Gaza: Raphael Pitti vor der Disziplinarkammer

Raphaël Pitti erschien in Nancy nach einer Beschwerde über seine Kommentare zu Gaza. Der Fall wird noch diskutiert. Der Fall steht vor humanitären Zeugnissen und ethischen Verpflichtungen, während die Ergebnisse einer Kommission der Vereinten Nationen von dem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag unterschieden werden müssen.

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Am 6. November erschien der humanitäre Arzt Raphaël Pitti in Nancy vor der Disziplinarkammer des Ordens der Ärzte des Großen Ostens. Die Association des médecins israélites de France (AMIF) bestreitet insbesondere ihre Aussage, dass die Situation in Gaza Völkermord sei. Der Fall wurde beraten.

Gaza: Raphael Pitti verteidigt sein Zeugnis

Die Beschwerde betrifft seine Fernsehinterventionen vom Mai 2025. Dem Bericht der Regionalpresse zufolge verurteilt die AMIF Informationen, die sie als diffamierend und mit ihrer Funktion unvereinbar betrachtet. Sein Anwalt, Frédéric Hutman, glaubt, dass seine Formulierungen den Juden Frankreichs schaden. Er beschuldigt ihn auch für ein anderes Vokabular als das, das für andere Konflikte verwendet wird.

Pitti widersetzte sich diesen Vorwürfen seiner Erfahrung mit Krankenhäusern in Gaza: Mangel an Medikamenten, Sauerstoff und Ausrüstung, Amputationen und Patienten, die unmöglich zu retten sind. Bei der Anhörung verteidigte er die Notwendigkeit, auszusagen. Es wurde keine Sanktion angekündigt. Die Entscheidung wird innerhalb von etwa einem Monat erwartet.

Diese Position steht im Einklang mit einer Linie, die er bereits öffentlich erklärt hatte. In einem Interview, das am 19. Juni 2025 von HuSoMe, der von ihm gegründeten NGO, fortgesetzt wurde, präsentierte der Arzt Pflege und Zeugnis als zwei ergänzende Verpflichtungen. Er behauptete, er unterstütze weder die Hamas noch irgendwelche Streitkräfte. Anästhesist-Reaktor, spezialisiert auf Kriegsmedizin, verband er seine öffentlichen Interventionen mit dem Zusammenbruch der Behandlungsmöglichkeiten, auch für chronische Patienten.

Professionelles Verfahren, nicht Urteil über Gaza

Das ordentliche Gericht prüft mögliche Verstöße gegen die beruflichen Pflichten eines Arztes. Sie ersetzt nicht den Strafrichter oder internationale Gerichte. Seine Vorlage bedeutet daher nicht, dass ein Fehler erkannt wurde. Es erlaubt auch nicht, dass die Verwendung des Wortes Völkermord an sich als illegal bezeichnet wird.

Der Ethikkodex kann für Verhalten außerhalb der ärztlichen Beratung gelten. Artikel 31 bezieht sich auf Handlungen, die vom Beruf ablenken können. Der Nationalrat legt fest, dass diese Regel auch für bestimmte private oder öffentliche Tätigkeiten gilt. Dieser allgemeine Rahmen greift den tatsächlich in der Pitti-Akte angenommenen Bestimmungen oder ihrer Auslegung durch den Board nicht vor.

Artikel L. 4124-6 des Gesundheitsgesetzbuches sieht mehrere berufliche Sanktionen vor: Verwarnung, Rüge, vorübergehendes Ausübungsverbot oder Annullierung. Diese rechtliche Skala gibt nicht die Sanktion an, die in diesem Fall beantragt werden kann. Gegen erstinstanzliche Entscheidungen kann Berufung bei der nationalen Disziplinarkammer eingelegt werden.

Was der Arcom wirklich untersucht hat

Eine weitere separate Datei betraf das Programm « Quel époque! », das am 11. Mai 2025 ausgestrahlt wurde. In einer am 24. September angenommenen und am 15. Dezember 2025 veröffentlichten Intervention hatte Arcom zwei Probleme identifiziert. Die erste betraf die Präsentation von Pitti nur als humanitärer Arzt, ohne sein Gemeindeamt in Metz oder seine Kandidatur für ein gesetzgebendes Amt anzugeben.

Die zweite betraf den Vergleich zwischen Bildern hungriger Kinder in Gaza und denen der Nazi-Lager. Die Überwachungsbehörde war der Auffassung, dass dieser Vergleich nicht im Rahmen des Sets kontextualisiert wurde. Sie hatte die Kette gebeten, bei der Moderation solcher Debatten wachsamer zu sein und die Entschuldigung in der nächsten Sendung zur Kenntnis zu nehmen. Diese Intervention mit einem Sender stellt keine Disziplinarstrafe gegen den Arzt dar.

Untersuchungskommission und Internationaler Gerichtshof: zwei verschiedene Ebenen

Die Debatte über den Begriff Völkermord erfordert auch chronologische Präzision. Am 16. September 2025 kam die vom UN-Menschenrechtsrat beauftragte unabhängige internationale Untersuchungskommission zu dem Schluss, dass Israel Völkermord an den Palästinensern in Gaza begangen hat. Seine Ergebnisse sind die eines Untersuchungsgremiums, nicht ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs.

Südafrikas Verfahren vor diesem Gericht folgen einem separaten Zeitplan. Ein Befehl vom 21. Mai 2026 setzte am 22. November 2027 den Ablauf der südafrikanischen Antwort auf die israelischen Schriften fest. Daher ist zwischen den Feststellungen einer Kommission, den vorläufigen Maßnahmen des Gerichtshofs und einem sachlichen Urteil zu unterscheiden. Die Disziplinarkammer von Nancy muss ihrerseits über die Berufsakte von Raphaël Pitti entscheiden.

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