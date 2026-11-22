In Bchaalé, in den Höhen von Batrun, bilden ein Glaskeller, Olivenanbaugeräte und Werkstätten ein im Dorf verteiltes Ökomuseum. Eine Route, die sich von der großen Wanderung der Olivenbäume Noahs unterscheidet.

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In Bchaalé, in den Höhen von Batrun, hat das Olivenmuseum keine einzigartige Adresse. Ein Teil des Besuchs ist draußen, zwischen Bäumen und Gassen; Ein anderer findet in alten Häusern statt. Ölgläser, kulturelle Werkzeuge und Workshops erzählen, was der Blick auf Olivenbäume allein nicht sagt: wie das Dorf mit diesen Bäumen lebt.

Ein Ölglas als Museumsstück

Ein Keller mit Ölgläsern ist eine der vom Verein Bchaaleh Trails vorgeschlagenen Schritte. Eine andere widmet sich den Werkzeugen des Olivenanbaus. Wenn der Besucher zu Fuß von einem zum anderen geht, entdeckt er zwei Momente des Produktlebens: die Arbeit des Baumes und die Erhaltung des Öls. Einige geführte Touren können auch eine Seifen- oder Olivenholzskulpturenwerkstatt beinhalten. Das Programm hängt von den gewählten Schritten ab; Jeder Besuch bietet keinen Zugang zu allen Workshops.

Dieses im Dorf verteilte Museum wurde 2023 eingeweiht, so der Verband, der es verwaltet. Die Idee hatte nach einer Feier, die dem Olivenbaum im vergangenen Jahr gewidmet war, mit der Gemeinde Gestalt angenommen. Die Projektleiter dokumentierten das Know-how, die Geschichten und die sozialen Praktiken rund um den Baum. Ein Teil dieser Erinnerung wird auf das mündliche übertragen: Eine Etappe der Reise macht so Wiedererlebensspiele, Lieder und Sprichwörter, anstatt sich auf die Ausstellung von Objekten zu beschränken.

Bäume geben dem Weg seinen Namen, nicht sein Alter im Museum

Alte Olivenbäume sind Teil der vorgeschlagenen Etappen. Die Bewohner nennen sie « Noah Olivenbäume », ein Name, der durch Tradition übertragen wird. Im Jahr 2019 meldete die American University of Beirut eine Schätzung von etwa 1.400 Jahren für einige untersuchte Bäume. Diese Zahl gilt nicht für den gesamten Obstgarten und bestätigt nicht die viel älteren Zeiten, die man manchmal den Bäumen des Dorfes verleiht. Die Universität stellt auch fest, dass die untersuchten Bäume in einer Höhe von rund 1.200 Metern weiterhin Früchte brachten.

Sie können sich für das Ökomuseum interessieren, ohne zu wandern. Der Weg, der den Namen von Noahs Olivenbäumen trägt, und die kulturelle Tour sind zwei verschiedene Vorschläge. Der Verein beschreibt eine Route von etwa 12 Kilometern vom Baatara-Golf, die er als anspruchsvoll einstuft. Die Kulturtour wird um Etappen im Dorf organisiert. Es ist am besten, die angebotenen Kurse und Workshops im Voraus zu überprüfen: Ein Stopp im Obstgarten bedeutet nicht, dass Häuser und Workshops mit freiem Zugang geöffnet sind.

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