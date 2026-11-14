Immobilien im libanesischen BIP sind jetzt Gegenstand einer detaillierteren Methode. Das Statistische Zentralamt (CAS) unterscheidet Mietwohnungen von denen, die von ihren Eigentümern bewohnt werden, und ersetzt die frühere Annahme einer festen jährlichen Erhöhung des Parks. Diese Verbesserung begleitet die Konten 2024 und die Überarbeitung der Serie 2020-2023. Sie betrifft Dienstleistungen, die von Immobilien erbracht werden, nicht den Wert aller zum Verkauf stehenden Waren. Die Unterscheidung zählt in einem Land, in dem die angezeigten Preise von Wohnungen einen wichtigen Platz in der wirtschaftlichen Debatte einnehmen. Eine Erhöhung des Preises einer bestehenden Wohnung kann seinen Besitzer auf Papier bereichern. Es bedeutet nicht, dass das Land eine zusätzliche Wohnung produziert hat. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zielen darauf ab, die Jahresproduktion zu messen, nicht darauf, Vermögenswerte hinzuzufügen.

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Immobilien im libanesischen BIP sind jetzt Gegenstand einer detaillierteren Methode. Das Statistische Zentralamt (CAS) unterscheidet Mietwohnungen von denen, die von ihren Eigentümern bewohnt werden, und ersetzt die frühere Annahme einer festen jährlichen Erhöhung des Parks. Diese Verbesserung begleitet die Konten 2024 und die Überarbeitung der Serie 2020-2023. Sie betrifft Dienstleistungen, die von Immobilien erbracht werden, nicht den Wert aller zum Verkauf stehenden Waren.

Die Unterscheidung zählt in einem Land, in dem die angezeigten Preise von Wohnungen einen wichtigen Platz in der wirtschaftlichen Debatte einnehmen. Eine Erhöhung des Preises einer bestehenden Wohnung kann seinen Besitzer auf Papier bereichern. Es bedeutet nicht, dass das Land eine zusätzliche Wohnung produziert hat. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zielen darauf ab, die Jahresproduktion zu messen, nicht darauf, Vermögenswerte hinzuzufügen.

Immobilien im BIP: drei verschiedene Aktivitäten

Die CAS-Methodik unterscheidet drei Untergruppen. Der erste betrifft die von Immobilienmaklern erbrachten Wohnungsdienstleistungen. Bei der zweiten handelt es sich um Eigennutzer, von denen angenommen wird, dass sie Wohnraum für ihren eigenen Haushalt bereitstellen. Die dritte umfasst andere Immobiliendienstleistungen, einschließlich Geschäftsmieten.

Eigentümer zahlen nicht unbedingt Miete an Dritte. Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen weisen ihnen jedoch einen Wohnungsbaudienst zu, der im Allgemeinen als unterstellte Miete bezeichnet wird. Diese Vereinbarung vergleicht Einsparungen, bei denen der Anteil von Eigentümern und Mietern unterschiedlich ist. Ohne sie würde die gemessene Produktion künstlich vom Belegungsstatus des Wohnraums abhängen.

Die unterstellte Miete ist weder eine zahlbare Rechnung noch ein monetäres Einkommen, das von einem Konto erhalten wird. Es misst einen tatsächlich konsumierten Dienst. Eine Verwechslung mit einer Steuerabgabe oder einer Haushaltsschuld würde dem Begriff eine Bedeutung geben, die er nicht hat.

Das Ende der Flatrate Erhöhung von 0,5%

Die alte Methode schätzte die jährliche Änderung des Volumens der Wohnungsdienstleistungen unter der Annahme eines festen Anstiegs von 0,5% des Parks pro Jahr. Sie trennte die Miet- und die vom Eigentümer genutzten Komponenten nicht. Diese einfache Annahme lieferte eine regelmäßige Flugbahn, ohne die Vielfalt der Besatzungssituationen zu reflektieren.

Die verbesserte Methodik verwendet Daten, die in Haushaltsumfragen für 2009-2010, 2012 und 2018 beobachtet wurden. Es unterscheidet zwischen Wohnungen, die von ihren Eigentümern bewohnt werden, und denen, die gemietet werden. Bei der Erstellung jährlicher Schätzungen zwischen den Erhebungsjahren berichtet das CAS anhand einer Interpolation, die auf jährlich erteilten Baugenehmigungen basiert.

