Am 19. November bestätigte die Europäische Kommission einen Cyberangriff mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz, der am 22. Oktober entdeckt und am 26. November bestätigt wurde. Die meisten vorübergehend ausgesetzten Anwendungen wurden wiederhergestellt, aber die Untersuchung läuft noch. Der sprecher gibt nicht die autoren oder die genaue rolle des verwendeten tools an. Sein Datensatz betrifft das gesamte Personal und schließt keine Leckagen aus. Der Vorfall muss von dem im März aufgedeckten unterschieden werden.

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Die Europäische Kommission hat heute einen Cyberangriff mit Werkzeugen der künstlichen Intelligenz bestätigt. Diese Kampagne, die am 22. Oktober entdeckt und am 26. Oktober nach ersten Kontrollen bestätigt wurde, wird weiterhin untersucht. Sein Sprecher Thomas Regnier hat seine Autoren oder sein Ausmaß nicht öffentlich identifiziert.

Restaurierte Anwendungen, offene Untersuchung

Mehrere Anwendungen wurden vorsorglich vorübergehend deaktiviert. Die meisten wurden wiederhergestellt. Die Kommission hält Kontakt zum CERT-EU und zum Europäischen Datenschutzbeauftragten. Sie bestätigt nicht, dass die Kampagne vorbei ist.

In Bezug auf die Daten ist der offizielle Wortlaut begrenzt: In diesem Stadium wurden keine Beweise für einen Verstoß festgestellt, der die Mitarbeiter der Kommission insgesamt betrifft. Dies bedeutet nicht, Leckagen auszuschließen.

Die genaue Rolle der KI bleibt unbekannt

Der Sprecher bestätigt die Verwendung eines öffentlich verfügbaren KI-Tools, ohne es zu benennen. Es gibt nicht an, welche Transaktionen es durchgeführt hätte. Er sagt auch, dass er sich einer Lösegeldanfrage nicht bewusst ist.

Diese Aussagen erlauben es daher nicht, den Angriff als völlig autonome Operation zu bezeichnen. Der Einsatz eines Tools, die Verteilung einer Kampagne und die Bewertung ihrer Folgen sind drei verschiedene Fragen. Nicht alle öffentlichen Aufzeichnungen lösen sie.

Eine separate Datei aus dem März Angriff

Diese Kampagne sollte nicht mit dem Vorfall im Zusammenhang mit der Hosting-Infrastruktur der Kommission verwechselt werden, der im März enthüllt wurde. In einer Antwort an das Europäische Parlament vom 23. Juni wies Exekutivvizepräsidentin Henna Virkkunen darauf hin, dass der andere Angriff ein Cloud-Hosting-Dienst sei. Sie erwähnte 39 interne Kunden und 18 weitere beteiligte europäische Unternehmen.

Diese Zahlen beschreiben den Umfang der Märzakte, nicht den des im Oktober entdeckten Vorfalls. Sie können nicht zur Verschlüsselung der neuen Kampagne verwendet werden. Das Ausmaß der Folgen muss noch ermittelt werden.

Fotoarchiv: Berlaymont, Brüssel. Jai79 / Pixabay, Libnanews fonds vorhanden seit März 2019; Datum der Schießerei unbekannt. Redaktionskleid Libnanews.

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