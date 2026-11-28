In Frankreich stieg Smic zum 1. Dezember um 1,6 % und der Gas-Benchmarkpreis im Durchschnitt um 5,8 %. Der Weihnachtsbonus wird ab dem 15. Dezember bekannt gegeben, vorbehaltlich des Dekrets. Diese Maßnahmen betreffen unterschiedliche Zielgruppen und folgen nicht dem gleichen Zeitplan.

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In Frankreich steigt der Mindestlohn am 1. Dezember 2026, am selben Tag wie der Gas-Benchmarkpreis. Die Weihnachtsprämie wird ab dem 15. Dezember für Begünstigte angekündigt, die die Bedingungen im November erfüllt haben, vorbehaltlich des Dekrets. Der Anstieg von Smic wird im Amtsblatt eingetragen; Gas ist ein Indikator, nicht alle Rechnungen.

Smic: 30,33 Euro brutto mehr pro Monat Vollzeit

Mit dem Dekret vom 25. November wird der Mindestlohn ab dem 1. Dezember von 12,31 Euro brutto pro Stunde angehoben. Für 35 Stunden in der Woche steigt er von 1 867,02 auf 1 897,35 Euro brutto pro Monat oder 30,33 Euro mehr. Die gemeinwirtschaftliche Dienstleistung schätzt den monatlichen Nettobetrag im allgemeinen Fall auf 1 501,94 EUR. Der im Dekret eingetragene Betrag wird in Brutto ausgedrückt.

Der Text wendet im Voraus die Berechnung der jährlichen Anpassung an und fügt einen Schub hinzu. Die Erhöhung betrifft den gesetzlichen Boden, nicht alle Löhne. In Mayotte setzt das Dekret einen eigenen Betrag fest: 9,71 Euro brutto pro Stunde oder 1,472,68 Euro brutto pro Monat auf der gleichen Basis.

Gas: ein steigender Benchmark-Preis im Vergleich zu seinem Vertrag

Die Energy Regulatory Commission kündigt im Dezember einen durchschnittlichen Anstieg des Referenzpreises für Erdgas um 5,8 % gegenüber November an. Der Indikator wird verwendet, um Wohnangebote zu vergleichen. Sie ersetzt nicht den Preis der Kilowattstunde oder den in den Bedingungen des Lieferanten angegebenen Betrag des Abonnements.

Für ein auf diesen Referenzpreis indexiertes Angebot bestimmt die Vertragsformel, wie die Erhöhung weitergegeben wird. Ein Festpreisvertrag verfolgt die Bewegung des Markers nicht mechanisch. Die Ausgaben des Monats hängen auch von der verbrauchten Menge ab, die steigen kann, wenn das Heizen mehr funktioniert.

Weihnachtsprämie: zwei Daten abhängig vom Monat der Berechtigung

Der am 27. November vom Öffentlichen Dienst veröffentlichte Kalender sieht eine automatische Zahlung ab dem 15. Dezember an Personen vor, die im November die RSA, die besondere Solidaritätszulage oder die entsprechende Rentenzulage erhalten haben. Für diejenigen, die im Dezember einen dieser Vorteile erhalten, sieht der Zeitplan eine Zahlung ab Januar 2027 vor. Es wird kein Formular zur Verfügung gestellt, um den Bonus zu beanspruchen.

Abgesehen von Mayotte berechnet der Öffentliche Dienst 152,45 Euro für eine einzelne Person ohne Kind bei der RSA und 320,15 Euro für ein Paar mit zwei Kindern bei der RSA. Für die Begünstigten der SASA oder der AER wird der angekündigte Betrag auf 152,45 Euro ohne Mayotte festgelegt. Am 28. November war das Dekret, mit dem die Zahlung an Bedingungen geknüpft wurde, nicht veröffentlicht worden.

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