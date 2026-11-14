Beirut Bar Association: Vier Sitze sollen besetzt werden

Die Beiruter Bar wählte am 15. November vier Mitglieder ihres Rates. Fünfzehn Kandidaten laufen. Die libanesischen Streitkräfte, Kataeb und die Zukunft unterstützen vier gemeinsame Namen, darunter Wassim Bou Tayeh und andere Kandidaten. Zwei scheidende Mitglieder suchen am Sonntag eine neue dreijährige Amtszeit.

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Am Sonntag, den 15. November 2026, wählen Anwälte der Beiruter Anwaltskammer vier Mitglieder ihres Rates für eine Amtszeit von drei Jahren. Fünfzehn Kandidaten stehen noch aus. Am Vorabend der Wahlen unterstützen die libanesischen Streitkräfte, Kataeb und Future Current die gleichen vier Namen: Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab und Elie Klimos.

Diese Gruppe konfrontiert insbesondere Wassim Bou Tayeh, unterstützt von der Free Patriotic Current, sowie andere unabhängige Kandidaten. Die Generalversammlung tagt unter dem Vorsitz des Stickmans Imad Martinos. Es geht darum, einen Teil des Rates zu erneuern, nicht einen neuen Stab zu wählen.

Beirut Bar Association: 15 Kandidaten für vier Sitze

Die Wahl war ursprünglich für den 1. November geplant. Da die erste Versammlung kein Quorum erreichte, wurde die Wahl auf den 15. November verschoben. Vier Amtszeiten gehen zu Ende: die von Labib Harfouche, Schatzmeister des Ordens, Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh und Alexander Najjar. Klimos und Bou Tayeh repräsentieren einander.

Zu den fünfzehn Anträgen gehören auch Wissam Eid, Soha al-Assaad, Hadi Francis, Adib Zakhour, Hassanein Mourad, Maya Chehab, Mirna Traboulsi, Elias Akl, Elie Kazan, Riyad Chidiac, Maha Zalaqat, Joe Nahoul und Pouzant Bastajian.

Libanesische Streitkräfte, Kataeb und die Zukunft schließen sich zusammen

An der Annäherung der Wahlen sind künftig die libanesischen Streitkräfte und der Kataëb beteiligt. Die ersten beiden Parteien unterstützen Riyad Chidiac und Elie Kazan. Maya Chehab genießt die Unterstützung der Zukunft, ohne als Kandidatenmitglied der Bewegung präsentiert zu werden. Elie Klimos komplettiert die Gruppe.

In seiner Ankündigung der Unterstützung behielt der Sektor Future Lawyer diese vier Namen bei.

Diese Konfiguration bringt Formationen zusammen, die der Allianz vom 14. März angehört hatten. Sie befürwortet jedoch eine spezifische Berufswahl. Die Kandidaturen von Chehab und Klimos sind nicht mit denen der beiden Partisanenvertreter, Chidiac und Kazan, verwechselt.

Bou Tayeh und Kandidaten außerhalb der Gruppe

Wassim Bou Tayeh, ein scheidendes Vorstandsmitglied, ist für den freien Patriotic Current nominiert. Er präsentiert sich daher der Gruppierung der drei Ausbildungsgänge, während er seine eigene Bilanz im Berufsverband verteidigt.

Wissam Eid präsentiert sich außerhalb der Gruppe Chidiac-Kazan-Chehab-Klimos. Die Namen Soha al-Assaad, Hadi Francis und Maha Zalaqat gehören ebenfalls zu den Konkurrenten.

Die Sitzung am 15. November muss nun diese Nominierungen trennen und die vier Mitglieder für die nächsten drei Jahre ernennen.

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