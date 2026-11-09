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Beirut Straßenbahn: 60 Jahre auf der Schiene
1905 unter osmanischem Mandat eingeweiht, verbindet die Beiruter elektrische Straßenbahn Ashrafieh, Hamra und das Stadtzentrum seit sechs Jahrzehnten. Mehr als ein Transportmittel, es geht um das tägliche Leben: Gespräche mit dem Fahrer, Kinder, die Zeitungen verkaufen, den Märtyrerplatz in vollem Gange überqueren. In den späten 1950er Jahren vom Automobil entthront, schloss sich das Netzwerk 1965 dauerhaft – blieb aber in der Erinnerung an die Beiruter eingraviert.
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