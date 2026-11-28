Zwei Menschen starben, nachdem sie die Küste von Gavdos südlich von Kreta erreicht hatten. 41 Überlebende erhielten Hilfe, von denen vier zur Behandlung nach Kreta gebracht wurden. Mehr als 1.100 Menschen wurden in zwei Tagen in der Region betreut.

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Zwei Menschen wurden tot aufgefunden und 41 wurden am Samstag, den 28. November an der felsigen Küste von Gavdos, einer griechischen Insel südlich von Kreta, gerettet. Vier der Überlebenden mussten nach Kreta gebracht werden, um eine Behandlung zu erhalten, so der Bericht der griechischen Küstenwache. Die besonderen Umstände beider Todesfälle wurden nicht festgestellt.

41 Überlebende in Ampelos freigelassen

Die Intervention fand in der felsigen Gegend von Ampelos statt. Es gab 43 Rettungskräfte, von denen zwei leblos gefunden wurden. Die vier pflegebedürftigen Personen wurden mit einem Patrouillenboot zum Hafen von Chora Sfakion an der Südküste Kretas transportiert, um ihre Pflege an Land fortzusetzen.

Die Bilanz von Ampelos betrifft diese einzelne Operation. In einer separaten Mitteilung, die am Samstag veröffentlicht wurde, beschrieb die Küstenwache drei Gruppen, die am Freitag in der Nähe des Strandes von Tripiti entdeckt wurden, für insgesamt 133 Personen. Die Umfrage erwähnt auch Interventionen um Kreta, insbesondere südlich der Kaloi Limenes. Aufeinanderfolgende Mitteilungen können eine Reihe von bereits angekündigten Transaktionen enthalten: Sie mechanisch hinzuzufügen würde dazu führen, dass einige Personen mehrmals gezählt werden.

Mehr als 1.100 in der Region betreut

Insgesamt ermöglichten die Operationen, die von den ersten Stunden von Freitag bis Samstagnachmittag um Kreta und Gavdos durchgeführt wurden, mehr als 1.100 Menschen an Bord von Booten aus Nordafrika. Diese vorläufige Bewertung, die auf Zahlen der Küstenwache basiert, umfasst griechische und europäische Frontex-Interventionen. Es entspricht nicht der Anzahl der Passagiere eines einzelnen Schiffes.

Die Ankunft geht weiter, da Griechenland, die Niederlande, Dänemark, Deutschland und Österreich mit Ruanda zusammenarbeiten, um ein Rückkehrzentrum einzurichten. Die niederländische Regierung kündigte am 16. November an. Das Projekt betrifft Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union. Sie greift weder dem Status noch dem Schicksal der am Samstag Geretteten vor.

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