In diesem kostenlosen Forum lädt Douglas Vandergraph uns ein, die Schulkontinuität im Libanon über die Einschreibung hinaus zu messen. Das angekündigte Programm zielt auf etwa 59.000 Kinder ab. Um die Ergebnisse zu bewerten, schlägt er vor, die Anwesenheit, die Transportschwierigkeiten und den Zugang zum Aufholen zu überwachen, ohne die Vertraulichkeit der Familie zu beeinträchtigen.

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Kostenlose Tribüne von Douglas Vandergraph

Die Ankündigung der Schulunterstützung für 59.000 Kinder, die von der Krise im Libanon betroffen sind, ist eine wichtige Nachricht. Aber die Zahl, die in der Startversion enthalten sein wird, sollte nicht die Zahl werden, die automatisch zitiert wird, um den Erfolg zu messen. Ein Kind kann erneut registriert werden und kann die Reise nicht bezahlen. Er kann eine Klasse finden, ohne verlorenes Lernen wiederherzustellen. Er kann einige Tage am Unterricht teilnehmen und dann wieder aus den Registern verschwinden. Die Herausforderung der neuen Finanzierung ist daher nicht nur der Eintritt in die Schule, sondern die tatsächliche Kontinuität der Reise, sorgfältig überprüft und ohne das Leben der Familien zu enthüllen.

Am 21. November präsentierte Libnanews das 13-Millionen-Dollar-Programm, das am Vortag vom Cannot Wait Education Fund angekündigt wurde. Diese dreijährige Investition zielt auf etwa 59.000 von der Krise betroffene Studenten ab. Laut dem Artikel sieht es Verkehrshilfe, Aufklärung, psychosoziale Unterstützung und Einrichtungen in 50 öffentlichen Schulen vor. Die Zahl von 59.000 entspricht einem Ziel, nicht einer Bilanz von bereits neu registrierten Kindern. In ähnlicher Weise bilden die 50 von den Einrichtungen abgedeckten Schulen nicht alle Schulen, in denen die Einrichtung die Schüler unterstützen könnte.

Diese Unterscheidungen mindern nicht das Interesse der Werbung. Sie vermeiden einen gemeinsamen Fehler: ein Mittelversprechen in ein erworbenes Ergebnis zu verwandeln. Die Ankündigung muss von einer Stufe zur anderen von Familien verfolgt werden können, die fragen, ob ihr Kind tatsächlich lernen kann. Partner kennen die Einschränkungen des Feldes besser als ein externer Autor. Aber die Frage der öffentlichen Verantwortung verdient es, klar formuliert zu werden: Welche Zeichen werden deutlich machen, dass die Unterstützung zur richtigen Zeit kommt und dass Kinder, die am stärksten einer neuen Unterbrechung ausgesetzt sind, nicht die letzten sind, die davon profitieren?

Die erste sinnvolle Maßnahme wäre eine verständliche Informationsreise. Eine Familie sollte in der Lage sein, zuverlässige Informationen über die Zugangsbedingungen, die betreffenden Bereiche, die zuständigen Gesprächspartner und die Anwendungsstufen zu finden, sofern diese verfügbar sind. Libnanews berichtete, dass die Schulen, die von den Arbeiten profitieren, noch nicht öffentlich identifiziert wurden und dass die praktischen Vorkehrungen für die Einschreibung in der konsultierten Präsentation nicht spezifiziert wurden. Es ist daher notwendig zu fordern, dass diese Elemente bekannt gegeben werden, nicht um eine Dauerhaftigkeit oder ein Verfahren zu erfinden, das noch nicht bestätigt wurde.

Die zweite Maßnahme besteht darin, die Registrierung nicht mit der Anwesenheit zu verwechseln. Bildungsteams konnten gemäß den Datenschutzbestimmungen beobachten, ob die unterstützten Schüler nach 30 Tagen und dann nach einer Amtszeit in der Klasse bleiben. Wenn die Abwesenheit zunimmt, besteht das Ziel nicht darin, Namen zu veröffentlichen, sondern die Ursache zu verstehen: Der Transport wurde unzugänglich, der Wechsel der Unterkunft, fehlende Ausrüstung, Angst, Krankheit oder die Notwendigkeit einer spezialisierten Begleitung. Diese Situationen erfordern unterschiedliche Antworten. Eine allgemeine Linie in einer Tabelle wird es nicht alleine lösen.

Der Verkehr ist ein besonders konkretes Beispiel. Budgethilfe kann den Unterschied zwischen einem glaubwürdigen Versprechen und einer unmöglichen Rückkehr ausmachen. Aber es muss immer noch der tatsächlichen Reise und den Tagen entsprechen, an denen das Kind kommen muss. Ein vertriebener Student, dessen Wohnraum sich ändert, kann einen schnellen Kurswechsel erfahren. Die Partner könnten eine regelmäßige Überprüfung des Verständnisses und der Verwendung von Reisehilfe bereitstellen, sodass Familien ein Problem erkennen können, ohne ihre Situation öffentlich melden zu müssen.

Schulaufholung erfordert die gleiche Aufmerksamkeit. Die Wiederaufnahme von Kursen bedeutet nicht die Wiederaufnahme auf der Ebene der Klasse, wo sie sein sollte. Lehrer brauchen möglicherweise Zeit, geeignete Materialien und Gruppen, die flexibel genug sind, um eine Lernverzögerung nicht in eine dauerhafte Schande zu verwandeln. Daher sollte nicht nur nach einem Nachfolgemechanismus gefragt werden, wie viele Kinder Sanierungskurse besuchen, sondern auch, ob die Ausbildungsplätze unter guten Bedingungen wieder aufgenommen werden. Die pädagogische Wertschätzung muss bei den Fachleuten bleiben; öffentliche Statistiken dürfen niemals zu einem Etikett werden, das an ein Kind gebunden ist.

