Medien: Anträge offen, Recht bleibt umstritten

Bewerbungen für die Medienkomponente der Nationalen Medienbehörde sind vom 13. November bis zum 8. Dezember möglich. Die Pressegewerkschaften und Redakteure beteiligen sich an diesem Verfahren und fordern eine Gesetzesänderung. Der Text unterscheidet sieben gewählte Mitglieder und drei von der Regierung nominierte Mitglieder. Zugangsbedingungen, Inkompatibilitäten, Dateikontrolle und endgültiger Termin sind separate Schritte. Es wurde noch keine Aufforderung zur Einreichung von Anträgen eingereicht, um die Behörde als vollwertig darzustellen.

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Bewerbungen für die Medienkomponente der Nationalen Medienbehörde sind seit dem 13. November 2026 offen. Die Akten können bis zum 8. Dezember eingereicht werden, einschließlich beim Sekretariat des Dekans der libanesischen Universitätsinformationsfakultät in Tayoune während der Dienstzeiten. Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der die beiden wichtigsten professionellen Presseorganisationen immer noch eine Änderung des Gesetzes zur Einrichtung der Regulierungsbehörde fordern.

Der Kontrast bedeutet nicht, dass das Verfahren ausgesetzt ist. Am 13. November erklärten Aouni Kaaki, Präsident der Pressegewerkschaft, und Joseph Kossaifi, Präsident der Redaktionsgewerkschaft, ihre Position: Sie bestreiten den Text, beteiligen sich aber an seiner Anwendung seit seinem Inkrafttreten. Sie hatten am Vortag an einer Sitzung teilgenommen, die von Souheil Abboud, dem Präsidenten des Höheren Rates der Justiz, einberufen worden war.

Angewandtes Recht und Änderungen noch erforderlich

Die beiden Gewerkschaftsführer begrüßen die von Georges Adwan, dem Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für Verwaltung und Justiz, geäußerte Bestimmung, die vorgeschlagenen Änderungen zu prüfen. Sie wollen mit dieser Kommission und dem Informationsminister Paul Morcos zusammenarbeiten, um die Bestimmungen zu korrigieren, die sie für unzureichend halten. Diese Offenheit für den Dialog ist jedoch weder eine Abstimmung noch eine bereits erreichte rechtliche Änderung.

Ihre Beteiligung an der Errichtung der Behörde gilt daher nicht für alle Vorschriften. Insbesondere hoffen sie, die Medienrepräsentation zu stärken. In dieser Phase werden die Anträge innerhalb des bestehenden Rahmens organisiert, nicht auf der Grundlage von Änderungen, die von den Gewerkschaften gewünscht werden.

Gesetz Nr. 69 wurde am 27. August 2026 verkündet. Er wurde am 3. September im Amtsblatt veröffentlicht und sieht sein Inkrafttreten unmittelbar nach seiner Veröffentlichung vor. Es ist nicht mehr nur ein parlamentarisches Projekt. Andererseits bleiben die rechtliche Existenz der Behörde und die tatsächliche Ernennung ihrer Mitglieder zwei verschiedene Phasen.

Nationale Medienbehörde: Wer wählt die Mitglieder aus?

Artikel 74 sieht zehn Mitglieder vor. Sieben müssen direkt von den im Gesetz bezeichneten Gremien gewählt werden. Die anderen drei werden vom Ministerrat unter den vorgeschlagenen Kandidaten ausgewählt. Die Regierung ernennt daher nicht die gesamte Regulierungsbehörde allein, sondern behält eine Rolle in ihrer endgültigen Zusammensetzung.

Für den Sitz, der einem Medienexperten vorbehalten ist, umfasst das Wahlkollegium den Dekan und die Direktoren der Zweige der libanesischen Universität Informationsfakultät sowie die gesetzlich festgelegten Mediengewerkschaften. Die Wahl erfolgt mit absoluter Mehrheit. Die gleichen Gremien schlagen auch zwei Kandidaten vor, die in das Verfahren, das zu den drei Regierungsbezeichnungen führt, einfließen sollen.

