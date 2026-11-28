Die Internen Sicherheitskräfte kündigten am 4. November konkrete Arbeiten vor dem ABC an. Ihre Meinung dokumentiert keine Übertragung von Straßen. Nach libanesischem Recht werden beide Operationen getrennt behandelt.

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Die Internen Sicherheitskräfte kündigten am 4. November konkrete Arbeiten vor dem ABC an. Ihre Meinung dokumentiert keine Übertragung von Straßen. Nach libanesischem Recht werden beide Operationen getrennt behandelt.

Am 4. November um 20 Uhr sollte ein Auftragnehmer vor dem ABC-Einkaufszentrum in Ashrafieh Beton versenken. Die Internal Security Forces (ISF) hatten Autofahrer vor einer Verkehrsentwicklung von etwa einer halben Stunde gewarnt. In der öffentlichen Bekanntmachung wird der Ort und die Dauer der Intervention angegeben. Es wird nicht das endgültige Layout der Strecke oder die Finanzierung der Website angegeben. Er kündigt auch keine Übertragung eines Straßenabschnitts an.

Straßenarbeiten und Entsorgung: zwei verschiedene Handlungen

In Beirut übt der Gouverneur die kommunale Exekutivgewalt gemäß Artikel 67 des Gesetzesdekrets 118 von 1977 aus. Der Gemeinderat behält die ihm durch § 49 übertragenen Befugnisse, insbesondere im Hinblick auf die Straßenplanung, die Stilllegung von Gemeingut im kommunalen Gemeingut und die Annahme von Schenkungen. Wenn ein Teil der gemeinschaftlichen Gemeinfreiheit freigegeben werden soll, bedarf die entsprechende Beratung der Zustimmung des Innenministers nach Artikel 62. Die Stilllegung ist, wenn sie stattfindet, an sich kein Verkauf oder Eigentumsübergang.

Der Staatsrat erinnerte an den Unterschied in seinem Beschluss Nr. 343 vom 5. Februar 2020 über eine andere Gemeinde: Er annullierte eine vorläufige Besatzungserlaubnis, die die gemeinsame Nutzung einer Straße, die gemeinfrei bleibt, einschränkte. Diese Entscheidung betrifft nicht das ABC; sie erklärt, warum die Nutzungsbedingungen der Straße unabhängig vom Namen des Inhabers im Kataster von Bedeutung sind.

Exponate, die verwendet werden könnten, um zu bestimmen

Um festzustellen, ob die Bebauung vor dem ABC die Vorfahrt oder die Straßenbenutzung verändert, sollte es möglich sein, den genehmigten Arbeitsplan mit dem Katasterplan zu vergleichen und gegebenenfalls die Gemeindeüberlegung und ihren Genehmigungsbeschluss zu lesen. Das Umlaufbulletin vom 4. November ist keines dieser Dokumente. Libnanews fand keine öffentliche Handlung, die eine Änderung des Gleisstatus festlegte.

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