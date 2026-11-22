Bis zum 1. Dezember fordern zwei gewählte Demokraten Antworten auf die US-Megaspeed-Untersuchung und Nvidias Kontakte mit dem Handel.

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Zwei Demokraten im Repräsentantenhaus bitten US-Handelsminister Howard Lutnick, zu erklären, wie seine Abteilung die Megaspeed-Untersuchung gehandhabt hat. In ihrem Schreiben vom 19. November, das am 20. November veröffentlicht wurde, werden Antworten und Unterlagen bis zum 1. Dezember verlangt. Die Untersuchung betrifft mögliche Verstöße gegen die Vorschriften für die Ausfuhr fortgeschrittener Chips nach China.

Die Gewählten hinterfragen die Rolle von Nvidia

Gregory Meeks, der Chefdemokrat des Parlaments des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, und Sydney Kamlager-Dove, sein Amtskollege im Unterausschuss für Süd- und Zentralasien, stellten dem Ministerium zehn Fragen. Insbesondere wollen sie wissen, wann und warum die Justiz den Fall übernommen hat und ob das für die Exportkontrolle zuständige Amt für Industrie und Sicherheit seine eigenen Untersuchungen eingestellt hat.

Die gewählten Vertreter fragten auch, ob Jeffrey Kessler, Staatssekretär für Handel in Industrie und Sicherheit, Nvidia autorisiert hatte, Ermittler direkt zu kontaktieren und ob das Unternehmen Zugang zu nicht-öffentlichen Informationen hatte. Die Mail basiert auf Presseinformationen über vermutete Kontakte. Er bittet das Ministerium, sie zu überprüfen und weist nicht nach, dass diese Kontakte autorisiert wurden oder dass sie das Verfahren beeinflusst haben.

Welche Abteilungen bestätigt haben

In einer gemeinsamen Erklärung vom 16. November, die am 17. November veröffentlicht wurde, geben die Handels- und Justizministerien an, dass der Handel seine Untersuchung des Unternehmens Megaspeed in Singapur im Jahr 2024 eingeleitet hat. Im Mai 2025 baten die Ermittler Nvidia um Unterlagen über seine direkten oder indirekten Verkäufe an Nvidia. Im Juni hat Nvidia laut beiden Ministerien Megaspeed zu seiner Liste der Unternehmen hinzugefügt, an die es nicht verkauft.

Die Justiz sagte, sie hätten dann die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Megaspeed übernommen. In der Pressemitteilung wird nicht das genaue Datum dieser Änderung angegeben oder ob Commerce seine Arbeit eingestellt hat. Sie löst auch nicht die Fragen der beiden gewählten Vertreter zu Kontakten mit Nvidia. Der Zweck der Anforderung von Dokumenten besteht darin, diese Punkte genau zu klären. Weder in der Post noch in der gemeinsamen Erklärung wird festgestellt, dass eine Straftat von Nvidia oder Megaspeed begangen wurde.

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