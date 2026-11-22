Der Shogun Club gewann den brasilianischen Jiu-Jitsu Libanon Open Cup mit 333 Punkten. Combat System und Knock Out komplettieren das Podium. Am Samstag brachte der Wettbewerb für das BFL X Pro.Sec Festival im Cité sportif Camille-Chamoun in Beirut 203 Teilnehmer zusammen.
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Der Shogun-Club gewann die Gesamtwertung des brasilianischen Jiu-Jitsu Libanon Open Cup, der am Samstag, den 21. November in der Sportstadt Camille-Chamoun in Beirut stattfand. Mit 333 Punkten liegt er vor Combat System (143 Punkte) und Knock Out (64), so Jalal Beainou.
203 Teilnehmer am Libanon Open Cup
Der Wettbewerb fand auf dem BFL X Pro.Sec Festival unter der Aufsicht der Libanesischen Föderation Jiu-jitsu statt. Laut der Pressemitteilung kamen 203 Teilnehmer aus verschiedenen Altersgruppen aus Libanon, Brasilien, Irak, Syrien, Palästina und Jemen.
Der Präsident der Föderation, Ali Hamadé, sein Generalsekretär, Johnny Chalhoub, und der Präsident der BFL, Serge Saad, nahmen an der Preisverleihung teil. Das gemeldete ranking ist das der clubs, nicht die einzelnen rankings der kategorien.
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