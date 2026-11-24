Sanofi gibt eine Vereinbarung zur Übernahme von Insmed für rund 41 Milliarden US-Dollar in bar bekannt. Die französische Gruppe zielt darauf ab, Atemwegserkrankungen zu stärken, wo Insmed zwei Behandlungen vermarktet. Der geplante Verkauf im ersten Halbjahr 2027 unterliegt weiterhin den Aktionären der Ziel- und Regulierungsgenehmigungen.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Sanofi gab am Dienstag, den 24. November bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des amerikanischen Unternehmens Insmed unterzeichnet hat. Die französische Gruppe schlägt 175 US-Dollar in bar pro Aktie oder etwa 41 Milliarden US-Dollar für alle Aktien vor (37,6 Milliarden Euro laut Sanofi-Umrechnung). Die Vorstände der beiden Unternehmen haben der Vereinbarung zugestimmt, der Verkauf ist jedoch nicht abgeschlossen: Er unterliegt weiterhin der Abstimmung der Insmed-Aktionäre und den erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Ein Preis von 41 Milliarden Dollar für Aktien

Der verpfändete Betrag ist der Wert des Eigenkapitals, nicht der Unternehmenswert einschließlich Schulden und Barmittel. Die Zahlung für die Aktionäre erfolgt vollständig in bar. Dies bedeutet nicht, dass Sanofi die Operation nur mit seiner Liquidität finanzieren wird: Es beabsichtigt, seine verfügbaren Barmittel mit neuen Darlehen zu kombinieren, für die es angeblich feste Zusagen erhalten hat.

Sanofi will in der ersten Hälfte des Jahres 2027 realisiert werden, vorbehaltlich der Abschlussbedingungen. Sie sieht keine Auswirkungen auf ihre Finanzielle Vorausschau für 2026 vor. Die Gruppe erwartet einen positiven Beitrag zum Nettogewinn pro Aktie ihrer Aktivitäten bis Ende 2028, aber es ist eine eigene Projektion, kein erworbenes Ergebnis. Die angekündigte Vereinbarung allein ist keine Änderung des Angebots oder der Preise von Medikamenten für Patienten.

Zwei Medikamente vermarktet, eine noch in der Studie

Sanofi will sein Portfolio bei Atemwegserkrankungen stärken. Das unmittelbare Interesse von Insmed liegt in zwei bereits vermarkteten Produkten. Brinsupri ist in mehreren Märkten für bestimmte Formen von Bronchektaten zugelassen, die nicht mit Mukoviszidose zusammenhängen. Die abgedeckten Populationen unterscheiden sich von Land zu Land. Arikayce wird in einigen Fällen von Lungen- bis Komplexinfektion verwendetMycobacterium avium.

Die am 29. Oktober veröffentlichten Konten von Insmed zeigen das Gewicht des ersten Produkts. Im Quartal zum 30. September 2026 meldete das Unternehmen 524,4 Millionen Dollar Umsatz, darunter 400.1 Millionen für Brinsupri und 124,4 Millionen für Arikayce. Die erste repräsentierte etwas mehr als drei Viertel des Quartalsumsatzes. Gleichzeitig veröffentlichte Insmed einen Nettoverlust von 100,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 370 Millionen im Vorjahr. Der Anstieg der Verkäufe bedeutet daher nicht, dass das Unternehmen profitabel geworden ist.

Das Portfolio umfasst auch TPIP, das auf mehrere Atemwegsindikationen untersucht wurde. Er ist ein sich entwickelnder Kandidat, kein vermarktetes Produkt. Sein möglicher Beitrag hängt insbesondere von den Ergebnissen von Tests, regulatorischen Entscheidungen und einem möglichen Inverkehrbringen ab. Diese Unterscheidung ist von zentraler Bedeutung, um zu verstehen, was Sanofi kaufen möchte: Der aktuelle Umsatz konzentriert sich auf zwei Behandlungen und Wachstumschancen, die noch keine Einnahmen sind.

Cover: Sanofi Gebäude in Massy im Jahr 2015, ein Archiv von Illustrationen. Lionel Allorge / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Bildbearbeitung unter derselben Lizenz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews