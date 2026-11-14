Die libanesische Armee berichtet, dass sie etwa 215 Tonnen Cannabis und Marihuana in der Bekaa zerstört hat. Die Bilanz vom 13. November unterscheidet 200 Tonnen in Marjhin, Hermel, und 15 Tonnen in Bouday, in der Nähe von Baalbek. Shelter Kulturen und Maschinen sind auch beteiligt. Die Veröffentlichung bietet keinen Marktwert oder die Anzahl der Verdächtigen. Die Forschung verhaftet weiterhin die Beteiligten. Die Dauer von drei Tagen betrifft die Intervention von Marjhin, nicht unbedingt alle Operationen.

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Am 13. November 2026 gab die libanesische Armee bekannt, dass sie etwa 215 Tonnen Cannabis und Marihuana in zwei Gebieten der Bekaa zerstört habe. Seine Ergebnisse unterscheiden zwischen Operationen in der Marjhin-Ebene in Hermel und Durchsuchungen von Bouday-Farmen in der Region Baalbek.

Zwei Vorgänge und beschlagnahmte Ausrüstung

In Marjhin zerstörte eine Einheit 200 Tonnen Cannabis und Marihuana während einer dreitägigen Intervention. Geschützte landwirtschaftliche Einrichtungen und Anbauflächen wurden ebenfalls zerstört. Die Veröffentlichung enthält keine spezifischen Daten für den Beginn und das Ende dieser Intervention.

In Bouday durchsuchte eine andere Einheit mehrere Farmen. Es zerstörte 15 Tonnen Cannabis und eine geschützte Marihuana-Anlage. Für die Herstellung verwendete Maschinen wurden beschlagnahmt. Die Armee berichtet, dass die beschlagnahmten Elemente übergeben wurden und dass die Durchsuchung die beteiligten Personen weiterhin festnimmt.

Ein Zerstörungsrekord, keine Anzahl von Festnahmen

Die angekündigte Gesamtmenge besteht aus zwei Mengen und verschiedenen Arten von Produkten. Es darf nicht als 215 Tonnen eines einzigen verarbeiteten Stoffes angegeben werden. Die Flächen der zerstörten Kulturen, der kommerzielle Wert und die Anzahl der Verdächtigen werden nicht angegeben.

Die Zerstörung von Produkten und die Beschlagnahme von Maschinen sind wesentliche Tatsachen, die vom Befehl angekündigt werden. Die Identifizierung und Festnahme der gesuchten Personen ist ein weiterer Schritt. Diese Ankündigung wird von keiner Untersuchung begleitet. Es wäre daher falsch, die Festnahmen dieser Operationen in separaten Kommuniqués zu verknüpfen.

Der 13. November ist das Datum der Veröffentlichung der Bilanz, nicht das eines einzigen Tagesgeschäfts. Die Armee hat noch nicht detailliert die gerichtlichen Follow-up zu diesen beiden Interventionen.

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