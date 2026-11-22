Die Gemeinde Saida untersucht die Umwandlung des ehemaligen Gerichtsgebäudes in einen digitalen Hub. Nach einem Besuch mit Vertretern der UNRWA und der Ratspräsidentschaft wurde keine Finanzierung oder Zeitplan angekündigt. Das Gebäude wurde bereits 2024 für Vertriebene genutzt.

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In Saida untersucht die Gemeinde die Umwandlung des ehemaligen Gerichtsgebäudes in einen digitalen Hub. In einer Erklärung vom 20. November gab sie bekannt, dass sie bei einem Besuch des Gebäudes mit Vertretern der UNRWA und der Ratspräsidentschaft vorläufige Pläne vorgelegt habe. Das ehemalige Gericht hatte bereits eine andere Verwendung: 2024 diente es als Unterschlupf für Vertriebene aus dem Süden. Die Gemeinde gibt keinen Zeitpunkt der erworbenen Arbeit oder Finanzierung bekannt.

Ein digitales Projekt für das alte Gerichtsgebäude

Bürgermeister Mustapha Hijazi, Mitglieder des Gemeinderats und technische Beamte nahmen an dem Besuch teil. Zur UNRWA-Delegation gehörten Dorothee Klaus, Direktorin für Agenturangelegenheiten im Libanon, und die Leiterin des Gebiets Saida. Sateh Arnaout vertrat die Ratspräsidentschaft. Das Kommuniqué, das den Besuch nicht speziell datierte, wies darauf hin, dass die Teilnehmer einen ersten Rehabilitationsvorschlag in Betracht gezogen und Finanzierungsmöglichkeiten diskutiert hätten.

Die Gemeinde bezieht sich auf einen digitalen Hub, ohne anzugeben, welche Dienste angeboten werden. In der Pressemitteilung wird auch nicht angegeben, wer die Website betreiben würde oder wer darauf zugreifen könnte. Die Anwesenheit der UNRWA bei dem Besuch ist keine Verpflichtung der Agentur, das Projekt zu finanzieren oder zu verwalten. Im Text wird kein Abkommen erwähnt, das mit ihm unterzeichnet wurde.

Aus der Unterkunft für Vertriebene

Das Gebäude befindet sich in der Nähe von Star Square auf Parcel 517 von Dekermane. Es sollte nicht mit dem neuen Gerichtsgebäude verwechselt werden, das am 10. Januar 2004 auf Parcel 1556 in Wastani eingeweiht wurde. Das Justizministerium berichtet, dass ein Dekret vom 10. Februar 2006 eine Austauschvereinbarung zwischen dem Staat und der Gemeinde ratifiziert hat. Die Vereinbarung sah die Übertragung von 517 an die Stadt und 1556 an den Staat vor. Diese historische Aufzeichnung allein begründet nicht die aktuelle Registrierung der beiden Immobilien im Kataster.

Zwanzig Jahre nach der Eröffnung des neuen Palastes kehrte der ehemalige während des Krieges von 2024 zur vorübergehenden Nutzung zurück. Der Verband von Amalona, der das Zentrum leitete, dokumentierte die Aufnahme von Vertriebenen aus dem Süden. Diese einmalige Nutzung liefert keine Informationen über die aktuelle Zuteilung des Gebäudes oder über die Bedingungen, unter denen ein digitaler Hub von der Öffentlichkeit empfangen könnte.

Ein separates Angebot für die Instandhaltung

Im August veröffentlichte das Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr eine Ausschreibung für dringende Rehabilitations- und Wartungsarbeiten im « Saida Courthouse ». Die öffentliche Bekanntmachung gibt keine Paketnummer an und beschreibt keine digitale Konvertierung. Es erlaubt daher nicht, dieses Verfahren mit dem von der Gemeinde im November eingereichten Projekt zu verknüpfen.

Für die Bewohner sind die nächsten Räume ein Programm, das die Nutzung des Gebäudes und eine Entscheidung über seine Finanzierung spezifiziert. Die Pressemitteilung vom 20. November enthält keinen Zeitplan für beide.

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