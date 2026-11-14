Jurf al-Sakhr: Öluntersuchung bleibt offen

Die irakische Bundeskommission machte am 13. November einen ersten Besuch in Jurf al-Sakhr, bevor sie nach Bagdad zurückkehrte. Seine Arbeit geht weiter, so der Vorsitzende des Rates von Babil. Zwei aufeinanderfolgende Anordnungen legen ihr Mandat und ihre Zusammensetzung fest. Der Verdacht auf den Ölhandel ist keine gerichtliche Feststellung: Weitere Informationen und Inspektionen werden erwartet. Die Rolle der Sicherheitsdienste, die Bedingungen für den Zugang zum Boden und die Unterscheidung zwischen Anklagen und Beweismitteln stehen im Mittelpunkt des Falls.

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Die Bundeskommission zur Untersuchung des vermuteten Ölhandels in Jurf al-Sakhr, südlich von Bagdad, hat ihre Arbeit nicht abgeschlossen. Nach einem ersten Besuch am Freitag, dem 13. November, kehrten ihre Mitglieder in die Hauptstadt zurück. Andere Orte müssen noch untersucht und Informationen gesammelt werden, sagte der Präsident des Provinzrats von Babil, Assaad al-Muslimawi. Diese Abweichung stellt daher nicht die Einstellung der Untersuchung oder die Veröffentlichung ihrer Feststellungen dar.

Die Akte umfasst ein Gebiet, das auch als Jurf al-Nasr bekannt ist, nördlich der Provinz Babil. Premierminister Ali Falah al-Zaidi, Oberbefehlshaber der Streitkräfte, ordnete Untersuchungen zu Berichten über Ölumleitungen an. In den eingesehenen Dokumenten wird eine Erkundungsmission festgelegt. Sie stellen nicht allein die Existenz von Menschenhandel oder die strafrechtliche Verantwortlichkeit einer Organisation oder Person fest.

In Jurf al-Sakhr, eine erste Inspektion und Standorte zu überprüfen

Assaad al-Muslimawi beschrieb am 13. November eine erste Phase der Verfahren und der Informationssammlung. Die Kommission hatte mehrere Spezialitäten und sollte ihre Arbeit in den folgenden Tagen fortsetzen. Der Provinzbeamte wies darauf hin, dass einige Teile des Gebiets noch Minen und explosive Kriegsreste enthielten. Ihm zufolge stellen diese Risiken Vorsichtsmaßnahmen auf Reisen dar.

Er behauptete auch, dass die Mission ohne Opposition oder Behinderung verlaufen sei. Dies ist die Version des Präsidenten des Provinzrates, nicht eine unabhängige Beobachtung aller betroffenen Stätten. Im gleichen Interview betonte er, dass mehrere Orte und Berichte noch zu berücksichtigen seien. Seine Bemerkungen führen daher nicht zu dem Schluss, dass alle Zugangsanträge bereits vollständig geprüft wurden.

Der Beamte unterschied Bundesgerichtsbarkeit von der Rolle der Babil Behörden. Nach seinen Erklärungen erleichtert die lokale Regierung das Reisen und die Beschaffung von Informationen, führt jedoch keine Untersuchungen durch. Diese Verteilung ist wichtig: Die Rückkehr der Delegation nach Bagdad überträgt die Durchführung des Falls nicht auf die Provinzbehörden.

Zwei aufeinanderfolgende Ordnungen, zwei Kompositionen zu unterscheiden

Die Zusammensetzung der Kommission führte zu unterschiedlichen Präsentationen. Zwei Dokumente, die in der irakischen Presse wiedergegeben wurden, offenbaren die Abfolge von Anweisungen. Der erste vom 11. November ist an General Saad Mohsen Oreibi gerichtet. Er beauftragte ihn mit dem Vorsitz einer Kommission, die unter anderem aus der Bundespolizei, der Energiepolizei, den Sicherheits- und Disziplinardiensten von Hashd al-Shaabi und Vertretern der Antikorruptions- und Geheimdienste bestand.

Der zweite Auftrag vom 12. November beschreibt eine Zusammensetzung von elf Funktionen. Er stellte an seinem Kopf den Generaldirektor für Disziplin und Sicherheit der Hachd. Das Dokument trägt die Unterschrift von Abdel Amir Kamel al-Shammari, Direktor des Büros des Oberbefehlshabers der Streitkräfte. Die Unterschiede zwischen den beiden Listen sollten nicht dadurch beseitigt werden, dass beide Etappen dieselbe Präsidentschaft erhalten.

Die Liste vom 12. November enthält den Berater von Premierminister Mouayyad al-Saadi, das Sekretariat für Nachrichten- und Sicherheitsdienste beim Oberbefehlshaber, die Untersuchungen der Antikorruptionsbehörde und die Direktion für Erdölprodukte, die das Erdölministerium vertritt. Dazu gehören auch Beamte der Bundespolizei, des Antiterrorapparats und mehrerer Zweige des Innenministeriums, darunter die Energiepolizei und die Wissenschaftspolizei.

Diese Vielfalt an Dienstleistungen entspricht einer Datei, die Ölkontrollen, Beweissuche und Reisesicherheit kombiniert. Sie liefert kein Untersuchungsergebnis. Es bleibt das schriftliche Mandat, Berichte über mutmaßlichen Menschenhandel in Jurf al-Nasr zu überprüfen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und dem Büro des Oberbefehlshabers Bericht zu erstatten.

Eine Polizeieskorte, kein Urteil

Der Befehl vom 12. November forderte die Bundespolizei auf, einen Konvoi vorzubereiten, um die Bewegungen der Kommission zu schützen. Er organisierte eine Kundgebung im Büro des Chief Commander am nächsten Tag um 9 Uhr. Dieser Zeitplan ist der in dem Dokument vorgesehene Termin: Er beweist nicht, dass die Ermittler jede Einrichtung zu diesem bestimmten Zeitpunkt betreten haben.

Am 13. November bestätigte Saad Maan, Leiter der Sicherheitsinformation, den Beginn der Feldarbeit. Er behauptete, dass keine politische Partei oder Fraktion an der Kommission teilnahm. Diese Erklärung muss zusammen mit der administrativen Liste ihrer Mitglieder gelesen werden, die einen Hachd-Beamten erwähnt. Es beschreibt die offizielle Position zur institutionellen Qualität der Teilnehmer, ohne selbst die politischen Kontroversen um den Sektor zu lösen.

Verkehrsgebühren bleiben getrennt von drei dokumentierten Fakten: der Anordnung zur Einleitung einer Untersuchung, der Festlegung ihrer Zusammensetzung und dem Beginn von Inspektionen. Die Veröffentlichung eines Berichts, seine mögliche gerichtliche Übermittlung und die Weiterverfolgung seiner Ergebnisse wären verschiedene Schritte. Im letzten geprüften Zustand kündigte der Vorsitzende des Rates von Babil die Fortsetzung der Sammlung von Informationen und neue Besuche an.

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