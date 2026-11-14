Georges Brax kündigte im Januar-September 2026 eine Senkung des Benzinverbrauchs um 31,9 % und des Dieselkraftstoffs um etwa 32 % im Vergleich zu 2025 an. Diese Unionszahlen messen Volumen, nicht Preise. Der Manager beschrieb reduzierte Reisekosten, geteilte Heizungskäufe und anhaltenden Druck auf die Budgets.

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Der Kraftstoffverbrauch im Libanon sank zwischen Januar und September 2026 um etwa ein Drittel, so die von Georges Brax vorgelegten Zahlen. Der Präsident der Tankstellenbesitzergewerkschaft meldete einen Rückgang von 31,9% für Benzin und etwa 32% für Diesel. Er verglich diese neun Monate mit dem gleichen Zeitraum von 2025 in einem Interview, das am 14. November veröffentlicht wurde.

Diese Zahlen beschreiben einen Rückgang der Mengen, nicht einen Rückgang der Preise. Sie stammen aus der Berufsorganisation, die von ihrem Präsidenten erwähnt wurde. Die Wartung liefert keine absoluten Mengen oder Details ihrer Sammlung. Sie sind daher ein sektoraler Indikator, ohne eine getrennte Messung der Käufe aus jeder Region oder Kategorie von Kunden zu ermöglichen.

Kraftstoffverbrauch: zwei nahezu identische Rückgänge

Benzin und Diesel erfüllen unterschiedliche Funktionen. Die erste ist hauptsächlich mit Straßenbewegungen verbunden. Die zweite liefert auch Wärme, Stromerzeugung und Güterverkehr. Der gemeldete Rückgang wirkt sich somit auf mehrere Energieverbrauche aus. Es kann nicht auf die Anzahl der Fahrten von Autofahrern allein reduziert werden.

Produkt Evolution präsentiert von der Gewerkschaft Vergleichszeitraum Benzin -31,9 % Januar–September 2026 / Januar–September 2025 Dieselkraftstoff Etwa -32 Prozent Januar–September 2026 / Januar–September 2025

Die Tabelle addiert die beiden Prozentsätze nicht. Sie gibt auch nicht den jeweiligen Anteil der Produkte am Markt an. Ohne ihre Ausgangsmengen kann eine genaue Gesamtmenge in Litern oder Tonnen nicht ermittelt werden. Die Nähe der beiden Sätze deutet jedoch auf einen Rückgang der Daten für die beiden wichtigsten Kraftstoffkategorien hin.

Der Zeitraum endet Ende September. Sie umfasst daher nicht alle Herbst- und zukünftigen Winterheizkäufe. Die Zahlen sollten nicht als Jahresbilanz des Jahres 2026 dargestellt werden. Sie beschreiben auch keine Variation zwischen September und Oktober.

Split-Käufe statt große Reserven

Georges Brax verbindet diesen Rückgang mit dem Druck auf die Budgets. Es beschreibt Haushalte, die ihre Verlagerung auf die als wesentlich erachteten Bedürfnisse reduzieren. Beim Heizen beobachtete er kleinere und häufigere Einkäufe. Einige Familien kaufen nur ein Fass auf einmal, anstatt die Mengen, die zuvor für die Saison gespeichert wurden.

Diese Beschreibung umfasst die vom Fachmann beobachteten Praktiken. Es wird nicht von einer quantitativen Haushaltserhebung begleitet. Es beleuchtet jedoch den Unterschied zwischen Bedarf und Kauf: Eine Familie muss sich möglicherweise noch aufwärmen, ohne Bargeld zu haben, um ihre Reserve zu füllen. Eine kleinere gekaufte Menge bedeutet nicht automatisch einen verlorenen Energiebedarf.

Der Gewerkschafter verweist auch auf die Auswirkungen auf Industrie und Handel. Er nennt insbesondere die Lebensmittel-, Kunststoff- und Papierindustrie, die Transport- und Energiekosten zu tragen hat. Ihm zufolge verringert die Erhöhung dieser Gebühren die Margen, wenn Unternehmen sie nicht vollständig an ihre Kunden weitergeben können. Die Instandhaltung schätzt diesen Effekt nicht Sektor für Sektor ab.

Weniger Liter bedeutet keine leichtere Rechnung

Die Diagnose von Brax unterscheidet explizit Preise und Mengen. Eine Erhöhung des Stückpreises kann die Kunden dazu bringen, weniger zu kaufen, ohne ihnen eine gleichwertige Wirtschaft zu bieten. Um die Entwicklung der Gesamtausgaben zu berechnen, müssten Mengen und Preise verfügbar sein, die über den gesamten Zeitraum tatsächlich gezahlt wurden.

Die Wartung misst diese konsolidierte Rechnung nicht. Es erlaubt auch nicht, den Rückgang zwischen finanziellen Zwängen, Änderungen der Aktivität und anderen Änderungen der Nutzung aufzuteilen. Der Druck auf die Kaufkraft ist die Erklärung von Georges Brax. Es stellt keine statistische Aufschlüsselung aller Ursachen für den Rückgang des veröffentlichten Materials dar.

Diese Reserve ist wichtig, um die Zahl zu interpretieren. Eine Verringerung des Verbrauchs als automatischen Gewinn an Energieeffizienz darzustellen, würde sich ebenfalls reduzieren. Verfügbare Daten messen nicht die Leistung von Geräten oder die genaue Substitution mit anderen Energiequellen.

Diesel bleibt unter Überwachung, wenn der Winter näher rückt

Für die kommenden Monate erwartet Brax verschiedene Trajektorien. Es sieht eine weitere Entspannung des Benzins vor, berücksichtigt jedoch, dass Diesel stärker dem Heizbedarf und den Transportbedürfnissen ausgesetzt ist. Diese Prognosen sind keine angekündigten Preise. Sie betreffen mögliche Marktentwicklungen, nicht den garantierten Betrag zukünftiger Käufe.

Der professionelle Manager befürwortet eine Energiediversifizierung, um die Exposition gegenüber externen Schwankungen zu reduzieren. In der unmittelbaren Zukunft bezieht sich seine Beobachtung auf die Fähigkeit der Haushalte, ihre Bedürfnisse zu finanzieren. Die nächsten Umfragen werden es ermöglichen, den Vergleich auf das letzte Quartal auszudehnen, wenn die Heizungskäufe den Dieselverbrauch stärker belasten werden.

Fotoarchiv: ehemalige Benzinpumpe in Jounieh, veröffentlicht im März 2022. Diese Darstellung stellt keine Stationsschließung im Jahr 2026 dar. © Libnanews.com.

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