Bewegung, Besatzung, Ersparnisse und Gerechtigkeit: In diesem Leitartikel fragt François El Bacha, was die libanesischen Führer am 22. November feiern.

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Welche Unabhängigkeit, wenn Libanesen im eigenen Land vertrieben bleiben und so viele andere seit 2020 den Weg des Exils eingeschlagen haben?

Welche Unabhängigkeit, wenn das von den derzeitigen Behörden getragene Projekt wie ein Baudrouch-Ballon zerfällt? Wenn Versprechungen der Genesung auf die Hilflosigkeit derjenigen stoßen, die sie erneut aussprechen?

Welche Souveränität, wenn ein Teil unseres Territoriums von Israel besetzt bleibt? Wenn das Schicksal des Libanon in Tel Aviv, Teheran oder Washington auf dem Spiel steht und selbst unsere historischen Partner anscheinend nichts mehr zu sagen haben? Was bleibt von unserer Unabhängigkeit, wenn unser Land ein Dossier auf dem Tisch anderer bleibt?

Welche Unabhängigkeit, wenn interne Mafias und Banker die staatliche Autorität und das Recht der Bürger auf Gerechtigkeit mit Füßen treten? Wenn Staatsbeamte und Bankerberater durch die roten Teppiche der Republik marschieren, während die Einleger immer noch darauf warten, ihre Ersparnisse zurückzuholen, und diejenigen, die rechenschaftspflichtig sein sollten, weiterhin ihre Bedingungen diktieren?

Welche Unabhängigkeit, wenn der Staat auf Protokoll-Masquerades, eine Einweihung auf Pâquerette-Ebene reduziert zu sein scheint und verspricht, deren Finanzierung nicht einmal garantiert ist? Wenn das Schneiden eines Bandes einfacher wird, als ein Dorf zu schützen, einen Gerichtsbeschluss durchzusetzen oder einer Familie zu erlauben, nach Hause zu gehen?

Welche Unabhängigkeit, wenn derselbe Staat Peter entkleidet, um Paul zu kleiden, mit ungerechten Steuern, die immer noch die bereits am meisten erprobten Klassen treffen? Diejenigen, die ihre Ersparnisse, Wohnungen oder Arbeit verloren haben, werden immer um zusätzliche Anstrengungen gebeten.

Die Unabhängigkeit sollte es den Libanesen ermöglichen, zu Hause zu leben, über ihre Zukunft zu entscheiden und Gerechtigkeit zu erlangen. Es sollte an dem Schutz und der Fähigkeit des Staates gemessen werden, seine Rechte durchzusetzen, auch gegen die Mächtigen.

Also, am 22. November, was genau feiern unsere Führer?

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