Diese Unterscheidung ist wichtig: Der Regierung vorgeschlagen zu werden bedeutet nicht, direkt in die Behörde gewählt worden zu sein. Eine Kandidatenliste kann auch keine endgültige Zusammensetzung ankündigen. Der Ministerrat muß die ihm vorgelegten Akten prüfen, drei Mitglieder mit Zweidrittelmehrheit auswählen und dann die gewählten Mitglieder und die von ihm ernannten Mitglieder in einem Dekret zusammenführen. Das Dekret wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Eine professionelle Aufzeichnung und Garantien der Förderfähigkeit

In der vom Informationsministerium veröffentlichten Bekanntmachung wird ein schriftlicher und unterzeichneter Antrag verlangt. Sie muss einen detaillierten Lebenslauf, eine aktuelle persönliche Identifizierung oder einen Auszug, ein amtliches ärztliches Attest und ein Strafregister von weniger als drei Monaten enthalten. Eine unterzeichnete Erklärung muss die Einhaltung der Förderbedingungen und das Fehlen von Unvereinbarkeiten oder Interessenkonflikten bestätigen.

Die Dateien werden aufgezeichnet und bestätigt. Nach der Schließung überprüfen die zuständigen Stellen die Bedingungen und Unterlagen. Gegebenenfalls können Interviews organisiert werden. Die Stellungnahme sieht eine spätere Bekanntgabe des Datums und der Modalitäten der Wahl unter gebührender Berücksichtigung der Transparenz und der Gleichheit zwischen den Kandidaten vor. Er kündigt keine bereits abgehaltenen Wahlen an.

Das Gesetz legt mehrere Kriterien fest, die über eine Medienkarriere hinausgehen. Insbesondere müssen Kandidaten die libanesische Staatsangehörigkeit für mehr als 10 Jahre besitzen und die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen vorweisen. Die Altersgrenze beträgt 69 Jahre zum Zeitpunkt der Wahl oder Ernennung, mit einer Ausnahme, die die Grenze für Mitglieder der Justiz auf 74 Jahre erhöht.

Unabhängigkeit ist nicht auf das Auswahlverfahren beschränkt

Artikel 73 verbietet bestimmte kürzliche Verbindungen mit der Wirtschaftspolitik und den Interessen des Sektors. Die Kandidaten dürfen in den drei Jahren vor ihrer Kandidatur keine politische oder Führungsposition in einer politischen Partei oder Vereinigung innegehabt haben. Das Gesetz deckt auch direkte oder indirekte Interessen an Medienunternehmen oder ihren Lieferanten ab, mit einer Ausweitung bestimmter Beschränkungen auf Verwandte.

Einmal gewählt oder ernannt, unterliegen die Mitglieder weiterhin den Unvereinbarkeiten von Artikel 76. Andere öffentliche oder private Aktivitäten sind verboten, mit Ausnahme der Hochschulbildung. Der Text schließt insbesondere die Kumulierung mit Ministerien, Parlamenten, Parteigängern oder mit der Verwaltung der betreffenden Wirtschaftsorgane aus. Diese Garantien müssen während der gesamten Amtszeit gelten, nicht nur bei der Einreichung der Akte.

Artikel 72 verleiht der Behörde Rechtspersönlichkeit sowie administrative und finanzielle Autonomie. Ihre Mitglieder dürfen von keiner anderen Behörde, einschließlich der Organe, die sie gewählt oder ernannt haben, geleitet werden. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, nicht verlängerbar. Ein spezieller Mechanismus für die Halberneuerung nach drei Jahren gilt für das erste College.

Diese Regeln geben dem Begriff der Unabhängigkeit einen spezifischen Inhalt. Ihre Umsetzung erfordert jedoch Überprüfungsdateien, Inkompatibilitäten und aufeinander folgende Entscheidungen. Die sofortige Bewerbungsfrist für diese Medienkomponente bleibt der 8. Dezember. Die Abstimmung und die endgültigen Benennungen stehen noch aus, während die Gewerkschaften weiterhin eine Überarbeitung des Textes fordern.

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