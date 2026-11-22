Ein in Bonn unterzeichnetes Abkommen sieht die Einrichtung eines Wirtschaftsbüros in Nordrhein-Westfalen in Doha vor. Die Niederlassung muss die Kontakte zwischen Unternehmen und Investoren in diesem deutschen Land und Katar unterstützen. Es ist weder eine neue Botschaft noch ein finanzielles Engagement. Seine Offenheit gegenüber der Öffentlichkeit wird nicht angekündigt.

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Nordrhein-Westfalen plant die Eröffnung eines Wirtschaftsbüros in Doha. Das katarische Außenministerium sagte am Sonntag, dem 22. November, nach der Unterzeichnung eines Abkommens in Bonn. Diese Niederlassung muss das deutsche Land vertreten und den Handel zwischen Unternehmen erleichtern. Die Pressemitteilung enthält kein Eröffnungsdatum, keine Adresse oder kein Budget.

Landbüro in Doha, keine neue Botschaft

Das katarische Ministerium für Handel und Industrie und NRW. Global Business, die Wirtschaftsförderungsagentur des Landes, hat die Vereinbarung am Samstag, den 21. November, am Rande des wirtschaftlichen Dialogs zwischen Katar und Deutschland unterzeichnet. Der katarische Premierminister Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani und Landminister Hendrik Wüst nahmen an der Unterzeichnung teil. Die Unterzeichner waren Saleh Majid Al Khulaifi für das Ministerium und Felix Neugart für die Agentur.

Am selben Tag traf Emir Tamim ben Hamad Al Thani Hendrik Wüst auf Schloss Drachenburg in Königswinter bei Bonn. Der katarische Palast bestätigt, dass sich das Interview auf Industrie und Forschung konzentrierte. Dieses Treffen und die Unterzeichnung in Bonn sind zwei verschiedene Phasen. Die gemeinsame deutsch-katarische Erklärung bestätigt, dass der künftige Zweig das Land und nicht die Bundesregierung vertreten wird.

Kontakte für Unternehmen, ohne den von der Vereinbarung versprochenen Betrag

NRW. Global Business unterstützt Unternehmen, die sich in Nordrhein-Westfalen niederlassen wollen und hilft ihnen, sich im Ausland zu entwickeln. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Doha-Vertretung Kontakte zu Investitionen, Industrie, Digitalisierung und Energiewende erleichtern wird. Öffentliche Dokumente beziehen sich nicht auf Projekte, die vom Büro finanziert werden, und beschreiben noch nicht die Dienstleistungen, die es vor Ort anbieten wird.

Dies stimmt nicht mit der in Berlin angekündigten Absicht der Qatar Investment Authority überein, ihre Investitionen in Deutschland über fünf Jahre um 15 Milliarden Euro zu erhöhen. In der Gemeinsamen Erklärung heißt es, dass diese Investitionen weiterhin den Entscheidungen der betroffenen Investoren unterliegen. Der Betrag ist weder das Budget des Büros von Doha noch ein bereits gezahlter Betrag. Im Bonner Abkommen ist noch etwas Konkretes festgelegt: die Einrichtung einer landeswirtschaftlichen Kontaktstelle in der katarischen Hauptstadt.

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