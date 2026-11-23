Ein Betreuer wurde am 21. November in Niono, Zentralmali, getötet, als Zusammenstöße das Referenzgesundheitszentrum trafen. In einer Erklärung, die am Montag, den 23. November veröffentlicht wurde, erklärt Ärzte ohne Grenzen, dass die ICU nicht mehr funktioniert. Der Rest der Einrichtung schließt jedoch nicht: Die Patienten werden weiterhin betreut.
In Niono, Out-of-Service Intensivpflege
Ärzte ohne Grenzen arbeitet in dieser Institution mit den Teams des malischen Gesundheitsministeriums zusammen. Nach Angaben der Organisation wurden zwei weitere Betreuer, zwei begleitende Betreuer und ein Kind unter fünf Jahren im Zentrum verletzt. Ärzte ohne Grenzen gibt nicht den Arbeitgeber des verstorbenen medizinischen Personals an.
Die NGO und das Ministeriumteam behandelten 26 Verletzte trotz des Schadens. Diese Zahl entspricht den Pflegepersonen: Die Pressemitteilung entspricht nicht der Bilanz der Verletzten in der Einrichtung. Ein Patient, der sich von der Operation erholte, wurde schwer verletzt. Nach der Stabilisierung wurde er in das Regionalkrankenhaus Ségou verlegt.
Der Schaden macht einen Teil des Zentrums unbrauchbar. Zusätzlich zum Verlust der Intensivpflege meldet Ärzte ohne Grenzen Schäden in anderen Diensten und auf dem Wasserspeichersystem. Die Organisation gibt keinen Termin für die Wiederinbetriebnahme der Einheit oder einen Kostenausgleich für die Verringerung der Kapazität des gesamten Zentrums an.
Drei Kinder nach einem separaten Vorfall behandelt
Am selben Tag behandelten die Teams von Ärzte ohne Grenzen in Niafunké im Norden des Landes drei Kinder im Alter zwischen 7 und 11. Die Organisation berichtet, dass sie bei einem Anschlag im Dorf Arabbe verletzt wurden. Diese Episode unterscheidet sich von den Niono-Konflikten.
In seiner Erklärung forderte Ärzte ohne Grenzen den Schutz der Gesundheitsstrukturen, ihrer Teams und Patienten. Die Organisation schreibt den Schaden nicht einem bestimmten Akteur im Niono-Zentrum zu und entscheidet nicht über die absichtliche Art des Gebäudeschadens.
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