Die Weltbank fordert einen beschleunigten Wiederaufbau im Libanon. Die LEAP-Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar muss von vergebenen Verträgen, Auszahlungen und tatsächlich erhaltenen Arbeiten unterschieden werden. Diese Akte untersucht die offizielle Aufschlüsselung des Darlehens und die Reaktion der Regierung. Es gibt den Umfang der für September gemeldeten Zahl von 4,2 Millionen an, deren Primärtabelle nicht eingesehen werden konnte. Eine datierte Bilanz wird erforderlich sein, um die tatsächliche Umsetzung zu messen und die vor Ende 2026 angekündigten Erfolge zu überprüfen.

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Der Wiederaufbau im Libanon schreitet zu langsam voran, sagt Anna Bjerde in einem Interview, das am 17. November von einer Presseagentur veröffentlicht wurde. Nawaf Salams Büro beruft sich auf Verzögerungen bei der Ratifizierung und Unsicherheit; Er kündigte 70 Millionen US-Dollar an Projekten an, die vor Ende 2026 gestartet werden sollen.

Die Lücke zwischen genehmigter Finanzierung und Umsetzung wird zum Kern der LEAP-Datei. Das 250-Millionen-Dollar-Darlehen existiert seit Juni 2025. Es bedeutet nicht, dass dieser Betrag bereits die Projektstandorte erreicht hat oder dass alle Komponenten des Programms finanziert werden.

Eine September-Auszahlung, keine Bilanz des Tages

Die Agentur meldet 4,2 Millionen US-Dollar, die in einem Follow-up im September ausgezahlt wurden, gegenüber einer anfänglichen Prognose von 100 Millionen US-Dollar für Juli. Diese Zahl ist keine Umfrage vom 18. November.

Die offizielle Bekanntmachung identifiziert den Folgebericht ISR08978, Sequenz 5, veröffentlicht am 14. September 2026. Die vollständige Datei konnte für diesen Artikel nicht eingesehen werden. Der Betrag von 4,2 Millionen bleibt daher dem Bericht der Agentur zugewiesen und wird nicht als unabhängige Prüfung der Finanztabelle dargestellt.

Im Vergleich zu den 250 Millionen genehmigten 4,2 Millionen entspricht 1,68%. Diese Berechnung klärt die Größenordnung des gemeldeten Betrags; sie misst nicht den Prozentsatz der abgeschlossenen Rekonstruktion. Man kann auch nicht sagen, dass das Gleichgewicht heute völlig ungenutzt bleibt. Vertragsverpflichtungen, Vorschüsse und laufende Arbeiten können unterschiedlichen Zeitplänen folgen.

Die 250 Millionen finanzieren nicht den gesamten Rahmen

Die Weltbank genehmigte die Finanzierung am 24. Juni 2025. Die Pressemitteilung des nächsten Tages konzentriert sich auf kritische öffentliche Infrastruktur, Servicerestaurierung und Trümmermanagement. Das Gerät ist als 1 Milliarde US-Dollar erweiterbarer Rahmen konzipiert. Diese Milliarde ist kein vollständig erhaltener Umschlag.

Das offizielle Blatt vom 17. Februar 2026 beschreibt die erste Zuweisung: 50 Millionen für die sofortige Reaktion, 175 Millionen für die Wiederherstellung wesentlicher Dienstleistungen, 15 Millionen für die Vorbereitung des Wiederaufbaus und 10 Millionen für die Verwaltung des Projekts, einschließlich der Anfangskosten. Die Komponente der großen Wiederaufbauarbeiten hängt dann von einer zusätzlichen Finanzierung ab.

Komponente Erste Finanzierung, Millionen von Dollar Sofortige Antwort 50 Wiederherstellung wesentlicher Dienste 175 Studien und Gestaltung des Wiederaufbaus 15 Projektmanagement, einschließlich Anschaffungskosten 10 Insgesamt 250 mm

Diese Aufschlüsselung beschreibt die im Februar veröffentlichte Installation, nicht die im November aufgezeichneten Ausgaben. Es unterscheidet auch die schnelle Reparatur von Netzwerken von der nachhaltigen Rekonstruktion der am stärksten beschädigten Infrastruktur. Die Konsolidierung dieser Schritte würde das erste Darlehen von Errungenschaften verzögern, die noch weitere Studien und Ressourcen erfordern.

