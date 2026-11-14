In Bickfaya, drei Maler seit hundert Jahren

Die Sérail de Bickfaya beherbergt eine Ausstellung von Shafic Abboud, Paul Guiragossian und Elie Kanaan, die alle 1926 geboren wurden. Das Programm kündigt Besuche bis zum 20. November 2026 zwischen 11 und 17 Uhr an. Die Gemeinde La Maison du Futur und die Libanesische Künstlervereinigung beteiligen sich an dieser Initiative. Ihre unterschiedlichen Wege beleuchten verschiedene Ausdrucksformen der libanesischen modernen Kunst, zwischen Abstraktion, Farbe und menschlicher Figur, ohne die drei Künstler auf eine einzige Schule oder eine gemeinsame Flugbahn zu reduzieren.

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Drei Maler, geboren 1926, drei Routen, die die moderne Kunst im Libanon prägten: Die Sérail de Bickfaya beherbergt « A century, three looks », eine Ausstellung, die Shafic Abboud, Paul Guiragossian und Elie Kanaan gewidmet ist. Das Programm kündigt einen öffentlichen Empfang vom 13. bis 20. November 2026 von 11 bis 17 Uhr an, nach einer für Donnerstag, den 12. November um 17 Uhr geplanten Eröffnung.

Die Initiative vereint die Gemeinde Bickfaya und Mhaydsseh, La Maison du Futur und den Verband der libanesischen Künstler, LAAPS. Die Hundertjahrfeier der Geburt der drei Künstler führt zu diesem Treffen: Ihre Werke gehören zur gleichen Kunstgeschichte, ohne einen einzigen Weg einzuschlagen oder zu schreiben.

Shafic Abboud, eine Verbindung zu Mhaydsseh

Für Shafic Abboud hat die Wahl des Territoriums eine besondere Resonanz. Der 1926 in Mhaydsseh geborene Maler studierte zwischen 1945 und 1947 an der Libanesischen Akademie der Schönen Künste, bevor er nach Paris aufbrach. Seine jahrelange Ausbildung brachte ihn in Kontakt mit mehreren Strömungen der europäischen Moderne.

1953 gründete die Dalloul Foundation ihr Engagement für Abstraktion. Farbe, Kindheitserinnerungen und Landschaften nähren dann ein Werk, das einen Dialog zwischen seinen libanesischen Bindungen und seinem Pariser Leben pflegt. Abboud lehrte auch am Institut für Bildende Künste an der Libanesischen Universität von 1968 bis 1975. Gestorben 2004 in Paris, wurde er in seinem Heimatdorf begraben.

Guiragossian und Kanaan, zwei weitere Routen

Paul Guiragossian wurde 1926 in Jerusalem als Sohn einer armenischen Familie geboren, die den Völkermord überlebt hatte. Seine Stiftung erinnert an seine Installation im Libanon in den späten 1940er Jahren und seine Lehr- und Illustratoraktivitäten. Ein italienisches Stipendium erlaubte ihm 1956 in Florenz zu studieren; ein französisches Stipendium führte ihn 1962 nach Paris. Seine Reise behielt jedoch einen bleibenden libanesischen Anker bis zu seinem Tod in Beirut 1993.

Elie Kanaan präsentierte 1949 ihre erste persönliche Ausstellung in Beirut. Er wurde hauptsächlich bei Georges Cyr ausgebildet und studierte 1958 in Paris. Die Enzyklopädie von Mathaf, das Arabische Museum für Moderne Kunst in Doha, beschreibt die zentrale Rolle der Farbe in ihren Kompositionen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der lyrischen Abstraktion im Libanon. Er starb 2009.

Eine Generation in libanesischen Institutionen

Die drei Namen finden sich auch in der Geschichte des Herbstsalons des Sursock Museums: Die Institution zitiert sie unter den Künstlern, die dort in den 1960er Jahren ausgestellt haben. Diese gemeinsame Präsenz ermöglicht das Rendezvous von Bickfaya bei der Konstruktion der modernen libanesischen Kunstszene.

Der Besuch wird im Bickfaya Serail bis Freitag, den 20. November, zwischen 11 und 17 Uhr angekündigt. Das von den Veranstaltern ausgestrahlte Programm gibt keine Eintrittsrate an.

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