, die Absicht hinter jedem Streik festzustellen. Der Zugang zu Ausrüstung, die Verantwortung der Arbeitgeber und der Schutz von Journalisten durch die Konfliktparteien bleiben drei unterschiedliche Themen.

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