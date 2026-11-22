1911 veröffentlichte Ziadé in Kairo eine französische Sammlung unter dem Namen Isis Copia. Von seinen Jahren in Antoura bis zu seinen Arabischstudien über Malak Hifni Nassif und Warda al-Yaziji zeichnet dieses Porträt die Reise eines Schriftstellers nach, der den Platz der Frauen in der arabischen Literatur verteidigte.

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1911 veröffentlichte eine junge Frau in Kairo Traumblumen, eine Sammlung in Französisch signiert Isis Copia. Sein Name ist May Ziadé. Geboren in Nazareth als Sohn eines libanesischen Vaters und einer palästinensischen Mutter, studierte sie in Antoura, bevor sie sich in Ägypten niederließ. Das Buch gibt seine ersten Verse zu lesen und eine Frage, die durch seine Arbeit gehen wird: Wem erkennen wir das Recht an, einen Text zu unterzeichnen und gelesen zu werden?

May Ziadé, von Kesrouan nach Cairo Printing

Mary Ziade wurde 1886 in Nazareth geboren. Sein Vater Elias Ziade ist Libanese, seine Mutter Nazha Muammar ist Palästinenserin. Sie begann ihre Ausbildung in Nazareth und verfolgte sie zum College of Visitandines in Antoura, Kesrouan. Die Passage durch den Libanon hinterlässt eine sehr konkrete Spur in seinem Werk: « Antoura » ist der Titel eines der Gedichte in seiner ersten Sammlung.

Die Familie ließ sich 1908 in Ägypten nieder. In Kairo unterrichtet May Ziadé Französisch und wendet sich dem Journalismus zu. Ihr Vater läuft Al-MahrousaDas bietet ihm eine erste Plattform. Es trägt auch zu anderen Zeitschriften bei, einschließlich Al-Zouhour und Al-HilalDie Presse gibt ihm ein anderes Publikum als das, an das sich sein Gedichtband wendet: Sie kann soziale Fragen diskutieren, aber auch die Arbeit anderer Autoren lesen und kommentieren.

In der Kopie des Traumblumen in der Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris gehalten wird, ist der Name über dem Titel Isis Copia. Die Kairoer Ausgabe wurde aus den Pressen von Böhme und Anderer veröffentlicht. Die Widmung ist an Lamartine gerichtet. Die Öffnung des Buches stellt den Leser an den Rand des Nils, und mehrere Texte pflanzen ihr Dekor in Ägypten. Die Sprache und Referenzen im Kompendium diktieren nicht seine Geographie.

« Sie Dichter? » oder der Verdacht, ihre Verse nicht zu schreiben

In « She Poet? » gibt der Autor den ungläubigen Lesern das Wort. Sie bewundern die Verse, aber sie weigern sich zu glauben, dass die junge Frau sie geschrieben hat. Ihre Argumentation beruht auf zwei Vorurteilen: Sie ist keine Französin und kann als Frau kaum eine Dichterin sein. Es muss also ein Darlehen sein. Einer der Charaktere schlägt sogar ein Modell vor, das alle gefunden wurden: Lamartine.

Der Prozess ermöglicht es May Ziadé, zwei Rollen an der gleichen Referenz zu spielen. Sie würdigt Lamartine zu Beginn der Sammlung; Sie dreht sich in Spott die Idee, dass dieser Tribut allein ihre Poesie erklären würde. Der Text enthält Abstimmungen und keine Protokolle seines Eingangs. Sein Ziel hingegen ist präzise: der Leser, der die Qualität einer Arbeit erkennt, aber nicht an die Signatur glaubt, die er vor seinen Augen hat.

« Antoura » geht anders vor. Der Dichter kehrt zu den Erinnerungen des Schulmädchens zurück, zu den Freundschaften und Nächten des Dorfes. Die Landschaft hat nichts mit einem geliehenen Dekor zu tun: Es ist der Ort, an dem der Erzähler ein Kind war. Ein paar Seiten weiter kann das Buch somit eine Diskussion darüber führen, was eine Frau das Recht hat zu schreiben und die Erinnerung an ein Dorf in Kesrouan wiederherzustellen. May Ziadés erstes französisches Buch enthält bereits diese beiden Register.

In Kairo lesen Frauen als Autoren

In den 1910er Jahren veranstaltete May Ziadé einen literarischen Salon in Kairo, der Schriftsteller und Figuren aus dem ägyptischen intellektuellen Leben zusammenbrachte, darunter Hoda Chaaraoui. Das Wohnzimmer ist ein Ort für Diskussionen. Die Bücher, die sie im folgenden Jahrzehnt auf Arabisch veröffentlichte, zeigten einen weiteren, nachhaltigeren Aspekt ihrer Arbeit: Sie wählte Texte aus, die von Frauen geschrieben wurden, präsentierte sie und diskutierte ihre Ideen.

1920 erscheint Bahithat al-Badiya, seine Studie über Malak Hifni Nassif. Der Titel trägt den Pseudonym dieses ägyptischen Essayisten. Das Buch behält somit im Vordergrund die Signatur, die Nassif gewählt hatte. Ziadé widmet auch eine Studie dem Dichter Warda al-Yaziji. Sie beschäftigt sich mit ihrer Prosa sowie ihren Versen und diskutiert ihre Positionen zur Bildung von Frauen. Sie begnügt sich daher nicht damit, der Literaturgeschichte einen weiblichen Namen hinzuzufügen: Sie gibt Texte zurück und schlägt vor, sie genau zu lesen.

Diese Bücher gehören zur Nahda, der intellektuellen Erneuerungsbewegung, die die arabische Presse und Literatur am Ende des 19. Jahrhunderts veränderte jahrhundert und Anfang XXeIn dieser Geschichte ist Ziadés Reise einzigartig: Französisch ist die Sprache seiner ersten Sammlung, während Arabisch die Sprache eines Großteils seiner Arbeit als Kritiker wird. Es übersetzt sich auch ins Arabische. 1921 wurde seine Version von Deutsche Liebevon Friedrich Max Müller, unter dem Titel Ibtisamat wa doumou.

Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1929 erscheint sein Name in RichtungAl-MahrousaSie starb 1941 in Kairo. Die Korrespondenz mit Gibran Khalil Gibran ist zu einer der berühmtesten Episoden ihres Lebens geworden, auf die Gefahr hin, die Bücher, die sie allein unterschrieben hat, zu überschatten. Zwei Archive erlauben es nun, sie wieder zu öffnen: die französische Sammlung von 1911 mit dem Namen Isis Copia auf dem Cover und dann der Band von 1920, in dem May Ziadé das Pseudonym einer anderen Frau titelt.

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