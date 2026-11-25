Die Meisterschaft kehrte an die Cité sportif Camille-Chamoun zurück. Drei Tage später kündigte die öffentliche Institution eine Auktion für die Cafeteria an. Die Stellungnahme gibt an, wer diese Konzession verwaltet, während Budget 2026 einen Wartungsumschlag identifiziert. Diese beiden Stücke beleuchten, was für eine nachhaltige Wiedereröffnung noch zu tun bleibt.

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Drei Tage nach der Rückkehr der Meisterschaft an die Cité sportif Camille-Chamoun kündigte die öffentliche Institution, die den Komplex verwaltet, eine Auktion zur Ausbeutung der Cafeteria an. Das Beiruter Stadion findet Spiele und sucht einen Händler für einen seiner Dienste. Es bleibt abzuwarten, wer für die Wartung bezahlen wird und unter welchen Bedingungen die Öffentlichkeit zwischen den Sitzungen die Website besuchen kann.

Die Meisterschaft kehrte am 21. November mit Nejmeh Sieg über Shabab Al-Ghazieh (1-0). Das Treffen markierte die Rückkehr des Fußballs auf den Rasen, nicht die Rückkehr zum Dienst des gesamten Komplexes. Ein Spielplan sagt, wann das Land reserviert ist. Er sagt nicht, welche Bereiche bei jedem Treffen für Zuschauer geöffnet sind oder welche Einrichtungen außerhalb der Spieltage zugänglich sind.

Ein Vertrag für die Cafeteria, nicht für das Stadion

Die am 24. November von der Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen veröffentlichte Stellungnahme betrifft den Betrieb einer Cafeteria. Die öffentliche Einrichtung von Sport-, Pfadfinder- und Jugendeinrichtungen wird als öffentliche Auftraggeber bezeichnet. Die Frist für die Einreichung der Angebote ist der 17. Dezember. In diesem Stadium bedeutet die Bekanntmachung nicht, dass der Auftrag vergeben wurde oder dass ein privater Betreiber die Phase übernehmen wird. Das Verfahren legt auch nicht allein die Bedingungen für den öffentlichen Eintritt in den Komplex fest.

Eine Catering-Konzession kann den Zuschauern Rezepte und Service bringen. Sein Interesse hängt auch von vorhersehbarer Anwesenheit, Öffnungszeiten und Tagen ab, an denen der Händler Zugang zu den Räumlichkeiten hat. Wenn die Ereignisse intermittierend bleiben, gibt es nichts, um diese potenziellen Einnahmen für die Finanzierung der gesamten Operation zu assimilieren.

Fünf Milliarden Pfund für Wartung registriert

Im Haushalt 2026 ist ein Haushaltsposten von 5 Milliarden Pfund für die Cité sportif Camille-Chamoun, einschließlich Reinigung, in den Beitrag zu den Betriebskosten der öffentlichen Einrichtung aufgenommen. Es handelt sich um eine Mittelausstattung, nicht um eine Erklärung darüber, was tatsächlich gezahlt wurde, und nicht um Zahlen über die Arbeit, die erforderlich ist, um alle Foren zu öffnen. Die Anforderungen an elektrische Installationen, Zugang, Sicherheit oder schwere Reparatur werden aus dieser einzigen Leitung nicht abgeleitet.

Die Kontrolle des Erbes des Komplexes folgt einem anderen Kreislauf. Am 29. Oktober beschloss der Parlamentarische Ausschuss für Jugend und Sport, einen Anwalt anzuweisen, einem Bericht vor den Gerichten über den Verdacht des Diebstahls und der Verschwendung in der Stadt des Sports Folge zu leisten. Dieser Ansatz greift den gerichtlichen Feststellungen nicht vor und setzt die Aktivitäten des Stadions an sich nicht aus.

Wer beantwortet die Website zwischen zwei Spielen?

Für die Öffentlichkeit ist eine nachhaltige Öffnung für gewöhnliche Informationen gewährleistet: Kapazität offener Sektoren, Ticketing, Stunden, Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Für den Betreiber geht es darum, welche Dienstleistungen auf seine Kosten gehen und welche zurück zum Organisator eines Meetings gehen, von der Rezeption und Reinigung bis zur Voreröffnungsprüfung. Ohne diese Zuweisung entstehen bei jedem Spiel Kosten, aber die Verantwortlichkeiten können verschwommen bleiben, sobald das Stadion geleert ist.

Die öffentliche Einrichtung kann Sitzungen veranstalten, bevor alle Komponenten der Website wieder geöffnet werden. Der wahre test der genesung, jenseits eines spiels oder einer cafeteria, wird seine fähigkeit sein, einen zugangskalender zu veröffentlichen, über das interview zu berichten und diese verpflichtungen während einer saison zu erfüllen.

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