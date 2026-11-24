Nach Antalya hat der Libanon Klimaprioritäten, aber keinen neuen Umschlag. Sein nationaler Plan muss in fondsorientierte Vorschläge umgesetzt werden. Zwei wasserbezogene Projekte zeigen den Unterschied zwischen einem genehmigten Konzept, einem genehmigten Regionalzuschuss und einer Übertragung von Mitteln in offizielle Register.

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Die COP31 wurde am 22. November in Antalya ohne Einigung über den allgemeinen Text der Präsidentschaft abgeschlossen. Die technischen Anpassungsentscheidungen sind vorangekommen. Für den Libanon stellt sich die Frage, wie die bereits in seinem nationalen Plan festgelegten Prioritäten, insbesondere in den Bereichen Wasser und Landwirtschaft, in Projekte umgewandelt werden können, die von internationalen Fonds geprüft werden können. Die Antalya-Entscheidungen geben keine nationale Zuteilung bekannt.

Was in Antalya vor sich ging

In seinem Bericht vom 23. November unterscheidet das Sekretariat des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen zwischen dem allgemeinen Text, der nicht vereinbart wurde, und sektoralen Entscheidungen. Insbesondere erzielten die Parteien Fortschritte bei der Verwendung der 59 Anpassungsindikatoren von Belém. Sie haben einen Rahmen für den Austausch von Erfahrungen mit freiwilligen Testländern und eine Arbeitsgruppe zur Klärung ihrer Methoden geschaffen. Sie setzten auch das Arbeitsprogramm zur Klimafinanzierung und den Übergang des Anpassungsfonds zu einem exklusiven Dienst des Pariser Abkommens fort.

Indikatoren werden verwendet, um den Fortschritt zu messen und Bedürfnisse zu identifizieren. Ein Bewässerungsprojekt beispielsweise stellt seinen Beitrag zur Anpassung nicht dadurch fest, dass es nur die installierten Einrichtungen zählt: Die Datei kann auch die während einer Trockenzeit erbrachte Leistung messen und dann folgen, wenn die Wartung es ermöglicht, dieses Ergebnis beizubehalten. Ein solcher Indikator ist weder ein neues Fenster noch ein Auszahlungsversprechen.

Libanesische Prioritäten bereits definiert

Das libanesische Umweltministerium veröffentlichte einen Nationalen Anpassungsplan für 2025-35. Für die erste Periode, 2026-28, umfasst sie Risikobewertungen für Wasser, Landwirtschaft, Biodiversität und Gesundheit, Instrumente zur Alarmierung und zum Austausch von Daten sowie Pilotprojekte in den am stärksten exponierten Gebieten. Es weist die Koordination an das Umweltministerium, mit sektoralen Abteilungen und Gemeinden.

Dieser nationale Rahmen ist kein Haushalt. Um von einer Priorität zu einer Datei zu gelangen, ist es notwendig, die Bedrohung für den Dienst zu erklären, welche Personen von der Arbeit profitieren, wer die Operation übernimmt und wie der Effekt gemessen wird. Zum Beispiel können sowohl Regenwassersammlung als auch Netzwerksanierung nützlich sein. Ihre Rechtfertigung für die Anpassung hängt vom dokumentierten Klimarisiko und dem Service ab, den jede Lösung aufrechterhalten kann.

Zwei Fenster, zu unterscheidende Entscheidungen

Der Green Climate Fund veröffentlicht ein libanesisches Länderprogramm. Das Dokument listet die Projekte auf, die das Land entwickeln will: Es ist keine Entscheidung zu investieren. Nach den Regeln des Fonds reicht eine akkreditierte Einrichtung den Antrag auf Finanzierung mit einem Schreiben ohne Einwände der benannten nationalen Behörde ein. Diese Unterstützung bestätigt insbesondere die Kohärenz mit den nationalen Prioritäten; sie ersetzt nicht die Bewertung oder den Beschluss des Fonds.

Das Register des Anpassungsfonds zeigt den Unterschied zwischen den Schritten. Das UN-Habitat Water Service Resilience Programme in Jordanien und Libanon hat einen Genehmigungsbeschluss für 2021. Die geschätzten 14 Millionen Dollar sind der regionale Zuschuss, nicht nur für den Libanon, geschweige denn für Antalya. Für einen anderen Fall, der sich mit naturbasierten Lösungen für Wasser im Nordlibanon befasst, zeigt das Faktenblatt des Fonds nur ein genehmigtes Konzept mit einem Projektbetrag von 2,14 Millionen US-Dollar an. Dieser Status beweist nicht die Genehmigung der endgültigen Finanzierung oder Zahlung des Betrags.

Der nächste Meilenstein, der überwacht werden muss, ist daher in den Fondsregistern und nicht nur in der COP-Bilanz: ein vollständiger Vorschlag, ein Finanzierungsbeschluss oder eine identifizierte Übertragung. Ohne eine dieser Maßnahmen können weder die von Beirut ermittelten Bedürfnisse noch die in Antalya angenommenen Fortschritte in einen Finanzrahmen für den Libanon umgewandelt werden.

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