Besteuerung: Jaber bereitet ein Regularisierungsgesetz vor

Yassine Jaber kündigt die Vorbereitung eines Gesetzes an, das es den Steuerzahlern ermöglicht, ihre Verpflichtungen während der libanesischen Krisen zu regeln. Während eines Austauschs bei Kairo ICT erläuterte der Minister auch die Arbeiten zur Modernisierung von Zoll und elektronischen Dienstleistungen. Die Verwendung internationaler Preisdaten sollte dazu beitragen, die gemeldeten Einfuhrwerte zu kontrollieren. In den Erklärungen vom 9. November wurde kein gesetzlicher Zeitplan, steuerlicher Anwendungsbereich oder Vertrag mit einem Datenlieferanten festgelegt.

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Das Finanzministerium bereitet einen Gesetzentwurf zur Regulierung der Steuern für Steuerzahler vor, die während der Krisen im Libanon Verpflichtungen und Rückstände angehäuft haben. Yassine Jaber gab während eines Austauschs bei Cairo ICT 2026 in Erklärungen an, die am Montag, dem 9. November, ausgestrahlt wurden. Der Minister kündigte auch eine Modernisierung der Zollkontrollen an, mit der vorgeschlagenen Verwendung internationaler Preisdaten und künstlicher Intelligenz.

Die Diskussion führte Yassine Jaber und seinen ägyptischen Amtskollegen Ahmed Kouchouk zu Finanzreformen und wirtschaftlicher Entwicklung in der KI-Ära zusammen. Das offizielle Programm der Messe stellt dieses Treffen am Samstag, den 7. November, von 16.15 bis 17.00 Uhr Kairoer Zeit. Der Bericht über die Steuerankündigungen wurde am 9. November nach dem Besuch des libanesischen Ministers veröffentlicht.

Steuerliche Regularisierung noch nicht festgelegt

Yassine Jaber rechtfertigt die Vorbereitung des Textes durch die außergewöhnlichen Umstände, die Einzelpersonen und Unternehmen erleben. Sie möchte es den Steuerzahlern ermöglichen, ihre Situation mit der Abteilung unter Berücksichtigung der Anhäufung von Verpflichtungen und Zahlungsverzögerungen zu regeln.

Der Minister unterscheidet zwischen Maßnahmen, die die Verwaltung direkt ergreifen kann, und solchen, die eine Gesetzgebung erfordern. Ihm zufolge erklärt dieser Unterschied die laufende legislative Arbeit. Die Ankündigung betrifft die Vorbereitung eines Projekts, nicht das Inkrafttreten einer neuen Regelung.

In den verteilten Erklärungen sind noch nicht die betreffenden Steuerkategorien, die abgedeckten Zeiträume, die Vergleichsverfahren oder etwaige Strafermäßigungen angegeben. Sie enthalten auch keinen Zeitplan für die Einreichung oder Annahme. Zu diesem Zeitpunkt ermöglichen sie es daher nicht, Steuerabschreibungen oder neue Fristen für die Steuerzahler anzukündigen.

Vergleichen Sie die gemeldeten Werte mit internationalen Preisen

Das zweite Projekt betrifft den Zoll. Yassine Jaber gibt an, dass die Systemmodernisierung nach mehreren Jahren der Verzögerung bei der Erneuerung von Software und Ausrüstung begonnen hat. Erklärtes Ziel ist es, die Erkennung von Anomalien in der Anmeldung von Importwaren zu stärken.

Insbesondere bemüht sich das Ministerium um die Zusammenarbeit mit einem internationalen Unternehmen mit Daten über Weltmarktpreise. Diese Referenzen würden den Vergleich der deklarierten Einfuhrwerte mit externen Informationen und den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Erleichterung der Überprüfung ermöglichen.

Der Minister ernennt dieses Unternehmen nicht und gibt keinen unterzeichneten Vertrag bekannt. Es erkennt auch an, dass diese Werkzeuge keine vollständige Genauigkeit garantieren. Ihr Interesse an der Präsentation besteht darin, der Verwaltung zu helfen, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und verfügbare Informationen besser zu nutzen.

Im Steuerbereich verwies er auf die Erhebung und Analyse der in den Rücksendungen enthaltenen Daten. Diese Funktionen sind innerhalb des gleichen Kontrollziels, aber der Bericht beschreibt kein bereits verallgemeinertes System, das automatisch Entscheidungen über Steuerzahler trifft.

Ausweitung von Remote-Anflügen und Zahlungen

Yassine Jaber verbindet diese Investitionen mit der Qualität der Dienstleistungen. Es zielt darauf ab, die Anzahl der Verfahren und Zahlungen ohne Reise in die Abteilung zu erhöhen, Papierverfahren zu reduzieren und die Belastung für Beamte wie Benutzer zu verringern.

Er wies darauf hin, dass die elektronischen Dienste bereits eingeführt wurden und ausgeweitet werden sollten. Er erwähnte auch Budgets für die digitale Transformation des Staates, ohne die Beträge in dieser Intervention anzugeben. Das digitale Identitätsprojekt ist eine der Grundlagen für die Entwicklung von Dienstleistungen in den verschiedenen Ministerien und Verwaltungen.

Erfahrungsaustausch mit Ägypten

In Kairo betonte der Minister den Wert der schrittweisen Umsetzung, aufbauend auf der ägyptischen Erfahrung. Er glaubt, dass die Krisen der letzten sechs oder sieben Jahre den digitalen Übergang des Libanon verzögert haben, trotz der Schritte vor der Finanzkrise.

Er wollte die Besuche zwischen den beiden Ländern durch technischen Austausch, Ausbildung und Erfahrungsaustausch in der Steuerverwaltung ausweiten. Das Regularisierungsprojekt und die Modernisierung der Kontrollen bleiben jedoch zwei unterschiedliche Ansätze: Der erste muss die Abwicklungsverfahren definieren, während der zweite darauf abzielt, die Überprüfung von Erklärungen und das Funktionieren der Dienste zu verbessern.

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