Libnanews weist auch darauf hin, dass das Programm psychosoziale Unterstützung, Räume für jugendliche Mädchen und individualisierte Geräte für Kinder mit Behinderungen bietet. Auch hier ist es wichtig, den konkreten Zugang zu überprüfen. Eine angekündigte technische Hilfe hat nicht den gleichen Wert wie ein in der Klasse tatsächlich verfügbares und verwendbares Werkzeug. Eine Orientierung auf eine Begleitung ersetzt nicht den Termin, an dem das Kind tatsächlich empfangen wurde. Für jedes Element ist es notwendig zu unterscheiden, was programmiert und was erreicht wird, ohne dass Familien medizinische oder intime Informationen offenlegen müssen, um zu beweisen, dass sie Hilfe verdienen.

Ein weiteres positives Thema ist die Rolle der libanesischen Organisationen in diesem Programm. In der Ankündigung heißt es, dass sie fast drei Viertel der Finanzierung zusammen mit internationalen Partnern verwalten sollten. Diese Verantwortung erfordert Management, Personalressourcen und eine echte Fähigkeit, Schulen zuzuhören. Eine lokale Organisation sollte nicht als eine bloße Verteilungsstation betrachtet werden, deren Meinung nach dem Start des Programms nicht mehr konsultiert wird. Gemeinschaftsteams können Probleme melden, die ein nationaler Indikator nicht sehen wird; Wir müssen ihnen dafür Zeit geben.

Der Notfallbetrag erfordert auch eine genaue Ablesung. Von den 13 Millionen Dollar, die für den Libanon zugesagt wurden, wären 1,3 Millionen Dollar für eine schnelle Reaktion an vereinbarten Warnschwellen vorgesehen. Dies bedeutet nicht, dass dieser Betrag bereits ausgegeben wurde. Der Unterschied zwischen einer verfügbaren Reserve und einer tatsächlichen Ausgabe ist grundlegend. Wenn eine neue Krise den Unterricht unterbricht, müssen Familien wissen, dass angemessene Entscheidungen schnell getroffen werden können. Es wäre hilfreich, wenn die Partner, soweit mit der Sicherheit und ihren Verfahren vereinbar, erklären könnten, wie die Aktivierung dieser Reserve bewertet würde.

Die Versuchung, alles auf eine Zahl zu reduzieren, ist verständlich. Spender müssen rechenschaftspflichtig sein, Verwaltungen müssen Bedürfnisse und Leitartikel vergleichen, um über Fortschritte zu berichten, ohne sich in Hunderten von Einzelsituationen zu verlieren. Keine dieser Notwendigkeiten rechtfertigt jedoch die Annahme, dass die Ankündigung eines Ziels bereits seine Erreichung beweist. Ein öffentlicher Bericht könnte um einige ehrliche Fragen herum organisiert werden: Wie viele Familien haben brauchbare Informationen erhalten, wie viele Kinder haben tatsächlich die Schule wieder aufgenommen, wie viele sind in der Schule geblieben, und welche Hindernisse werden weiterhin von Lehrern gemeldet? Liegen noch keine Daten vor, sind diese anzugeben.

Für mich, einen Christen, bietet die Begegnung Jesu mit Kindern, die von Markus 10 berichtet wird, eine einfache Orientierung. Wenn Erwachsene sie ausschließen wollen, gibt es ihnen einen echten Platz. Die Szene schlägt keine Buchhaltungsmethode oder eine umfassende Schulpolitik vor. Sie erinnerte daran, dass das Kind keine sekundäre Komponente des in seinem Namen entworfenen Programms werden sollte. In einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Überzeugungen kann diese Lektion zu einer Anforderung führen, die jeder versteht: die Organisation zu bitten, sich an die Bedürfnisse des Schülers anzupassen, anstatt die Last der Schwierigkeiten allein dem Schüler zu bringen.

Eine Schule, ein Nachbarschaftsverband, eine Religionsgemeinschaft oder ein Verwandter kann dabei helfen, offizielle Informationen zu übermitteln und eine Familie zum richtigen Ansprechpartner zu begleiten, sofern sie ihre Wahl und Vertraulichkeit respektiert. Sie sollten weder eine Einschreibungsmöglichkeit erfinden, die Unterstützung der religiösen Teilhabe anordnen noch einen Sozialarbeiter oder einen Bildungsfachmann ersetzen. Ihre Unterstützung wird umso wertvoller sein, als sie diskret, überprüfbar und mit den Programmmanagern koordiniert bleibt.

Der erste Schritt, den die Akteure des Programms unternehmen könnten, ist konkret: schrittweise klare Zugangsmodalitäten anzukündigen und dann anonymisierte Bewertungen zu veröffentlichen, die zwischen Einschreibung, tatsächlicher Präsenz und Bindung beim Lernen unterscheiden. Es sollte einen geschützten Weg geben, um sicherzustellen, dass Eltern, Lehrer und Jugendliche sagen können, was noch fehlt. Die Zahl von 59.000 ist ein Ehrgeiz, der ernsthaft verfolgt werden muss, kein Ergebnis, das vor der Stunde gefeiert werden muss. Ein gerettetes Schuljahr erkennt an, dass ein Kind möglicherweise weiter gelernt hat, wenn Schwierigkeiten, Vertreibung oder Angst es hätten verhindern können.

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