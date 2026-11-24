Brände werden in Khiam und Zibqin Valley gemeldet. Libanesische Fluggesellschaften fordern einen Streik um sechs Uhr. In Riad geben die saudischen Behörden elf Verwundete bekannt. Teheran hält an seinen Verhandlungsbedingungen mit Washington fest. In Gaza starben am Dienstag zehn Menschen, darunter ein Verletzter seit Freitag.

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Mittwoch, 25. November 2026, Mitternacht in Beirut.Brände wurden am Dienstagabend in Khiam und Zibqin Valley nach einer Explosion in Kfar Tebnit gemeldet. Die Straßentransportgewerkschaften forderten einen Streik um 6 Uhr morgens mit den erwarteten Prozessionen im Zentrum von Beirut. Katar setzt seine Bemühungen mit Washington fort, während Teheran seine Bedingungen beibehält. In Gaza erreichte der palästinensische Rekord des Tages zehn Tote, einschließlich der Verletzten vor Dienstag.

Südlibanon: Schießerei in Khiam und Zibqin Valley

Am Dienstagabend, den 24. November, berichteten libanesische Korrespondenten der offiziellen libanesischen Agentur über automatisches Gewehrfeuer in Khiam, Bezirk Marjayoun. Ihre Sendung von 2213 schrieb das Feuer der israelischen Armee zu und spezifizierte nicht die Startzeit oder ihre Folgen. Ein separater Punkt, der zuvor veröffentlicht wurde, berichtete von israelischem Artilleriefeuer im Zibqin-Tal. Für diese beiden Episoden wurden in den konsultierten Berichten keine menschlichen Ergebnisse gemeldet.

In Kfar Tebnit wurde an diesem Abend von einer großen Explosion berichtet, die der israelischen Armee zugeschrieben wurde. Diese Informationen beschreiben drei getrennte Tatsachen: Sie stellen nicht fest, dass sie von demselben Geschäft abgedeckt sind.

Transport: Streik von 6 bis 12 Uhr, Prozessionen von 9.30 Uhr

Straßenverkehrsverbände und Gewerkschaften planen Kundgebungen um 6 Uhr morgens im Großraum Beirut, auf dem Libanon, im Norden, Süden und in Bekaa. Um 9.30 Uhr müssen Prozessionen von mehreren Punkten im Großraum Beirut zu Riad al-Solh und den Märtyrerplätzen durchgeführt werden. Um 10.30 Uhr ist eine Pressekonferenz der Gewerkschaft auf dem Riad al-Solh-Platz geplant.

Die Organisatoren sagen, dass sie Straßen für zivile Fahrzeuge offen lassen wollen. Diese Ankündigung garantiert keine flüssige Zirkulation in der Nähe von Versammlungen. Die Bewegung zielt darauf ab, die Umsetzung der Verpflichtungen sicherzustellen, die die Behörden gegenüber den Fachleuten des Sektors eingegangen sind, insbesondere hinsichtlich der Hilfen für die Fahrer und der Bedingungen für die Ausübung des Berufs.

Baalbeck: Fünf Festnahmen von der Armee detailliert, ein Mann verletzt

Die libanesischen Streitkräfte kündigten Durchsuchungen in Charaoné, Baalbeck, als Teil einer Untersuchung des angeblichen Schießens und des Drogenhandels an. Der Körper der Pressemitteilung unterscheidet fünf verhaftete Personen und einen sechsten Mann, der während eines Schusswechsels verwundet und dann ins Krankenhaus geführt wurde. Er gab nicht an, ob er inhaftiert war. Das Kommando sagt, es habe Waffen, Munition und Betäubungsmittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden unter der Kontrolle der Justiz fortgesetzt.

Riad: Beirut und Abu Dhabi verurteilen den Anschlag

Der libanesische Premierminister Nawaf Salam verurteilte den Angriff auf einen Turm im Finanzdistrikt Riad und drückte seine Solidarität mit Saudi-Arabien aus. Das emiratische Außenministerium erließ eine separate Verurteilung. Die saudischen Behörden meldeten 11 Verletzungen.

Iran: Doha geht weiter

Der katarische Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani traf den US-Vizepräsidenten JD Vance in Washington. Doha unterstützt eine diplomatische Lösung, die die Freiheit der Schifffahrt garantiert und den Weg für ein regionales Abkommen ebnet. Dieses Treffen ist keine Wiederaufnahme der direkten Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Der Präsident des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Qalibaf, wiederholte am Dienstag, dass der Iran nicht verhandeln werde, bis sieben Bedingungen erfüllt seien, ohne sie alle neu aufzuführen. In der Straße von Ormuz behaupteten die Revolutionsgarden, drei Öltanker hätten Minen getroffen und Feuer gefangen. Die UKMTO ihrerseits berichtete, dass drei Schiffe von unbestimmten Projektilen betroffen waren und dass ihre Besatzungen sicher und gesund waren. Es gibt nichts, was die drei Schiffe der iranischen Erklärung als die des maritimen Bulletins identifiziert.

Gaza: Zehn Todesfälle am Dienstag, einschließlich Verletzungen von früheren Tagen

Die palästinensische Behörde hat unter Berufung auf medizinische Quellen am Dienstag zehn Todesfälle im Gazastreifen verzeichnet. Unter ihnen war eine 30-jährige Frau, die am Freitag im Lager von Noussiirat an Verletzungen starb. Die erste Bewertung des Tages umfasste drei Todesfälle im Wadi-Gaza-Gebiet und drei in Al-Mawasi, westlich von Khan Yunes. Die zehn registrierten Todesfälle entsprechen nicht zehn Menschen, die bei den Streiks am Dienstag getötet wurden.

Landminen und explosive Überreste: fast 7.000 Opfer im Jahr 2025 identifiziert

Der am Dienstag veröffentlichte Jahresbericht von Landmine Monitor identifizierte im Jahr 2025 6.929 Landminen und explosive Überreste von Kriegsopfern, darunter 1.955 Todesfälle. Dies ist die höchste jährliche Überprüfung seit 2020. Birma und Syrien sind die beiden größten Opfer. Der Bericht erinnert daran, dass der Vertrag über das Verbot von Antipersonenminen für Libanon am 1. November 2026, sechs Monate nach seinem Beitritt, in Kraft getreten ist.

Ukraine: Kiew braucht 2027

Vor Vertretern der ukrainischen Gemeinden schätzte Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, dass sein Land im Jahr 2027 mindestens 115 Milliarden Euro benötigen würde. Dies ist eine Schätzung von Kiew, keine neue europäische finanzielle Verpflichtung. Das Thema sollte auf der Tagesordnung des Europäischen Rates vom 26. und 27. November stehen.

Cover: Khiam von Marjayoun gesehen, Archivfoto im Jahr 2019 veröffentlicht. Das Bild zeigt nicht die Schießereien vom 24. November. François El Bacha / Libnanews.

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