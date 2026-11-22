Eine Bundesjury verurteilte Jonathan Rinderknecht am 20. November 2026 im Fall Palisade Fire, bei dem im Januar 2025 in Los Angeles zwölf Menschen ums Leben kamen. Der erste Prozess endete ohne Urteil im Juni. Richterin Anne Hwang soll am 17. März 2027 verurteilt werden.

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Eine Bundesjury in Los Angeles befand Jonathan Rinderknecht am Freitag, den 20. November 2026 im Fall Palisade Fire für schuldig. Das Feuer hatte 12 Menschen im Januar 2025 getötet. Das Urteil betrifft zwei Punkte im Zusammenhang mit einem freiwilligen Feuer. Richterin Anne Hwang hat den 17. März 2027 als Verhandlung festgelegt, in der das Urteil verhängt wird.

Ein Urteil im zweiten Prozess

Die Jury wählte die beiden Anklagepunkte der überarbeiteten Bundesanzeige vom August aus: Zerstörung von Eigentum durch Feuer und Brandstiftung für Waren, die im zwischenstaatlichen Handel verwendet werden. Der erste Prozess wurde im Juni ohne Urteil abgeschlossen, weil es keine Einigung zwischen den Geschworenen gab. Das neue Urteil regelt die Schuldfrage, aber das Gericht hat noch kein Urteil gefällt.

Beide Daten im Herzen der Datei

Der Fall umfasst zwei Episoden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurde das erste Haus, Lachman Fire, am 1. Januar 2025 ausgerufen. Das Feuer schlüpfte weiter, nachdem die Feuerwehrleute eingegriffen hatten. Am 7. Januar förderten heftige Winde die Erholung und Ausbreitung von Flammen. Es ist diese zweite Episode, die die Rettungsdienste als Palisades Fire aufgezeichnet.

Die Bilanz von CAL FIRE verzeichnet 12 Todesfälle, 6.845 zerstörte Strukturen und 975 Schäden. Es umfasst Wohn-, Gewerbe- und andere Gebäudetypen. Diese Zählung bezieht sich auf das Feuer der Palisades, nicht alle Brände, die das Gebiet von Los Angeles im Januar 2025 getroffen haben.

Die noch festzulegende Strafe

Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass der Angeklagte seit Oktober 2025 in Haft war. Er kündigt eine Mindeststrafe von fünf Jahren und ein gesetzliches Maximum von vierzig Jahren in diesem Fall an. Diese Grenzen greifen der Entscheidung des Gerichts nicht vor. Die Bundesakte befasst sich mit den kriminellen Fakten des Feuers, nicht mit den Entschädigungsansprüchen der Opfer.

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