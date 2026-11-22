Zum 83. Jahrestag der Unabhängigkeit Libanons bekräftigt Marco Rubio die Unterstützung der USA für einen souveränen Libanon, ohne neue Maßnahmen anzukündigen.

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Anlässlich des 83. Jahrestages der Unabhängigkeit des Libanon bekräftigte US-Außenminister Marco Rubio am Sonntag, den 22. November, die Unterstützung Washingtons für ein « voll souveränes » Land, das in Frieden mit seinen Nachbarn lebt und nur seinen eigenen Bürgern antwortet. Die Nachricht, die von der Botschaft der Vereinigten Staaten in Beirut ausgestrahlt wird, wird nicht von einer Ankündigung neuer Hilfe oder eines diplomatischen Kalenders begleitet.

Eine Botschaft an den Libanon und seine Diaspora

Marco Rubio gratuliert dem libanesischen Volk. Sie würdigt das Talent und die Widerstandsfähigkeit der Libanesen, sowohl im Land als auch in den Diaspora-Gemeinschaften. Die Botschaft strahlte ihre Botschaft am Morgen des 22. November in englischer und arabischer Sprache aus.

Der Außenminister sagte, Washington werde weiterhin an der Seite des libanesischen Volkes und des libanesischen Staates stehen und wolle die Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken. In diesem Jahr besteht er auf der Souveränität und Verantwortung der Institutionen gegenüber den Bürgern. Der Verweis auf friedliche Beziehungen mit Nachbarn nennt kein Land, und der Text kündigt keine Rückzugsverpflichtung oder eine neue Verhandlungsphase an.

Was sich in der Botschaft ab 2025 ändert

Zum 82. Jahrestag, am 22. November 2025, begrüßte Rubio die von der libanesischen Regierung ergriffenen Maßnahmen und stellte Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand als gemeinsame Ziele vor. In der diesjährigen Erklärung wird die bilaterale Unterstützung beibehalten, aber die Autorität des Libanon über seine eigenen Entscheidungen und die Verantwortung des Staates gegenüber seinen Bürgern stärker betont. Es ist ein Unterschied in der Formulierung in der Jahrestagsbotschaft, nicht die Ankündigung einer Änderung der amerikanischen Politik.

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