Genehmigungen sind ein statistisches Werkzeug für die Kreuzung zwischen Beobachtungen. Sie gelten nicht als Zählung der im selben Jahr fertiggestellten und belegten Wohnungen. Die Notiz bietet keine kürzlich durchgeführte umfassende Umfrage aller Wohneinheiten. Es beschreibt eine Verbesserung der Schätzungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen.

Element Alte Methode Verbesserte Methodik Umfang der Wohnungsbaudienstleistungen Angeblich um 0,5% pro Jahr wachsen Erhebungsdaten und Interpolation mit Genehmigungen Status des Berufes Keine Unterscheidung zwischen Miete und Besitz Separate Reihen für beide Komponenten Sonstige Immobiliendienstleistungen MwSt.-Daten bereinigt um Instandhaltungspreise MwSt.-Daten und zusammengesetzter Deflator besser angepasst

An die gemessenen Dienstleistungen angepasste Preise

Bei Wohnungsbauleistungen werden Volumenreihen mit den entsprechenden Komponenten des Verbraucherpreisindex in aktuelle Werte umgerechnet. Das CAS verwendet daher getrennte Indizes für tatsächliche Mieten und Eigennutzerdienste.

Für andere Immobilienaktivitäten bleiben die Umsatzsteuerdaten die Grundlage der aktuellen Wertschätzung. Die Änderung betrifft den Deflator, d. h. den Index, der zur Trennung von Preis- und Aktivitätstrends verwendet wird. Im alten Schema wurde der Preisindex für die Instandhaltung von Immobilien verwendet.

Die neue Formel kombiniert Indizes, die näher an den betreffenden Diensten liegen. Der Vermerk umfasst Architektur-, Ingenieur-, Werbe- und administrative Unterstützungsdienste. Es veröffentlicht nicht die detaillierten Gewichtungen dieses Korbes in diesem kurzen Dokument. Es ist daher nicht möglich, das Ergebnis allein aus dieser Note vollständig neu zu berechnen.

2024 steigt der Wert und das Volumen sinkt

In den revidierten Konten erreichte die Immobilienwertschöpfung 2024 153.904 Milliarden Pfund pro Tag, verglichen mit 117.241 Milliarden im Jahr 2023. Der nominale Anstieg beträgt 31,3%. Bei Preisen von 2023 betrug die Zahl von 2024 jedoch nur 109.272 Milliarden. Die Aktivität nahm somit um 6,8 % des Volumens ab.

Der Deflator erhöht sich um ca. 40,8 %. Diese Kombination erklärt, warum ein steigender Stromwert eine sinkende reale Aktivität begleiten kann. Es misst keinen Anstieg des Verkaufspreises aller Wohnungen um 40,8%. Der Umfang umfasst in der Zweigniederlassung registrierte Immobiliendienstleistungen.

Bau erscheint an anderer Stelle in den Konten, in einem separaten Zweig. Es hat eine fast stabile Volumenaktivität im Jahr 2024. Der Kauf eines bestehenden Gebäudes, der Bau eines Gebäudes und die Bereitstellung einer Wohnungsverwaltung sind daher unterschiedliche wirtschaftliche Realitäten. Eine strenge Analyse muss diese Unterschiede bewahren.

Was die Revision noch nicht erlaubt, zu isolieren

Der CAS berichtet, dass die Überarbeitung 2020-2023 neue institutionelle Daten mit methodischen Verbesserungen kombiniert. Der Property Note erklärt eine dieser Verbesserungen, bietet aber keine Tabelle, in der jede alte Schätzung mit der neuen verglichen wird. Es erlaubt nicht, die gesamte Revision des BIP auf Immobilien zurückzuführen.

Die Konten messen eine aggregierte nationale Aktivität. Sie geben nicht den Preis einer bestimmten Wohnung, die aktuelle Anzahl der freien Wohnungen oder die erwartete Rendite einer Investition an. Um die Qualität dieser Maßnahme zu überwachen, werden die nächsten Benchmarks die Aktualisierung der Parkerhebungen und die Veröffentlichung detaillierterer Informationen über jährliche Anpassungen sein.

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