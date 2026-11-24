Libanon verhandelt immer noch mit Katar über die Tarife und Garantien seines Elektroprojekts. Ein Medienunternehmen gibt dem saudischen Abgesandten eine Warnung im Zusammenhang mit Hisbollah-Waffen. Kein konsultiertes amtliches Dokument stellt eine solche Bedingung dar. Der Ministerrat bestätigte einen Plan, keinen Vertrag.

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Der Libanon hat den derzeit mit Katar diskutierten Stromvertrag noch nicht genehmigt. Eine Mediengeschichte bereit für den saudischen Emissär Yazid bin Farhan eine Warnung, die den Projektplan mit der Hisbollah-Waffenakte verbindet. In den öffentlichen Entscheidungen der libanesischen Regierung gibt es keine solchen Bedingungen: Sie verweisen die Angelegenheit auf Verhandlungen über Zölle und Garantien.

Eine gemeldete Warnung, keine schriftliche Bedingung

In einer Episode, die am 20. November veröffentlicht wurde, berichteten die libanesischen Medien Al Mahatta auf der Grundlage nicht genannter libanesischer politischer und diplomatischer Quellen, dass Prinz Yazid bin Farhan mehrere Beamte gebeten hatte, dem katarischen Vorschlag nicht zu schnell grünes Licht zu geben. Dem Bericht zufolge hatte sich der Vertreter Riads auf die interne und regionale Situation berufen und die Frage der Waffen der Hisbollah in den Vordergrund der Schwierigkeiten gestellt.

In seinen Interviews brachte der Gesandte Berichten zufolge die Hisbollah den Huthis im Jemen näher, indem er die beiden Bewegungen als bewaffnete Gruppen darstellte, die sich der Autorität der betroffenen Staaten entziehen. Die gleiche Darstellung fordert einen erhöhten politischen Druck. Er schrieb auch Nawaf Salam nach einem Interview mit dem Prinzen eine Agitation angesichts von Forderungen zu, die seiner Meinung nach nicht von konkreten Maßnahmen aus Riad begleitet würden. Weder eine öffentliche Erklärung von Salam noch ein konsultierter saudischer Bericht bestätigen dies. Es ist nicht erwiesen, dass Riad ein Ultimatum gestellt, Katar aufgefordert hat, sein Projekt auszusetzen, oder von Beirut erhalten hat, dass es es verzögert.

Der Ministerrat bestätigte einen Plan, nicht den katarischen Vertrag

Am 13. November billigte der libanesische Ministerrat die vom Minister für Energie und Wasser, Joe Saddi, vorgelegten Leitlinien: Gasversorgung, -produktion, -transport, -verteilung und -abholung. Sie wurde über die von Katar vorgeschlagenen Projekte und Kapazitäten informiert, die Kraftwerke, Anlagen für den Import und die Wiedervergasung von Flüssigerdgas, erneuerbare Energien und Batteriespeicherung umfassen. Diese beiden Rechtsakte haben nicht den gleichen Umfang: Die Genehmigung einer elektrischen Richtlinie ist nicht gleichbedeutend mit der Unterzeichnung aller Operationen, die sie umsetzen könnten.

Das Joe Saddi erteilte Mandat legt fest, was noch verhandelt werden muss: der Zoll, die Garantien für den Libanon und die Form eines Regierungs-zu-Regierung-Abkommens. Der Minister muss mit dem Ergebnis seiner Beratungen zum Ministerrat zurückkehren. Ein Ansatz bestünde darin, dass private Betreiber Einrichtungen entwerfen, bauen und betreiben, bevor sie das Eigentum an den Staat übertragen. Solange der Vertrag, die Vergütung des Betreibers und die Garantien nicht gekündigt werden, ist es nicht möglich, einen Rückgang der Rechnung oder neue Stunden zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuziehen.

Was Doha bestätigt hat

Am 15. November traf sich Nawaf Salam in Doha mit seinem katarischen Amtskollegen Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani. Das katarische Außenministerium bestätigt, dass sich die Gespräche auf die Energie- und Wirtschaftskooperation sowie die diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation der Region konzentrierten. Er erinnert an die Unterstützung Dohas für die Souveränität des Libanon und seine Institutionen. Das Kommuniqué erwähnt keinen endgültig unterzeichneten Vertrag oder eine Abrüstungsbedingung.

Der Vorsitz des Libanesischen Rates stellte eine Reihe von Diskussionspunkten vor: Zugang zu Gas und Strom über Syrien, von Kraftwerken im Libanon, eine schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit und ein mögliches Lieferabkommen für Flüssigerdgas über 20 Jahre. Der Transit durch Syrien sollte nicht mit der Ankunft von Gas auf dem Seeweg verwechselt werden. Die beiden Lösungen hängen nicht von der gleichen Infrastruktur oder Vereinbarungen ab. In Deir Ammar plant die Regierung kurzfristig die Ankunft von Gas über die arabische Gaspipeline, um den Diesel im bestehenden Kraftwerk zu ersetzen. Dies ist eine genehmigte Orientierung, nicht die Ankündigung einer Lieferung.

Am 21. November gab der Serail noch an, dass diese Gespräche noch andauern. Er erinnerte daran, dass nach seiner Diagnose bestehende Anlagen nicht mehr als ein Drittel des Bedarfs decken können, selbst wenn der Brennstoff verfügbar ist. Sein Ziel von etwa 3.500 Megawatt betrifft den gesamten nationalen Plan, nicht Katars einziger Vorschlag. Der Zustand des Übertragungsnetzes und die Rechnungserhebung bleiben zwei unterschiedliche Bedingungen für die Umwandlung der Produktion in den Betrieb.

Die Waffenakte folgt bereits einem separaten Weg

Auf dem Ministerrat am 22. Oktober bekräftigte Nawaf Salam, dass das Tragen von Waffen durch die autorisierten Streitkräfte und die Entscheidung über Krieg und Frieden in der Verantwortung des Staates liegen. Auf dem gleichen Treffen hatte er Fortschritte in den Gesprächen mit Katar angekündigt, ohne diese beiden Themen als Bedingungen für einen Austausch vorzustellen. Die dem saudischen Abgesandten zugeschriebene Warnung betrifft, wenn die Geschichte bestätigt wird, den Zeitpunkt und den politischen Kontext einer libanesischen Entscheidung. Es ist keine öffentliche Bedingung des elektrischen Projekts.

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