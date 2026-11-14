Lahj: Kampf und humanitäre Notlage im Südjemen

Die Regierungsarmee beansprucht die Übernahme von al-Sarih. In Lahj bleiben die Bedürfnisse der Binnenvertriebenen und die Risiken für das Lager Kharaz groß.

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Die jemenitischen Regierungstruppen gaben am Freitag, den 13. November, bekannt, dass sie den Grenzübergang Al-Sarih in der Region Sabiha im Gouvernement Lahj übernommen hätten. Diese Behauptung markiert eine neue Episode von Kämpfen im Südwesten des Landes, führt aber nicht zu einer Stabilisierung der Front. Sie intervenierte, als die Behörden Nothilfe für vertriebene Familien forderten und ein Bericht des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge den wachsenden Bedarf dokumentierte.

Beantragte Wiedereinziehung, unbestätigte Bilanz

In ihrem Bericht vom 13. November behauptet die Regierungsarmee, einen Angriff auf die Huthie-Positionen mit Unterstützung von Stammeskämpfern durchgeführt zu haben. Sie behauptet, al-Sarih nach Zusammenstößen und dem Rückzug der gegnerischen Kräfte zurückerobert zu haben. Libnanews war nicht in der Lage, die effektive Kontrolle der Überfahrt am Ende der Operation unabhängig zu überprüfen.

Die von der Armee zitierten militärischen Quellen bringen mehr als fünfzig Huthis-Kämpfer vor, die getötet, verletzt oder gefangen genommen wurden, ohne dass es zu einer Aufteilung zwischen diesen Kategorien kam. Diese Summe kann daher nicht als fünfzig Tote oder als fünfzig Gefangene dargestellt werden. Es gibt immer noch eine Schätzung einer Konfliktpartei, ohne dass in den konsultierten Dokumenten eine unabhängige Bewertung verfügbar ist.

Die angekündigte Übernahme einer Kreuzung zeigt nicht weiter die Sicherheit aller Lahj Straßen. Die Bewegungsbedingungen der Bewohner und humanitären Organisationen müssen getrennt von den behaupteten militärischen Ergebnissen überprüft werden.

Notruf für Sabiha-Familien

Bereits am 12. November hatte das jemenitische Ministerium für Soziales und Arbeit humanitäre Organisationen und Geber aufgefordert, ihre Reaktion in der Region Sabiha, insbesondere in den Gebieten al-Mudaraba und Ras al-Ara, zu verstärken. Er führte Schäden in bewohnten Gebieten und die Abreise vieler Familien zu den Huthi-Angriffen.

Die Abteilung beschreibt Wohn- und Einkommensverluste. Sein Appell betrifft Nahrung, Unterkunft, Trinkwasser und Pflege sowie psychologische Unterstützung für die Schwächsten: Kinder, Frauen, ältere Menschen und Behinderte. Es fordert eine Feldbewertung und eine Zählung der betroffenen Haushalte, um Prioritäten für die Intervention festzulegen.

Diese Erklärung liefert keine genaue Darstellung der Bewegungen, die allein durch die Kämpfe am 13. November verursacht wurden. Es beschreibt Bedürfnisse bereits vor der Ankündigung der Wiederaufnahme des Salih.

Kharaz: Eine Flüchtlingsbevölkerung erneut bedroht

Am 13. November gab das jemenitische Ministerium für Menschenrechte auch den Tod eines somalischen Flüchtlings während eines Bombardements des Lagers Kharaz in Lahj bekannt, wie sie am Donnerstag, den 12. November mitteilte. Er beschuldigt die Houthis. Diese Ankündigung und Zuordnung wurden in den konsultierten Punkten nicht unabhängig bestätigt; Sie müssen von den für al-Sarih angekündigten militärischen Aufzeichnungen getrennt bleiben.

Die Verwundbarkeit des Lagers wurde bereits von den Vereinten Nationen dokumentiert. Am 30. Oktober erklärte UNHCR-Sprecher Matthew Saltmarsh, dass das Feuer in der Nähe die Dienste störte und die Bewegung einschränkte. Die Schulen wurden ausgesetzt und die rechtlichen und dokumentarischen Verfahren wurden unterbrochen, während die Wasserversorgung und die Gesundheitshilfe nicht leicht zu verfolgen waren.

Zu diesem Zeitpunkt gab UNHCR an, dass es keine Opfer unter den Flüchtlingen verifiziert habe. Diese frühere Beobachtung bestätigt oder leugnet den zwei Wochen später von der Abteilung angekündigten Tod nicht.

Nationale Zahlen, die nicht allein der Lahj-Front zuzurechnen sind

Am 13. November erhöhte die Internationale Organisation für Migration die Zahl der im Rahmen der neuen Eskalation zur Flucht gezwungenen Menschen auf über 340.000. Es warnt vor Beschränkungen auf Transportwegen, die die Ankunft der Rettung verzögern. Eine solche Vertreibung sollte nicht mit allen langjährigen Binnenvertriebenen verwechselt werden.

In seiner Aktualisierung vom 10. November schätzte das UNHCR die Zahl der neu vertriebenen Personen im Jemen auf 321.000 zwischen dem 1. August und dem 7. November. Lahj entfielen 20% der gemeldeten Verschiebungen, verglichen mit 67% für Taez. Diese Daten decken mehrere Monate und mehrere Fronten ab: Sie messen nicht die Folgen der einzigen Offensive um d’al-Sarih.

Der gleiche Bericht zeigt, dass 100 Flüchtlinge Kharaz in einem Kontext der Unsicherheit nach Aden verlassen hatten und dass 9.676 Flüchtlinge im Lager blieben. Sie berichtet auch über die anhaltende Schließung der Straße Taëz-Aden und die blockierten oder umstrittenen Routen, die den Zugang zu Rettungsdiensten erschweren.

Der Schutz der Zivilbevölkerung hängt daher von ganz konkreten Bedingungen ab: in der Lage zu sein, ein gefährliches Gebiet zu verlassen, einen Punkt der Hilfe zu erreichen und wesentliche Dienste aufrechtzuerhalten. Eine lokale militärische Entwicklung, sogar bestätigt, würde nicht ausreichen, um festzustellen, dass diese Bedingungen erfüllt sind.

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