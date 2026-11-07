In der Nähe von Sanaa, 22 Todesfälle von den Houthis gemeldet

Streiks trafen Al-Shariyah im Bezirk Bani Hushaish, in der Nähe von Sanaa, Samstag, 7. November 2026. Das von den Huthis kontrollierte Gesundheitsministerium meldet 22 Todesfälle und 30 Verletzungen, hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Huthi-Behörden werfen Saudi-Arabien vor. Diese Bewertung und Allokation wird nicht unabhängig bestätigt. Die Forschung geht weiter in den Trümmern. Dieser Angriff unterscheidet sich von dem, der am Freitag den Al-Hadara-Markt in der Provinz Taez getroffen hat.

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Streiks in der Nähe von Sanaa führten am Samstag, den 7. November 2026 zu 22 Todesfällen und 30 Verletzungen, so das von den Huthis kontrollierte Gesundheitsministerium. Die Anschläge trafen Al-Shariyah im Bezirk Bani Hushaish, rund um die jemenitische Hauptstadt. Die Huthi-Behörden werfen Saudi-Arabien vor. Bilanz und Verteilung wurden nicht unabhängig überprüft.

Treffer in der Nähe von Sanaa: 22 Tote

Der Sprecher der Huthies-Gesundheitsbehörden, Anees al-Asbahi, teilte diese Zählung einer internationalen Nachrichtenagentur mit. Er behauptet, dass die mehrheit der opfer frauen und kinder sind. Es werden keine nominativen Details oder eine vollständige Altersverteilung in die konsultierten Informationen aufgenommen.

Ein erster Bericht am Morgen berichtete von 11 Todesfällen und 20 Verletzungen. Die neuesten Informationen der Behörden in Sanaa bringen somit die Gesamtzahl auf 52 Tote oder Verletzte. Die Forschung unter den Trümmern geht weiter, nach lokalen Beamten.

Diese Zahlen beziehen sich auf den Angriff vom Samstag in Al-Shariyah. Sie dürfen nicht in die früheren Bilanzen derselben Veranstaltung aufgenommen oder mit denen des Marktes verwechselt werden, der am Freitag in der Provinz Taëz geschlagen wurde.

Häuser und Zugang zu Erleichterung, nach lokalen Behörden

Lokale Informationen der Houthies-Behörden zeigen mehrere Streiks auf Häuser. Ihr letzter Bericht erwähnt sechs betroffene Häuser. Ein erster Bericht bezog sich auf fünf, während Hilfsaktionen noch im Gange waren.

Die gleichen Behörden behaupten, dass weitere Angriffe auf die Akteure und Straßen gerichtet sind, die in das Gebiet führen. Sie berichten über mehrere Passagen der Luftfahrt über Al-Shariyah während der Suche. Diese Aussagen bleiben die eines Lagers, das in Konflikt verwickelt ist.

Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein unabhängiges Fachwissen, um die vollständige Abfolge der Angriffe, die verwendeten Waffen oder die Art der Ziele zu ermitteln. Keine saudische reaktion auf diese spezifische episode wurde in die informationen aufgenommen, auf die während der vorbereitung dieses artikels verwiesen wurde.

Ein separater Angriff auf den Taëz-Markt

Am Vortag, Freitag, den 6. November, traf ein weiterer Angriff den Markt von Al-Hadara im Distrikt Al-Waziyah im Südwesten des Jemen. Die Huthies Gesundheitsbehörden berichteten 30 Todesfälle und 8 Verletzungen. Sie stellten auch die saudische Luftfahrt in Frage.

Für diesen Markt hatten die mit der international anerkannten jemenitischen Regierung verbundenen Behörden eine gegenteilige Version vorgelegt. Sie hatten die Houthis des Raketenbeschusses beschuldigt und jegliche Luftoperationen im Bezirk bestritten. Diese Herausforderung betrifft den Vorfall in Taez: Sie stellt keine Antwort auf die neuen Vorwürfe in Bezug auf Al-Shariyah dar.

Beide Angriffe ereigneten sich in einer Zeit der erneuten Kämpfe zwischen den Houthis und Riad-unterstützten Kräften. Am Samstagmorgen kündigte die von Saudi-Arabien geführte Koalition auch das Abfangen einer Huthi-Marschflugkörper in die Region Riad an. Es liegen keine Beweise vor, die eine direkte operative Verbindung zwischen diesem Abhörsystem und den Streiks in der Nähe von Sanaa herstellen könnten.

In Al-Shariyah suchen Hilfskräfte nach Angaben der lokalen Behörden immer noch Opfer in zerstörten Häusern. Die Zahl der Vermissten, der Zustand der Verwundeten und eine endgültige Einschätzung werden noch erwartet.

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