Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine als ungarischer Premierminister diskutierte Péter Magyar mit Wolodymyr Selenskyj Energielieferungen, grenzüberschreitende Verbindungen und ungarischen Minderheitenrechten. Budapest hält an seinen Vorbehalten bezüglich der europäischen Finanzierung Kiews fest.

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Der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar traf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Transkarpatien am Dienstag, den 24. November, während seines ersten Besuchs in der Ukraine seit seiner Ankunft an der Spitze der Regierung. Die beiden Staats- und Regierungschefs kündigten an, mehrere Verkehrs- und Energieprojekte gemeinsam fortzusetzen. Budapest fordert auch eine Beschleunigung der Schulgarantien, die der ungarischen Minderheit in der Ukraine versprochen wurden.

Die beiden Männer begannen ihre Reise nach Oujhorod, wo sie den Soldaten, die im Krieg gestorben waren, Tribut zollten, und hielten dann eine Pressekonferenz in Berehove ab, einer Stadt namens Beregszász auf Ungarisch. Sie besuchten die Kossuth Lajos High School und ein Krankenhaus, dessen neues Gebäude im Oktober eröffnet wurde. Laut Budapest wurde die Renovierung der Anlage von beiden Staaten unterstützt.

Gas und Schiene: Projekte sollen umgesetzt werden

Die ukrainische Präsidentschaft nennt unter anderem die Diskussionen über Gas- und Diesellieferungen in die Ukraine sowie die zunehmende Nutzung ukrainischer Gasspeicher durch ungarische Unternehmen. Dies sind zwei verschiedene Aspekte: der eine betrifft die Lieferungen aus der Ukraine und der andere einen Lagerdienst, von dem die ungarischen Betreiber profitieren könnten. Budapest möchte die Industrie in die Vorbereitung dieser Zusammenarbeit einbeziehen. In den Pressemitteilungen werden keine Mengen oder Preise angegeben.

Die Staats- und Regierungschefs diskutierten auch die Sanierung der Grenzübergänge, die Eröffnung neuer Grenzübergänge und die Schaffung direkter Eisenbahnverbindungen auf neuen Strecken. Kiew behauptet, die Teams beider Länder seien beauftragt worden, sich auf die Umsetzung vorzubereiten. Am Ende der Sitzung wurde kein Eröffnungsplan oder detaillierter Reiseplan veröffentlicht.

Budapest will Schulgarantien beschleunigen

Die ungarische Regierung erinnert an die Anfang des Jahres erzielte Zehn-Punkte-Vereinbarung über die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Péter Magyar forderte, dass die Verpflichtungen in Bezug auf Sprachgebrauch und Bildung schneller umgesetzt werden sollten. Dem ungarischen Bericht zufolge prüft Kiew derzeit die Möglichkeit, bis zum 30. Juni 2027 bestimmte Garantien für den Unterricht in der Muttersprache in Kraft zu setzen. Dies ist ein Ziel, das während des Besuchs erwähnt wurde und keine bereits geltende Maßnahme.

Budapest unterscheidet auch die bereits getätigten Spenden, die von der Regierung auf etwa 1 Milliarde Forint geschätzt werden, darunter medizinische Geräte, Medikamente und Generatoren, von einem neuen Programm, das ebenfalls mit 1 Milliarde Forint für die Gesundheit, Bildung und Kultur der ungarischen Gemeinschaft in Transkarpatien ausgestattet ist.

Uneinigkeit über den europäischen Haushalt bleibt bestehen

Péter Magyar verurteilte die russische Aggression und sagte, er sei bereit, humanitäre Hilfe in den Bereichen Medizin und Energie zu leisten. Sie lehnte jedoch die Idee ab, den nächsten Siebenjahreshaushalt der EU an die Finanzierung der Ukraine zu knüpfen. Er war auch der Meinung, dass Kiew die gleichen Beitrittsphasen wie die anderen Beitrittsländer durchlaufen sollte. Der Besuch legt daher konkrete bilaterale Projekte fest, ohne eine Änderung der ungarischen Position zu diesen beiden europäischen Dossiers anzukündigen.

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