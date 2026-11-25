Am Mittwoch erneuerte die Europäische Kommission ihren Appell an Israel, die Grenzübergänge zum Gazastreifen wieder zu öffnen. Die Vereinten Nationen meldeten mehr als 150.000 Zelte außerhalb des Territoriums. Brüssel hat 2026 mehr als 217 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Palästina zur Verfügung.

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Die Europäische Kommission forderte Israel am Mittwoch, den 25. November, erneut auf, alle Grenzübergänge in Gaza wieder zu öffnen und ungehinderten Zugang zu Hilfsgütern zu ermöglichen. Am Vortag hatte die Kommissarin für Krisenmanagement, Hadja Lahbib, vor dem Europäischen Parlament in Straßburg auf die Kluft zwischen den verfügbaren Beständen und der Hilfe für vertriebene Familien aufmerksam gemacht.

Zelte gekauft, aber immer noch außerhalb von Gaza

In seinem Bericht vom 18. November erinnerte das Büro für humanitäre Koordinierung der Vereinten Nationen daran, dass mehr als 150.000 Zelte, die von humanitären Organisationen und Staaten gekauft wurden, auf den Eintritt warteten. Die meisten wurden in Al-Arich, Ägypten gelagert. Diese Zahl, basierend auf einem Ergebnis vom 13. November, beschreibt einen Lagerbestand auf Eis gelegt: es gibt nicht die Anzahl der Zelte noch am 25. November immobilisiert.

In Straßburg sagte Hadja Lahbib, dass einige wichtige Materialien nur an einem Tag pro Woche eingeführt werden könnten, weil sie als Dual-Use-Güter eingestuft würden. Diese Kategorie umfasst Eigentum, das von den Behörden zivile und mögliche militärische Nutzung zugeschrieben wird. Sie forderte klare und berechenbare Kriterien und die Aufhebung der Beschränkungen für wichtige Lieferungen. Am Mittwoch wiederholte die Kommission ihre Forderung nach ungehindertem Zugang und fortgesetzter Verteilung innerhalb des Gazastreifens.

Regen beeinflusste auch Schulen und sanitäre Einrichtungen

In ihrem Bericht vom 18. November berichteten die Vereinten Nationen, dass das Wetter 201 der 633 temporären Lernräume im Betrieb beeinflusste. Humanitäre Teams berichteten auch über Anforderungen an Pumpen, Rohre, Generatoren und Schutzausrüstung. In der Nähe von Gebieten, in denen der Zugang eingeschränkt war, konnten die Teams nicht überall die notwendigen Entwässerungs- und Hochwasserschutzarbeiten durchführen.

217 mio. eur für europäische humanitäre hilfe

Der Kommissar bestätigte über 217 Mio. EUR an europäischer humanitärer Hilfe für Palästina für 2026. Dieser Betrag ist nicht die einzige Unterkunft Ausgaben in Gaza. Lahbib wies darauf hin, dass die europäische Mission in Rafah bereit sei, den Zugang zu Hilfe zu erleichtern, wenn sie darum gebeten werde; sie kündigte keine neue Öffnung der Passage an. In der Pressekonferenz am Mittwoch wurde auch kein Zeitplan für die Wiedereröffnung festgelegt.

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