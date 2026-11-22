Die Region Kiew wird am Montag, den 23. November, nach den russischen Streiks am Sonntag einen Trauertag begehen. Wolodymyr Selenskyj kündigt vier Tote in Dymer an, wo ein Kind lebend aus den Trümmern entlassen wurde, und in einer separaten Zählung drei Tote und dreizehn Verwundete nach dem Streik in Vychneve am Sonntag.

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Die Verwaltung der Region Kiew kündigte am Montag, den 23. November, einen Trauertag für die Opfer der russischen Angriffe an. Am Sonntagabend meldete Präsident Wolodymyr Selenskyj vier Tote in Dymer und getrennt davon drei Tote und dreizehn Verletzte in Wychneve.

In Dymer, ein Kind aus den Trümmern

In der Nacht von Samstag auf Sonntag streikte ein fünfstöckiges Wohngebäude in Dymer, nördlich von Kiew. Ein Teil des Gebäudes ist eingestürzt. In einer ersten Einschätzung hatten die Behörden begrabene Personen gemeldet. Die Regionalverwaltung gab dann bekannt, dass die Rettung die Leiche eines dritten Opfers geräumt habe. Präsident Wolodymyr Selenskyj bewertete dann vier Todesfälle und bestätigte, dass ein Kind lebend aus den Trümmern entlassen worden war. Er sagte, das Kind werde betreut.

Die Forschung ging am Sonntagabend weiter. Der Präsident sagte, dass zehn Menschen zum Zeitpunkt seiner Intervention unbekannt waren, ohne sie für tot zu erklären oder zu bestätigen, dass sie alle unter den Trümmern lagen.

Eine separate Bewertung in Vychneve und eine regionale Trauer am Montag

In Vychneve, südwestlich der Hauptstadt, schlug ein weiterer Streik einen Handel und verursachte ein Feuer, das durch die Rettung gelöscht wurde. Die Regionalverwaltung hatte zwei Tote und acht Verletzte angekündigt. Wolodymyr Selenskyj berichtete dann von drei Todesfällen und 13 Verletzungen allein in dieser Gegend.

Der Leiter der Regionalverwaltung, Tymour Tkachenko, kündigte an, dass die ukrainischen Flaggen am Montag im Kerker in der Region platziert würden. Die Unterhaltungsaktivitäten werden zu Ehren der Opfer der Anschläge vom 22. November begrenzt. Diese Maßnahme betrifft das Gebiet Kiew, dessen Verwaltung von der der Hauptstadt getrennt ist.

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