Darlehen, Markt, Zahlung: drei verschiedene Phasen

Die Genehmigung des Darlehens eröffnet eine Finanzierungsmöglichkeit unter den vereinbarten Bedingungen. Ein vergebener Vertrag schafft dann eine Verpflichtung für eine bestimmte Dienstleistung. Die Zahlung erfolgt gemäß den Vertragsbedingungen und den erforderlichen Belegen. Schließlich stellt der Erhalt einer Arbeit ein materielles Ergebnis dar. Diese Schritte sind nicht austauschbar.

Eine vorläufige Schätzung wird verwendet, um eine Operation und ihr Budget zu bewerten. Sie entspricht weder dem von einem Unternehmen angebotenen Preis noch dem endgültig zugewiesenen Betrag. Eine Schätzung beweist nicht, dass eine Ausgabe gezahlt wurde. Die Addition von Schätzungen, Verträgen und Auszahlungen würde daher zu einer Doppelzählung führen.

Der von der Regierung angekündigte Zeitplan muss mit der gleichen Unterscheidung eingehalten werden. Ein Projektstart kann ein Vertragsverfahren umfassen oder die Ausführung beginnen. Es reicht nicht aus festzustellen, dass der volle Wert der Dienstleistung bezahlt wurde oder dass die Bewohner die Dienstleistung bereits repariert haben.

Feldbedingungen bleiben kritisch

Die LEAP-Dokumentation schließt Bereiche aus, die von der Armee nicht gegen explosive Kriegsreste gesichert wurden, sowie Orte, an denen menschliche Überreste ohne Unterstützung verbleiben. Interventionen erfordern auch ökologische und soziale Bewertungen. Die Umsetzung erfolgt unter der strategischen Leitung des Ratsvorsitzes und mit den zuständigen Ministerien.

Die Weltbank sorgt für technische Überwachung, unabhängige Kontrollen und Finanzberichterstattung. Ihre Funktion ist nicht darauf beschränkt, einen Prozess zu verlangsamen oder zu beschleunigen: Sie müssen Zahlungen an förderfähige Arbeiten und überprüfbare Ergebnisse knüpfen. Ihre Existenz im System beweist jedoch nicht, dass jede geplante Überprüfung bereits durchgeführt wurde.

Sobald die Weltbank am 16. November eine Erklärung zur Ankündigung des Besuchs von Bjerde abgab, setzte sie die Beschleunigung von Projekten auf die Tagesordnung der Diskussionen. Es unterschied diese operative Überwachung vom künftigen Partnerschaftsrahmen mit dem Libanon. Die Ausarbeitung einer neuen Strategie ersetzt daher nicht die Umsetzung der bereits genehmigten Finanzierung.

Was nach Ankündigungen zu messen ist

In der nächsten nützlichen Bilanz sollte das Datum der Bestellung angegeben und die gebundenen, ausgezahlten und tatsächlich ausgegebenen Beträge gesondert ausgewiesen werden. Ferner sind darin die betreffenden Aufträge und die erhaltenen Bauleistungen anzugeben. Eine Verbesserung der Auszahlung liefert nicht allein Informationen über die Qualität der Arbeit oder ihre territoriale Verteilung.

Für die Bewohner bleibt die konkrete Maßnahme die Wiederherstellung einer Straße, eines Wassernetzes oder eines öffentlichen Gebäudes, das genutzt werden kann. Um die vor Ende 2026 versprochene Beschleunigung zu überprüfen, müssen diese Errungenschaften mit den angekündigten Verfahren, Zahlungen und Zeitplänen in Einklang gebracht werden können.

Foto des libanesischen Parlaments: François el Bacha / Libnanews. Institutionelle Illustration, ohne Darstellung eines LEAP-Standortes oder des Besuchs vom November 2026.

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